Göhren

Auch eine Woche nach dem tödlichen Badeunfall in Göhren ist das Unglück Gesprächsthema im Ostseebad. Urlauber fragen auch die Rettungsschwimmer danach und zollen den Wasserrettern Respekt, weiß Patrick Nett, der seit Montag mit auf dem DLRG-Wachturm an der Seebrücke Dienst hat. Er verstärkt das Team um Wachleiter Markus Urlaub und Alan Wali.

Die beiden Männer waren zwei von insgesamt rund 70 Einsatzkräften, die am vergangenen Donnerstag stundenlang nach einem Mann aus Schwerin in der Ostsee vor Göhren gesucht hatten, bis er am Abend schließlich nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden konnte. Der 43-Jährige war rund 400 Meter von der Seebrücke entfernt am unbewachten Naturstrand zum Findling Buskam geschwommen und offenbar auf dem Rückweg verunglückt.

Tragischer Vorfall wirkt nach

Der tragische Vorfall wirkt nach: „Es hat einen Ruck gegeben bei Urlaubern und Einheimischen. Sie sind sensibilisiert“, so Patrick Nett. Der 34-Jährige weiß, wie tückisch die Ostsee sein kann. Wind und Wellen müssen immer im Auge behalten werden. „Und vor allem die Flaggen beachtet werden“. Gerade an Seebrücken, Buhnen und großen Steinen im Wasser kann es zu gefährlichen Strömungen kommen. Dabei könne das Wasser auch richtig kalt werden. Der Buskam, mit 550 Tonnen größter Findling Norddeutschlands, sei schon ein Anziehungspunkt, aber die Gefahr nicht zu unterschätzen.

Den Göhrener Strand kennt Patrick Nett wie seine Westentasche. Gefährlicher als andere Strände sei dieser nicht, auch wenn es rechts der Seebrücke gleich schlagartig tief wird. Der gebürtige Rüganer, der als Fachkrankenpfleger im Klinikum Anklam und zusätzlich auch im Rettungsdienst arbeitet und in Greifswald lebt, verbringt seinen Urlaub und seine freien Tage im Sommer meistens auf dem DLRG-Turm in Göhren. Er ist zudem Gründungs- und Vorstandsmitglied der DLRG-Ortsgruppe Mönchgut. Diese leistet nicht nur ehrenamtlich Wachdienst, sondern ist auch in der Nachwuchsarbeit aktiv.

Schwimmcamp unter Motto „Wir retten deine Ferien“

Seit fünf Jahren bietet die Ortsgruppe unter dem doppeldeutigen Motto „Wir retten deine Ferien“ ein Schwimmcamp in Göhren an, das gerade wieder stattfindet. 22 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 14 Jahren aus der Region nehmen an dem einwöchigen Kurs teil. Neben einer sinnvollen Feriengestaltung mit Bezug zur Sicherheit am, im und auf dem Wasser soll zugleich das Interesse für den DLRG-Wachdienst geweckt werden. Die einen Teilnehmer verbessern dabei ihre Schwimmfähigkeiten, die anderen werden ein Rettungsschwimmerabzeichen ablegen.

Wie man ein guter Rettungsschwimmer werden kann, lernen Lili, Malia, Matthias, Tobias, Arne und Dario gerade. Matthias will das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber ablegen, die anderen in Bronze. Zu den praktischen Dingen gehören neben Erste-Hilfe-Maßnahmen auch der Sprung vom Anleger der Seebrücke sowie ein „Köpper“ vom Rettungsboot und Ausdauerschwimmen. Außerdem üben sie Rettungs- und Befreiungsgriffe.

Kinder kommen gut mit kaltem Wasser klar

„Die Kinder sind alle hoch motiviert und kommen gut mit dem kalten Wasser klar“, lobt Ausbilder Siegfried Bowin. Die erste Prüfung haben sie mit Bravour bestanden: 50 Meter Schwimmen mit einer Person im Schlepptau. Matthias sollte dies unter 1.30 Minuten schaffen, die anderen ohne Zeitlimit. Normalerweise findet dieser Härtetest in einer Schwimmhalle statt. Wer ihn im Meer schaffe, der habe doppelt so viel geleistet, betont Siegfried Bowin. Ihm zu Seite stehen Friederike Becker und Patrick Jungblut. Jungblut war einer der „stillen Helden“, die im letzten Jahr am Göhrener Strand zwei Menschen vor dem Ertrinken gerettet haben.

Stolz ist auch Malia auf ihre Leistung. Sie ist schon seit der 2. Klasse jedes Jahr beim Schwimmcamp dabei. „Weil es Spaß macht und man lernt, wie man sich im Wasser richtig verhält. Ich finde es auch toll, wenn man Menschen helfen kann “, sagt die Zwölfjährige. Die Göhrenerin will einmal einen Bootsführerschein machen. Sie wird demnächst auch ein Praktikum bei den Wasserrettern in Göhren machen.

DLRG-Ortsgruppe bekommt wohl weiteren Zuwachs

„Im Jugendeinsatzteam. Das ist so ähnlich wie die Jugendfeuerwehr bei der Feuerwehr“, erklärt Patrick Nett. Die Zeit von 12 bis 16 Jahren könne damit überbrückt werden, denn erst mit 16 Jahren darf man auf den Wachturm.

Die DLRG-Ortsgruppe wurde im Jahre 2013 aus der Taufe gehoben mit sieben Wasserrettern. Neben der Wasserrettung und der Schwimmausbildung sichern die 42 Mitglieder aus ganz Deutschland auch Veranstaltungen ab, wie das Sund- und das Vilmschwimmen, Neptunfeste oder Konzerte. Die Truppe wird wohl weiteren Zuwachs bekommen: Markus Urlaub und Alan Wali haben ihr Interesse schon bekundet.

Von Gerit Herold