Die psychosozialen Folgen der Pandemie sind gerade für Kinder und Jugendliche noch nicht wirklich absehbar. Einen Einblick in die Gefühlswelt jungen Insulaner nach zwei Jahren Arbeit unter Bedingungen von Kontaktbeschränkungen und Homeschooling verschaffen Arbeiten, die Schülerinnen und Schülern des Rügener Gymnasiums nun veröffentlichten.

„Wann hört das endlich auf?“, fragt Paula, „Mein Arbeitsplatz ist meine Couch“, meint Emma resigniert und Charlotte möchte wissen: „Wie oft werden wir in Zukunft noch ins Homeschooling geschickt werden? Schaffe ich so überhaupt noch mein Abitur oder sollte ich vielleicht aufhören?“ Max vermisste im Homeschooling vor allem tägliche Begegnungen mit Freunden, und Lena sinniert über die Vor- und Nachteile des Distanzlernens. Zwar könne sie in den Wald gehen, wenn ihr danach sei, aber manchmal blieben eben auch Aufgaben liegen.

Felicia Frisch befasste sich mit van Goghs innerer Zerrissenheit. Quelle: Repro

Felicia beschreibt ihre Situation in der Pandemie so: „Mein Gefühle fahren momentan Achterbahn, von motiviert zu deprimiert. In dieser schweren Zeit, in der Trägheit und Antriebslosigkeit treue Wegbegleiter sind, ist es sehr wichtig, sich eine Tagesstruktur zu erstellen, um einigermaßen folgen zu können.“

Junge Künstler entfliehen der Pandemie in romantische Welten

Verarbeitet sind diese in Wort und Bild dargestellten Emotionen in einem Kalender, dessen Beiträge Schülerinnen und Schüler des Kurses „Soziale Verantwortung“ unter der Leitung von Lehrerin Jana Romanski und Referendarin Lisa Teggatz gestalteten. Herausgekommen ist dabei ein „Gesamtschulwerk“ von beachtlicher Qualität unter dem Titel „Inselkunst“.

„Die Kalenderblätter sind Schülerarbeiten, die im Kunstunterricht sowie im Homeschooling in den vergangenen zwei Jahren entstanden“, sagt Jana Romanski. So entstand beispielsweise das Kalenderblatt für den März, als sich die 9. Klassen mit der Romantik – namentlich mit Caspar David Friedrich – befassten. Um ihre Sehnsüchte während des Homeschooling darzustellen, sollten sich die jungen Künstler an seinem berühmten Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ orientieren. In ihrer Arbeit träumte sich Jule Müller in die Südsee und schuf einen üppigen und farbenfrohen Dschungel.

Schülerkalender auch im Handel erhältlich

Aber auch Skizzen zu Bergener Straßenszenen, Collagen, in denen die 7. Klasse Dürers Rhinozeros zerschnitt und zu Eule oder Ente zusammensetzte, mehrfarbige Scherenschnitte, Variationen einer Muschel, expressionistische Porträts oder die impressionistische Darstellung der inneren Zerrissenheit von Vincent van Gogh enthält der von Wenzel Pawlitzky gelayoutete Kalender.

Bergener Straßenszenen entstanden im Urban Skizzing. Quelle: Repro

„Der Kalender muss sich hinter keinem anderen verstecken und ist ein originelles Weihnachtsgeschenk“, findet Jana Romanski. Deswegen hat die Schule den Kalender im Format DIN A3 auch in einer Auflage von 500 Stück drucken lassen und bietet ihn im Sekretariat, der Touristeninformation, im Reiseladen in der Neuen Straße 4 sowie in der Buchhandlung in Gingst zum Selbstkostenpreis von 10 Euro zum Verkauf an.

Von Uwe Driest