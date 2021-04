Sellin

Eigentlich führt Dagmar Roewer nur das fort, was ihre Urgroßmutter vor über 100 Jahren in der Villa „Vineta“ in der Selliner Wilhelmstraße angefangen hat. Sie ist Gastgeberin aus Leidenschaft. Zusammen mit Direktor Rainer Malchus führt sie das Romantik Roewers Privathotel. Einen Ort, der Historie und Moderne, Regionalität und Weltoffenheit, Ursprünglichkeit und höchsten Komfort miteinander verbindet. Und: Es ist das einzige Fünf-Sterne-Superior-Hotel auf der Urlaubsinsel Rügen und auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Im Jahre 2017 hat das historische Hotelensemble mit insgesamt fünf Häusern an der Prachtallee, die zur berühmten Selliner Seebrücke führt, das erste Mal die höchste Klassifizierung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes erhalten. Im letzten Jahr gelang diese Auszeichnung erneut.

Eigentümerin und Gastgeberin: Dagmar Roewer. Quelle: Burwitz/Pocha Privathotel

Außenpool und Sauna auf der Dachterrasse

Superior steht neben einer luxuriösen und qualitativ hochwertigen Hardware bei Spa, Gastronomie und Ausstattung der Zimmer für ein Mehr an Serviceangebot und Dienstleistung. Das sind zum Beispiel eine 24 Stunden lang besetzte Rezeption, ein Wagenmeister, der die Gäste im BMW vom Bahnhof abholt oder sie hinbringt und die Autos der Gäste in die Garage fährt.

Auf der Pluspunkte-Liste stehen auch Drei-Gänge-Menüs im Feinschmeckerrestaurant, ein 13 Meter langer Außenpool auf dem Dach mit Outdoor-Sauna nebenan, Wellness- und Schönheitsanwendungen in 12 verschiedenen Behandlungsräumen, Innenpool, Thermo-Lounge, finnische Sauna, Dampfbad und Infrarot-Kabine, Schmökern in der Bibliothek und frische Blumen auf den Zimmern.

Der Außenpool auf der Dachterrasse mit Sauna rechts. Quelle: Burwitz/Pocha

Nicht nach den Sternen gegriffen

„Die Häuser, die mit einem unterirdischen Gang und Brücken verbunden sind, und der rund 10000 Quadratmeter große Park drumherum bieten viel Platz für individuellen Freiraum. Selbst wenn die 52 Zimmer, davon 23 Suiten, alle belegt seien, würden sich die dann 107 Gäste auf dem Anwesen gut verteilen, weiß die Hausherrin. Auf die höchste Klassifizierung ist man im Haus stolz. Aber man habe nicht nach den Sternen gegriffen. Sie honorieren den eigenen Anspruch.

„Wir haben das Hotel nach den eigenen Vorstellungen unserer Familie konzipiert und eine Philosophie entwickelt“, sagt Dagmar Roewer. Der Ansatz: Ein Hotel, in das man selbst gern fahren möchte. Ein Haus, in dem sich der Gast wohlfühlt und eine Atmosphäre der Gastlichkeit, aber auch Privatheit spürt. Wo sich um den Gast gekümmert und ihm jeder Wunsch erfüllt wird. „Die Gäste haben das Gefühl, dass sie nach Hause kommen. Sie sind in 24 Stunden entspannt“, weiß Dagmar Roewer. „Der Gast soll sorgenfrei sein.“

Zum großzügigen Wellnessbereich gehört auch der Innenpool. Quelle: Burwitz/Pocha

Gastansprache durch die Chefin am Abend

Wer mit dem Auto anreist, wird beim Aussteigen persönlich begrüßt. „Wenn die Gäste dann ihr Begrüßungsgetränk genießen, sind die Koffer schon in ihrem Zimmer“, sagt Hoteldirektor Rainer Malchus. Nah am Gast dran zu sein und persönlich angesprochen zu werden, würden viele schätzten. „Wir sind hier wie eine Hotelfamilie“, so Malchus.

Neben der exzellenten Hardware in der Luxusherberge seien vor allem der Service und eine gute Gastansprache der Herzschlag des Hauses. Dafür sorgt neben dem 43-köpfigen Team die Chefin persönlich, wenn sie beim Abendbrot im Restaurant mit den Gästen ins Plaudern kommt. „So etwas gibt es noch?“, werde sie dann oft gefragt.

Alter Familienbesitz sollte erhalten bleiben

Die Rolle der Gastgeberin hatte Dagmar Roewers eigentlich nie gesucht. Sie fiel ihr zu. „Ich bin nicht vom Hotelfach, sondern Quereinsteigerin.“ Als sie im Jahre 1991 zum ersten Mal nach Rügen kam, wollte die Juristin aus Hamburg eigentlich nur einmal den alten Familienbesitz an der Ostseeküste ansehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und der Beginn einer großen Leidenschaft. „Wir wollten das Haus erhalten und originalgetreu sanieren“, so Roewer, deren Mann Mediziner und Universitätsprofessor ist. Die Pensionsvilla „Vineta“ war zu DDR-Zeiten im Zuge der Enteignungwelle „Aktion Rose“ 1953 unter Zwangsverwaltung gestellt worden und nach der Wende ein morbides Mietshaus.

Im 10000 Quadratmeter großen Hotelpark gibt es viele Wohlfühloasen. Quelle: Burwitz/Pocha

Die Familienhäuser „Vineta“ und „Sella“ wurden schließlich restauriert, die Häuser „Rugia“ mit den angeschlossenen Häusern „Marina“ und „Finja“ später dazu erworben und saniert. Das Hotel wurde 1999 als „Dorint Hotel Park Ambiance“ eröffnet. Mit der Neugestaltung des Spa zehn Jahre später positionierte sich die Herberge neu zum „Roewers Privathotel“ und katapultierte sich schließlich ganz leise an die Spitze der Landes-Hotellerie.

Zimmer kosten 204 bos 317 Euro pro Nacht

Die Hotelgäste kommen aus ganz Deutschland, rund 60 Prozent seien Stammgäste. Die Preise für die 35 bis 65 Quadratmeter großen Zimmer liegen in der Hochsaison bei 204 bis 317 Euro pro Nacht.

Ostern hätte das Haus ausgebucht sein können, sagt Dagmar Roewer. Ja, im letzten Jahr habe man durch die Corona-Pandemie Einbußen gehabt, daran habe auch der sehr gute Sommer nichts mehr ändern können. Nun hofft sie, wie die gesamte Branche, dass es bald wieder losgehen kann.

Bis dahin wird im Haus noch kräftig umgestaltet, der Restaurantbereich wird verändert mit neuen, hellen Möbeln und neuer Schauküche. Noch attraktiver soll auch die Cocktailbar werden. Hier ist das Reich von Barkeeper Julian Roewer, dem Sohn der Gastgeberin.

Von Gerit Herold