Rügen

„Tritt ein, bring Glück herein“, ermuntert der Volksmund und meinte damit ursprünglich vor allem den Schornsteinfeger, der je nach Region auch Rauchfang-, Kamin- oder Essenkehrer genannt wird. Die schwarzen Männer – und heutzutage auch Frauen – gelten in weiten Teilen der Welt als Glücksbringer, und wer einen von ihnen – am besten gleich zum Jahreswechsel – berührt oder an seinen goldenen Knöpfen dreht, könne sich glücklich schätzen, heißt es. Schon im Mittelalter waren Schornsteinfeger unterwegs, um Schornsteine zu reinigen.

„Ich habe mal eine Kehrordnung von 1400 in der Hand gehabt“, sagt Dirk Köpcke. Die habe bereits Strafen für nachlässige Hauseigentümer vorgesehen, die sich und ihre Nachbarn in Gefahr brachten, weil sie ihren Abzug verrußen ließen. Der Kreisobmann der Rügener Schornsteinfeger kennt sich eben auch mit der Geschichte seiner Zunft aus. Mit dem Beginn der zweigeschossigen Bauweise wurde es nötig, für den Rauch, der von einem offenen Feuer ausging, einen Abzug zu schaffen. Wo das nicht geschah, kam es zu katastrophalen Bränden, denen ganze Dörfer zum Opfer fielen. Um dieser Gefahr zu begegnen, wurde der Beruf des Schornsteinfegers geboren. „War der Schornstein frei, konnte gekocht und geheizt werden. Für die Bewohner brachte der Schornsteinfeger also Sicherheit und damit Glück ins Haus“, weiß Köpcke.

Damit der Weihnachtsmann durch den Kamin kommt

Das Berufsbild hat sich in den vergangenen Jahrhunderten wesentlich verändert, aber Leben können die Männer und Frauen in Schwarz noch immer retten. „Heute stellen wir vor allem bei Kohlenmonoxid-Messungen an Gasfeuerstellen enorm viele Mängel fest und manchmal müssen wir Anlagen sogar stilllegen“, sagt Dirk Köpcke. Zu den Aufgaben seiner Kollegen zählt es, auf die Einhaltung der Regeln von Baurecht und Feuerungsverordnung zu achten. Mindestens einmal im Jahr gilt die allgemeine Kehrpflicht und alle drei bis vier Jahre kommt der Schornsteinfeger zur Feuerstättenbeschau.

Vor fünf Jahren hatte sich die Landesinnung der Schornsteinfeger zum Jahreswechsel in Binz auf Rügen getroffen. Quelle: Collage: Uwe Driest

So müsse beispielsweise auch der Kamin, durch den der Weihnachtsmann in die gute Stube gelangt, ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien und Möbeln haben und „von Luft umspült sein, damit nicht der gesamte Dachstuhl abbrennt“, wie das vor drei Jahren bei einem großen Gebäude auf Wittow der Fall gewesen sei.

Auf Rügen gibt es sieben Kehrbezirke

In so einem Fall müsse auch der Schornsteinfeger seine Abnahme begründen. „Das sind ganz heiße Themen für uns.“ Nicht nur deswegen lehnt heute jeder Schornsteinfeger den vielleicht angebotenen Schnaps nach getaner Arbeit ab – zu groß ist die Verantwortung für Leib und Leben der Bewohner. „Früher versackte der eine oder andere Kollege schon mal und musste dann abgeholt werden. Das ist heute nicht mehr drin.“

In MV gibt es knapp 150 Kehrbezirke, die von etwa 300 Schornsteinfegern inklusive Gesellen und Lehrlingen betreut werden. Dazu kommen etwa 25 freie Schornsteinfeger. Die Insel Rügen ist in sieben Kehrbezirke aufgeteilt, die der Landrat vergibt. So ist Dirk Köpcke für den Bereich von Binz bis Sassnitz zuständig, sein Bruder Frank kehrt in Bergen, Georg Krötsching entlang der B 96 bis nach Lietzow und Sagard, Peter Mielke in Putbus, André Szogalla auf dem Mönchgut, Dirk Vinke auf Wittow und Timo Uhlemann in Gingst und auf Hiddensee.

Schornsteinfeger wünschen Insulanern und Gästen Glück im Video

Es reicht Dirk Köpcke aber nicht, nur Hausbesitzern Glück zu bringen. Er ist zudem einer von rund 30 Schornsteinfegern, die sich jedes Jahr mit dem Fahrrad auf die tausend Kilometer lange „Glückstour“ begeben. Die Aktion des Schornsteinfegerhandwerks sammelt Geld für krebskranke Kinder. Immerhin 238 000 Euro seien das gewesen, als sie zuletzt von Erfurt nach Lübeck radelten.

Einmal im Jahr steigen die Schornsteinfeger bei ihrer „Glückstour“ für kranke Kinder in die Pedale . Quelle: Uwe Driest

Für das neue Jahr wünschen die Rügener Schornsteinfeger allen Insulanern und Gästen Gesundheit auch in ihrem Youtube-Video „Schornsteinfeger bringen Glück“. Dabei stehen Dirk Köpcke und sein Kollege Peter Mielke auf dem Dach des Naturerbezentrums in Prora und winken in die Kamera einer Drohne, die schöne Luftaufnahmen über die Insel bietet. Seine private Version unterlegte Köpcke mit dem Lied „Chim chim, cheree“ aus dem Film Mary Poppins, das Rex Gildo den Schornsteinfegern widmete. „Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für Sie. Er bringt Ihnen Glück und die Liebe dazu“, heißt es darin. In diesem Sinne einen guten Rutsch!

Von Uwe Driest