Bergen

Für fünf Euro etwas Gutes tun – und vielleicht etwas gewinnen. Das eine geht sofort, das andere folgt im Dezember. Möglich macht dies der Club Soroptimist Rügen. Der hat seinen traditionellen Adventskalender neu aufgelegt. „Der ist in einer Auflage von 3500 Exemplaren gedruckt worden und kann ab sofort online oder bei vielen Verkaufsstellen auf der Insel erworben werden“, sagt Judith Schwarz, Mitglied der größten internationalen Serviceorganisation berufstätiger Frauen.

Mehr als 300 Gutscheine

Jene auf der Insel Rügen verlosen vom 1. bis zum 24. Dezember mehr als 300 Gutscheine in einem Wert von etwa 15 000 Euro. Darunter sind Restaurant-Gutscheine, Ausflugstickets, Wellnessanwendungen und vieles andere mehr. Die Hauptpreise sind Reisen für zwei Personen mit allerlei Extras. Die Gewinnnummern werden täglich, bis auf sonntags, in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht.

Erlöse werden ausgezahlt

Die Erlöse aus dem Adventskalender gehen in voller Höhe an den Hilfsfonds des Deutschen Roten Kreuzes, die Umweltbildung für Kinder („Küstenputz“, „Weniger fürs Meer“ u.a.), an Projekte von Frauen und Mädchen mit den Themen Gewalt, Gleichstellung und Genitalverstümmelung sowie an „Handwerkerinnen auf Walz“. Bei dem handelt es sich um ein Großprojekt, das in Zubzow bei Trent geplant ist.

Club hat 20 Mitglieder

Den Kalender bringen die Rügener Soroptimistinnen seit 2008 heraus. Ihr Club hat derzeit 20 Mitglieder. Und engagieren sich, wie an die 80 000 Frauen in 131 anderen Ländern, ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe brauchen.

Kalender-Verkaufsstellen auf Rügen:

Bergen und Umgebung

Service-Center Ostsee-Zeitung (Markt)

Rugard-Apotheke

Billroth-Apotheke

Anwaltskanzlei Larkens, Bahnhofstr.

Waschbar

Ohrenladen im Sana Krankenhaus

Caféteria im Sana Krankenhaus

InselGenuss, Industriestraße

Schlosshotel Ralswiek

Autohäuser Eggert

Fliesenleger Gasnik, Sehlen

Auto Teile Service

Binz und Umgebung

Café Peters, Hauptstraße

Kita Seesternchen, Prora

Waschbar

Ohrenladen

Kurverwaltung, Touristinfo Binz

Karls Erlebnisdorf, Zirkow

Sellin

Kolonialstübchen

Schuhhaus am Seepark

Putbus

De Bloompott

Rosencafé

Badehaus Goor

Jasmund

Störtebeker Apotheke, Sassnitz

Kurhotel, Sassnitz

Rügenhotel, Sassnitz

Bäckerei Peters, Sassnitz + Mukran

Bäcker Arndt, Glowe

Westrügen

Bücherstube in Gingst

Kita Löwenzahn

Alte Pommernkate, Rambin

Soibelmanns Hotel, Samtens

Mönchgut

Touristinfo Thiessow

Touristinfo Gager

Kurverwaltung Middelhagen

Kurverwaltung Göhren

Kurverwaltung in Baabe

Wittow

Atelier Blaues Haus,in Altenkirchen

Zahnarztpraxis Dr. Dorothea Köhler in Altenkirchen

Von Chris Herold