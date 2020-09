Rügener Sportverein kämpft Nordperdhalle in Göhren

Göhren

Die Pläne der Gemeinde, den Betrieb ihrer Sportstätten in fremde Hände zu geben, sorgen beim TSV Empor Göhren für Aufruhr. Am Mittwoch soll der Vorstand deshalb zu einer Krisensitzung zusammengekommen sein. Die Mitglieder des Finanz- und Tourismusausschusses der Gemeindevertretung hatten sich zuvor mit einem Grundsatzbeschluss einstimmig dafür ausgesprochen, für die Nordperdhalle sowie den Sportplatz und den Kunstrasenplatz einen neuen Betreiber zu suchen. Nach OZ-Informationen soll auch ein Verkauf der Anlagen nicht ausgeschlossen sein.

Am Montag werden die Gemeinderatsmitglieder laut Tagesordnung über das Thema Sportstätten beraten und beschließen. Deshalb hat der Vorstand des TSV Empor Göhren alle 250 Mitglieder aufgerufen, zu der Sitzung um 18.30 Uhr in der Nordperdhalle zu kommen, um sich zu positionieren.

Anzeige

Sportler sollen zur Sitzung kommen

Der TSV mit seinen acht Sektionen – unter anderem Sportakrobatik und Badminton – ist Hauptnutzer der Nordperdhalle. Er befürchtet, dass die Sportler über kurz oder lang aus ihrer Heimstätte gedrängt werden könnten, weil die Mietkosten zu hoch sein könnten. Bisher werden der Sportplatz und Kunstrasenplatz am Südstrand von der Gemeinde verwaltet, die Nordperdhalle am Ortseingang ist dem kommunalen Eigenbetrieb Kurverwaltung angegliedert. Der Kunstrasenplatz ist an den Sportverein Blau-Weiß 50 Baabe verpachtet, da es in Göhren derzeit keine aktive Fußballabteilung gibt.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir dürfen die Nordperdhalle nicht kampflos aufgeben. Schließlich haben schon unsere Vorgänger und wir viele Jahre für diese Halle gekämpft. Die Gemeinde war sich seinerzeit zum Bau der Nordperdhalle sehr bewusst, dass so ein Objekt die Bezuschussung der öffentlichen Mittel benötigt. Lasst uns zusammen auftreten und um die Ablehnung dieser Lösung bitten“, heißt es in dem Rundschreiben des Vorstandes an die Vereinsmitglieder.

Vorstand will sich am Montag äußern

Der Vereinsvorstand will sich auf OZ-Nachfrage erst am Montag weiter dazu äußern, erklärte Petra Westphal. Sie ist seit dem letzten Jahr die Vorsitzende des schon 1951 gegründeten Vereins.

Hintergrund des neuen Kurses der Gemeinde ist die wirtschaftliche Schieflage der Nordperdhalle. Die Einrichtung schreibt seit ihrer Eröffnung vor über 20 Jahren rote Zahlen. Um die Halle, in der auch der Schulsport stattfindet, langfristig in sicheres Fahrwasser zu bringen, hat die Gemeinde ein Konzept erarbeiten lassen.

Dieses sieht eine mögliche betriebswirtschaftliche Optimierung darin, dass in der Nordperdhalle Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden. Da die Halle für Trainingslager und Jugendcamps gut geeignet und auch schon gut gebucht sei, könnten Trainingsgruppen dort auch beherbergt werden. Zudem sollte die Halle mit mehr kulturellen Veranstaltungen für 50 bis 200 Personen bespielt werden. Zusammen mit dem Fußball- sowie Kunstrasenplatz könnte die Halle eine Sport- und Kulturherberge werden.

Halle mit Auf- und Anbauten erweitern

Dafür müsste die Halle allerdings baulich durch Auf- und Anbauten erweitert werden. Oberhalb des Gebäudes würde dabei eine zweite Ebene errichtet werden, die auch über Außentreppen zu erreichen ist. Die neue Architektur der Nordperdhalle mit einer modernen Holzbauweise soll zudem ein touristischer Anziehungspunkt für Architektur-Fans werden.

Weil die Gemeinde Göhren aufgrund ihrer schlechten Haushaltslage diese Pläne finanziell nicht alleine umsetzten könnte, sucht sie nun einen Interessenten. Dieser sollte alle drei Sportstätten, also die Halle und die beiden Plätze, als einheitlichen Betrieb übernehmen.

Verdrängung des gesamten Breitensports

Für Askold Falk würde damit eine vorhersehbare Verdrängung des gesamten Breitensports aus der Halle einhergehen. „Wenn ein privater Betreiber kommt, wird er darauf achten, dass er kostenmäßig vernünftig wirtschaftet“, so der Göhrener Bauunternehmer.

Dabei fiele der Breitensport dann hinten runter. Vielmehr müsste die Kurverwaltung dafür sorgen, dass die Halle rentabel ist. „Die Halle hat Potenzial und alle Möglichkeiten. Die Kurverwaltung muss ihre Hausaufgaben machen und sich um Veranstaltungen kümmern, die Geld einbringen“, so Falk.

Modernste Technik und Bühne

Die Nordperdhalle wurde im Jahre 1998 für 5,5 Millionen Mark errichtet – 2000 Quadratmeter groß, mit modernster Technik und Ausleihequipment ausgestattet. Das Konzept war auf eine vielfältige Nutzung ausgelegt. Die 1200 Quadratmeter große Mehrzweckhalle lässt sich in drei Hallenteile trennen.

Mit bis zu 1200 Sitzplätzen können Konzerte, Sportevents und Tagungen ausgestattet werden. Bei Tanzveranstaltungen mit Bühne, Tanzfläche und gastronomischer Einrichtung finden bis zu 800 Teilnehmer Platz.

Von Gerit Herold