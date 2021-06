Rügener Rettungsschwimmer: „Das Schlimmste waren die Gaffer“

Sellin

Winfried Herbig kennt den Selliner Südstrand wie seine Westentasche. Der 73-Jährige hat auf dem Rettungsturm schon unzählige Wachstunden verbracht. Auch dramatische. Seit 1994 schon kommt der Nordrhein-Westfale jedes Jahr als Rettungsschwimmer nach Rügen. Nun hat er seinen letzten Einsatz als Wachleiter.

Nachwuchs bei Rettungsschwimmern fehlt

In den ersten Jahren habe es noch einen richtigen Konkurrenzkampf gegeben, erinnert sich Winfried Herbig. Die Nachfrage war groß und manch ein langjähriger Wachleiter und Rettungsschwimmer wollte nur in seinem angestammten Revier bleiben. Heute sei es eher schwer, genügend Wasserretter für die Türme zu finden, deren Zahl auf der Insel zudem zugenommen hat. Wie überall fehlt der Nachwuchs und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren. Als Aufwandsentschädigung gibt es 21 Euro pro Tag. Viele Kurverwaltungen locken die Rettungsschwimmer mit guten Rahmenbedingungen und Materialausstattungen.

Neue Quartiere für die „Schwimmis“

„Die neue Unterkunft in der Kurverwaltung ist richtig super“, schwärmt Winfried Herbig. Als er vor fast drei Jahrzehnten seinen ersten Dienst auf der Insel antrat, sei es diesbezüglich noch sehr spartanisch gewesen. Im Laufe der Zeit hatten die Quartiere für die „Schwimmis“ immer wieder gewechselt. Nun sind die Rettungsschwimmer wieder wie ganz am Anfang in der Kurverwaltung untergebracht. Im Obergeschoss wurden zwei Wohnungen mit Schlafstätten für insgesamt zwölf Rettungsschwimmer geschaffen.

Respekt vor Einsatzkräften fehlt zunehmend

Winfried Herbig, der mit 15 Jahren Rettungsschwimmer wurde und Ausbilder für Bootsführer ist, erinnert sich noch lebhaft an die Anfänge in Sellin. „Damals saß die Kurdirektorin versteckt im Gebüsch und hat uns beobachtet. Immer wenn was war, waren die Rettungsschwimmer schuld“, lacht der Rentner.

Er hat am Südstrand aber auch dramatische Momente erleben müssen, so den Tod eines badenden Mannes vor ein paar Jahren. Noch weiter zurück liegt ein Einsatz, bei dem ein Mann auf dem Weg hoch in den Ort zusammenbrach und wiederbelebt werden musste.

Badende sind unvernünftiger geworden

„Das Schlimmste waren die Gaffer und dass Leute das mit dem Handy gefilmt haben“, erinnert sich Winfried Herbig. Der Respekt gegenüber Rettungs- und Einsatzkräften fehle zunehmend und Badende seien unvernünftiger geworden. Oft werden gefährliche Strömungen unterschätzt. Zudem würden Eltern sich oft mit ihrem Handy beschäftigen, anstatt ihre badenden Kinder im Auge zu behalten. Dies bestätigt auch sein Sohn Nils. Der 46-jährige Rettungsschwimmer ist ebenfalls schon viele Jahre auf Rügen und hat seinen Vater bei seinem letzten Dienst in Sellin begleitet.

Sellin-Regenschirm zum Abschied

Zum Abschied und als Dankeschön für die vielen Einsatzjahre überreichten Tourismusmanager Conrad Bergmann und Hennry Hänsel, Leiter der Technikabteilung der Kurverwaltung, ein Präsent. Unter anderem auch augenzwinkernd einen Sellin-Regenschirm. „Ich hatte immer schönes Wetter, wenn ich hier war“, so Winfried Herbig. Wenn auch nicht mehr vom Wachturm aus, so will er dem Selliner Strand auch weiterhin treu bleiben.

Von Gerit Herold