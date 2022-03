Binz

„Bleib mal stehen und schau mal, was die Kinder hier veranstalten.“ Solche Kommentare kamen von den Besuchern, die am Sonnabend in Binz flanierten, im Minutentakt. An der Seebrücke dominierten die Farben Blau und Gelb – die Landesfarben der Ukraine. Schüler der Regionalen Schule hatten einen Spendentag ins Leben gerufen und waren damit sehr erfolgreich. 6750 brachte ihre Aktion ein, das Geld kommt umgehend der „Aktion Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“ zugute.

Die Fünft- bis Zehntklässler haben sich fast zwei Wochen auf diesen Tag vorbereitet und Eltern und Lehrer animiert, Kuchen zu backen. „Mehr als 50 verschiedene Torten und Kuchen, aber auch Gebäck standen auf den Tischen. Einfach unglaublich, wie viel Einsatz hinter dieser Aktion steckt“, sagt Schulsozialarbeiterin Stephanie Lieschke. Der Stand der Kinder und Jugendlichen war schon zur Mittagszeit pausenlos von Besuchern des Ostseebades belagert.

Selfie vor Ukraine-Herz

Sie bekamen reichlich Unterstützung. Die Gemeinde stellte den Platz und den Strom kostenlos zur Verfügung. Der Verein Küstenkinder war mit einem Zuckerwattestand vertreten, die Kap Arkona Rösterei war für den Kaffee verantwortlich. Und auch Unternehmen von der Insel beteiligten sich am Spendentag. Der Höhepunkt: Ein Herz in Ukraine-Farben vor der Seebrücke. Gegen eine Spende konnten Menschen ein Selfie vor dem Kunstobjekt machen.

Die Idee vom Spendentag hatte ein Schüler unserer Schule. Es wurde kurz im Schülerrat besprochen, dann ging auch schon die Organisation los“, so die Schulsozialarbeiterin. Angefangen von einer Spendenwoche in der Schule über eine Gedenkminute am Strand bis hin zum großen Tag an der Seebrücke. „Innerhalb von zwei Wochen wurde alles umgesetzt.“

Vater Oliver Waechter war stolz, als sein Sohn mit der Idee nach Hause kam. „Anfangs sind wir davon ausgegangen, dass wir mit einem Tisch vertreten sind und ein paar Kuchen verkaufen. Die Maschinerie kam ins Rollen und entwickelte sich zu einem großen Projekt“, sagt er.

Kinder wollen offen darüber sprechen

Seitdem der Krieg am 24. Februar in der Ukraine ausgebrochen ist, dominiert dieses Thema auch bei Familie Waechter jeden Tag. „Auch die Kinder merken, dass wir im Westen Europas mit dieser Situation vor etwas ganz Unvorstellbares gestellt wurden. Sie können nicht verstehen, warum sich jemand traut, so etwas durchzuführen“, sagt Oliver Waechter. Die ukrainische Grenze liegt nur wenige hundert Kilometer entfernt, „kurz dahinter tobt der Krieg – das ist für uns alle heftig.“ Für ihn ist es deshalb besonders wichtig, dass die Kuchentafel an der Seebrücke aufgebaut wurde. „Kinder soll man nicht mit ihren Sorgen alleine lassen, sondern ihnen die Möglichkeit geben, gemeinsam etwas zu tun. So können sie besser damit umgehen.“

In der Schule würden alle Lehrer viel Zeit einräumen, um mit den Kindern und Jugendlichen über die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine zu sprechen. „Es gibt viele Schüler, die Angst haben, die auch offen darüber sprechen wollen. Ihnen ist Demokratie ganz wichtig. Der Freiheitsgedanke muss für sie erhalten bleiben, dafür muss man kämpfen“, sagt Stephanie Lieschke.

Verein sucht Unterstützer

Bürgermeister Karsten Schneider ist stolz darauf, wie sehr sich die Schüler aus Binz ins Zeug gelegt haben, um so viele Spenden wie möglich zu sammeln. Es geht auch darum, Flagge zu zeigen. „Kriege generell auf der Welt sind überflüssig. Das muss man nicht erst ab 18 Jahren sagen können und dürfen. Gerade Kinder, um deren Zukunft es geht, sollen dazu etwas sagen können. Mit ihrem Engagement heute zeigen sie, dass sie für eine friedliche Welt sind“, sagt er.

Auch in Binz sind bereits Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. „Wir haben bereits Kinder zum Tanzen bei uns eingeladen“, sagt Mandy Reuter, Vorsitzende vom Verein Küstenkinder. Kontakt zu Familien wurde hergestellt, doch die müssen größtenteils noch vor dem Osterfest aus den Ferienwohnungen wieder raus sein. „Wer Wohnraum zur Verfügung hat, kann sich gerne beim Verein melden, wir vermitteln weiter“, sagt sie.

Von Mathias Otto