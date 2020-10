Putbus

„ Putbus ist nicht irgendeine Stadt. Putbus ist einmalig und unverwechselbar“ , betonte eine sichtlich stolze Bürgermeisterin am Dienstag vor einigen geladenen Gästen. Beatrix Wilke hatte gemeinsam mit dem Sanierungsträger der Stadt zum förmlichen Abschluss der Sanierungsmaßnahme „Klassizistischer Stadtkern Putbus 1991 bis 2020“ geladen.

Einen Rückblick auf fast 30 Jahre Stadtsanierung in Putbus präsentiert das bei dieser Gelegenheit vorgestellte Buch „ Putbus – Leben und Arbeiten neben Klassizismus und Landschaftspark“. Weil auch die Ausstellungstafeln vor der Orangerie erneuert und aktualisiert worden sind, hatte man sich dort getroffen. Die vier Stelen machen von der Straße aus mit großformatigen Bildern neugierig und ihre Rückseiten bieten allerhand Erklärungen zur Stadt und ihren Ortsteilen.

„Vieles von dem, was in 30 Jahren geschaffen wurde, ist ja schon zur Normalität im Alltag geworden. In die Wahrnehmung dringt vor allem das, was gerade aktuell geschieht, so wie die Wege im Park. Aber auch die Sanierung der August-Bebel-Straße gehörte beispielsweise dazu“, blickte Wilke zurück. Drei Bürgermeister waren mit den Arbeiten befasst. Begonnen wurde die Sanierung durch Gerhard Reese, gefolgt von Harald Burwitz. „Ich darf den Prozess nun abschließen“, so Wilke.

Eine Königin und zwei Könige besuchten Putbus

Etwa 34 Millionen Euro wurden in dieser Zeit ausgegeben, davon 58 Prozent Finanzhilfen von Bund und Land, 15 Prozent Verkaufserlöse und Ausgleichsbeträge sowie 27 Prozent Eigenanteile der Stadt Putbus. Für die Parksanierung standen den Putbussern etwa 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Auf der etwa 5000 Quadratmeter großen Fläche am Wreecher entstand ein Parkplatz für hundert Autos und zehn Busse. Das mehr als eine Million Euro teure Einzelvorhaben verteuerte sich, weil während der Arbeiten Asbestabfälle entdeckt worden waren. Auch Wege wurden erneuert, der Park möbliert, Spielgeräte für Kinder aufgestellt und der Sportplatz für eine halbe Million Euro schick gemacht.

Auch Spielgeräte waren Teil der Sanierung. Quelle: Uwe Driest

Jüngst war dann die sanierte Pergola am Rosencafé, dem ehemaligen fürstlichen Gartenhaus, mitsamt der sogenannten „Dreikönigstreppe“ eröffnet worden. Die trug ihre Bezeichnung im Volksmund, nachdem sich drei Majestäten im Sommer 1846 beim Putbusser Fürsten Wilhelm Malte getroffen hatten. Josephine von Schweden, Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und Friedrich August II. von Sachsen gelangten über die Stufen in den ältesten Teil des fürstlichen Parks. Darauf, diese Szene nachzustellen, verzichteten die Bürgermeisterin und ihre beiden Vorgänger.

Sanierung des Schlossparks geht weiter

In diesem Jahr endet also die mit Mitteln der Städtebauförderung durchgeführte Sanierung des klassizistischen Stadtkerns inklusive Orangerie und Marstall. „Das Buch ist ein Resümee aus 30 Jahren Stadtsanierung und für die Einwohner der Stadt zugleich ein Rückblick auf das Erreichte. Aber es bietet auch einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommen wird“, sagte Carsten Schwarzlose vom Sanierungsträger BIG-Städtebau.

Das Buch „30 Jahre Stadtsanierung in Putbus“ ist in der Kurverwaltung erhältlich. Quelle: Uwe Driest

„Zwar sind Wege und Parkplatz sowie Besucherlenkung und -information fertiggestellt, aber es gibt noch viel zu tun. Der Park bleibt eine große Herausforderung für die Stadt“, so Schwarzlose. „Der Park fordert uns viel ab und dabei sind wir auf Hilfe angewiesen“, pflichtete die Bürgermeisterin ihm bei.

Daher bemühten sich Stadt und Sanierungsträger bereits erfolgreich um eine Anschlussmaßnahme. Wildgehege, Mausoleum, Fürsten-Denkmal und die Uferbereiche des Schwanenteichs sollen mit Hilfe des Förderprogramms „Zukunft Stadtgrün“ hergerichtet werden.

Bildergalerie von der Sanierung Putbus auf Rügen

Damit stellt der Bund Hilfen bereit, die der Sanierung öffentlich zugänglicher Grünflächen sowie zum Erhalt der biologischen Vielfalt dienen. Gefördert werden insbesondere die Fortschreibung städtebaulicher Entwicklungskonzepte, die Beteiligung von Bürgern sowie Maßnahmen der Barrierefreiheit. Vielleicht lassen sich damit auch die weiterhin vorhandenen Stolperfallen für Rollatoren und Rollstühle im Schlosspark beseitigen.

Von Uwe Driest