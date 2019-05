Bergen

Die Errungenschaft des Frauenwahlrechts jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Anlass für die Soroptimisten Rügen für einen Aufruf zur Europawahl. Auf zwei Wahlplakaten an Bergener Einkaufszentren werben die ausnahmslos weiblichen Mitglieder des Rügener Serviceclubs daher dafür, sich an der Europawahl zu beteiligen. „Die Gleichstellung der Frau im Beruf, das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – das sind nur einige Themen, die in Sachen Geschlechtergleichstellung Nachholbedarf haben“, heißt es im Wahlaufruf der Service-Organisationen berufstätiger Frauen. Unter den auf den Plakaten abgebildeten Frauen sind auch Christina Wuitschik (ap-Marketing), Marlis Raulff, (Raulff-Hotels) oder Rechtsanwältin Tryntje Larkens. Die Errungenschaft des Wahlrechts habe gezeigt, dass es sich lohne, für eine Sache einzutreten, mit einer gemeinsamen Stimme Missstände anzuprangern und gegen sie vorzugehen. „ Europa braucht die Stimme von uns Frauen. Macht Euch stark für Eure Interessen, setzt Euch ein für eine gleichberechtigte Gesellschaft und geht wählen.“

Uwe Driest