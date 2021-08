Rügener Schülerin nach Corona: Nichts ist wie früher!

Sellin

Auf Rügen hat die Schule seit zwei Wochen wieder begonnen. Doch wie normal ist der gewohnte Tagesablauf, der jetzt für Schülerinnen und Schüler beginnt? Was freut und belastet die junge Menschen. Ein Beitrag von unserer Praktikantin Elisa Jäger (15).

Das vergangene Jahr hat uns alle enorm beschäftigt. Lockdowns, Home-Office und ein gewaltiger Berg weiterer Regeln und Einschränkungen. Das auch wir jungen Menschen, wie alle anderen, mit großen Umstellungen zu kämpfen hatten, ist bekannt. Das Homeschooling hat viele Herausforderungen und Probleme mit sich gebracht, die wir gemeinsam meistern mussten. Die Sommerferien in MV sind nun schon seit mehr als zwei Wochen wieder vorbei und somit stellt sich die Frage: Wie sieht‚s denn eigentlich in diesem Jahr aus?

Neue Mitschüler, Lehrer und Fächer, das ist zwar jedes Jahr so, aber kann einen als Schüler nach dieser ganzen Zeit schon einmal ein bisschen durcheinander bringen. So „normal“ wie sich einige den Start des neuen Schuljahres vorgestellt haben, ist er gar nicht. Da saß man nun ein gutes halbes Jahr Zuhause und stolperte die letzten Schulwochen vor den Sommerferien in die Klassenräume um sich wieder, wenn auch nur kurz, an das Lernen in der Schule zu gewöhnen. Nun aber geht es wieder richtig los!

Die bange Frage: Schaffen wir das?

Jetzt sitzen wir alle bei vollen Unterrichtsstunden mit allen Schülern gemeinsam im Klassenraum und warten gespannt, was uns dieses Schuljahr bringen wird. Fragende Blicke in Richtung Klassenlehrer: Und jetzt? Viel Stoff muss aufgeholt und neuer dazugelernt werden. Nicht nur für die älteren, die jetzt in der Oberstufe oder Abschlussklasse sind, sondern auch für die ganz Kleinen, die Grundlagen und Anfänge vielleicht völlig neu lernen müssen, könnte das Schuljahr nach dem langen Lockdown problematisch werden. Viele Schülerinnen und Schüler fragen sich „Schaffe ich das?“.

Stoff einfach überspringen ist nicht möglich

„Gerade im sprachlichen Bereich, lässt sich nicht wirklich Stoff überspringen, um Zeit zu sparen“, so Barbara Schubert. Sie ist Fremdsprachenlehrerin an der CJD Christopherusschule Sellin im Corona-Jahr 20/21. Es sei schwierig gewesen nachzuvollziehen, ob alle Schüler den Inhalt der Online-Stunden verstanden hätten und auf demselben Wissensstand wären. „Ein weiteres Problem, neben inhaltlichen Fragen, stellt auch die Psyche und das Verhalten der Kinder dar“, erzählt Annika Plumpe. Die koordinierende Pädagogin, Deutsch- und Klassenlehrerin an der CJD Sellin hat bereits im vergangenen Schuljahr viel mit Eltern, Lehrern und Schülern gesprochen.

Konzentrationsspanne der Jugendlichen ist geringer geworden

Bereits in der kurzen Phase des Präsenzunterrichts vor den Sommerferien sei ihr aufgefallen, wie sehr die Konzentrationsspanne der Jugendlichen sich verringert habe. „Die Gewohnheit ist einfach raus und das merkt man bereits enorm, hauptsächlich bei den jüngeren Kindern.“, sagt sie. Auch das Zusammensitzen in vollen Klassen ist in meinen Augen ein nicht zu unterschätzender Punkt. Es ist anstrengend sich wieder konzentrieren zu müssen, vor allem mit zwanzig anderen Schülern im Raum. Das geht nach sieben Stunden Schule ordentlich auf den Kopf! Ein normalerweise gewöhnlicher Schultag mit den Mitschülern wird für viele auf einmal zur neuen Belastung. Ob es gelingt, sich rasch wieder in solch einen Schultag einzufinden und seinen Alltags-Rhythmus zurückzugewinnen wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Hoffnung auf dem Aufholpaket der Bundesregierung

Denn dann wird das Unterrichtspensum weiter stark angezogen werden, um Stoff so gut wie möglich aufzuholen. Das „Aufholpaket“ der Bundesregierung soll Abhilfe schaffen. Mit zwei Milliarden Euro, von denen die Hälfte in Nachhilfe- und Förderprogramme fließen soll, sollen die Schülerinnen und Schülern unterstützt werden. Diese Hilfe scheint auch dringend nötig zu sein! Laut einer Kurzstudie des Instituts der Deutschen Wissenschaft (IW) Köln, gaben 38 Prozent Lehrkräfte bereits Ende 2020 an, das es Lernrückstände bei über der Hälfte bzw. fast allen Schülern gab. Ziel der Initiative der Regierung ist es vor allem zielsichere Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die durch die Pandemie Lernrückstände, vor allem in Kernfächern wie Mathematik, Deutsch oder Englisch, aufweisen.

Rückkehr in die Normalität ist das große Ziel

Die Schwerpunkte sollen hierbei vor allem bei Klassenstufen, in denen eine Schulweg-Entscheidung stattfinden wird, wie der vierten Klasse der Grundschule, der sechsten Klasse der Orientierungsstufe, der 9. und 10. Klasse und der Oberstufe, liegen. Wie die einzelnen Bundesländer diese Maßnahmen durchführen, liegt bei ihnen. Ich hoffe, das alle Bundesländer auch die nötigen Maßnahmen treffen, um ihren Schülern zu helfen. Denn diese Maßnahmen müssen stattfinden, um die Frage nach dem „Wie“, die viele Schüler und Eltern beschäftigt zu klären. Im „Aufhol-Paket“ liegt unsere große Hoffnung als Schüler, aber auch die der Eltern und Lehrer, ein möglichst normales und erfolgreiches Schuljahr zu bewältigen um letztendlich wieder in die Normalität zurückkehren zu können.

