Kasselvitz

Am Sonnabend veranstaltete der Stralsunder Reit- und Fahrverein in Zusammenarbeit mit der Reitanlage Kasselvitz von Stefan ter Smitten sein diesjähriges Reitturnier. Es wurden spannende Prüfungen in der Dressur und im Springen bis hin zur Klasse L ausgetragen. Hingucker war vor allem das „ Schleifenpony“, das zu jeder Siegerehrung auf den Platz geführt wurde und die Sieger-Schleifen transportierte. Unter den Gästen war auch Dressurtrainer und Pferdeausbilder Leon Vermeulen, der bereits Pferde bis S-Niveau trainiert hat. Vermeulen betreibt das Pferdetheater in Zirkow, dessen neues Programm am Mittwoch beginnt.

