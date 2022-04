Bergen

Was in der Chronik des Bergener Klosters ziemlich umständlich formuliert ist, fasste Historiker Mario Müller anschließend in schlichter Umgangssprache zusammen. „Am 20ten December 1864 mußte der Conventualin Fräulein Franziska von Schmiterlöw unter Hinweisung auf die im § 32 der Kloster-Ordnung ad 13 vorgesehenen Folgen eine sehr ernste Rüge wegen ungebührlichen Betragens auf der Straße ertheilt und ihr das Verlassen des Klosters bei 5 Reichstalern Strafe für jeden Contraventionsfall untersagt werden, da ihr solches allein nur in Gemeinschaft mit ihrer Schwester gestattet werden könne“, lautet einer der Einträge. „Sie hat wahrscheinlich Leute angepöbelt“, kommentiert das Müller.

Das Kloster in einer Postkartenansicht um 1920 Quelle: Stadtmuseum Bergen

Der Professor der Universität Hildesheim stellte sich der Aufgabe, das sogenannte „Memorabilienbuch“, eine von 1858 bis 1945 handschriftlich geführte Klosterchronik, in eine lesbare Form zu übertragen, zu kommentieren und mit zahlreichen Illustrationen zu versehen. Das Original übergab die evangelische Kirchengemeinde nun in Anwesenheit von Bürgermeisterin Anja Ratzke dem Museum der Stadt Bergen. „Diese wichtige Quelle über das Leben im evangelischen Damenstift wird nun erstmalig für eine breite Öffentlichkeit zugänglich“, freute sich dessen Leiterin Marika Emonds.

Frauen zogen nicht immer freiwillig ein, konnten aber heiraten

Brave Hausmütterchen oder fromme Nonnen waren sie eben nicht, die adeligen Stiftsdamen. Vielmehr hätten sie die erste große Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts stark beeinflusst und auch in Bergen mehrere Frauenvereine gegründet, so Müller. 13 Frauen lebten in dem Stift und wenn eine starb, kam eine neue. Dafür gab es drei Voraussetzungen: Sie mussten von Rügener Adel, ledig und Mitglied einer christlichen Kirche sein.

Gustava Bley komponierte im Kloster (l.). Lonny von Versen erhielt im I. Weltkrieg das Eiserne Kreuz (r.). Quelle: Stadtmuseum Bergen

Die Frauen wären zwar nicht immer ganz freiwillig eingezogen, sondern von ihrer Familie „reingeschoben“ worden, sie konnten aber auch wieder austreten und heiraten. Insgesamt führten sie aber ein recht komfortables und freizügiges Leben und viele hätten sich gefreut über die „alternative Wohnform“, glaubt Müller.

Komponistin Gustava Bley lebte 30 Jahre im Damenstift

Lonny von Versen, eine der Bewohnerinnen, wurde 1915 sogar als einer von nur vier Frauen des Reichs das Eiserne Kreuz verliehen. Auch die 1844 geborene Komponistin Gustava Bley lebte 30 Jahre in dem Stift. Sie war die Tochter eines Gastwirts, der das renommierte Hotel „Prinz von Preußen“ in der Bergener Bahnhofstraße besaß. Gustava Bley leitete den Frauengesangsverein, der von anfänglich 28 auf 108 Mitglieder im Jahre 1893 anwuchs und komponierte eine Vielzahl von Psalmen, Liedern, Frauenchören und Klavierstücken.

Wenig zimperlich mutet auch dieser Eintrag aus dem Jahr 1864 an: „Am 17ten November starb die Priorin Christine von Harder, nachdem dieselbe seit dem Jahre 1842 diese Stelle bekleidet hatte; sie war unzweifelhaft von ehrenwertem Character, aber den Einflüssen ihrer Gesellschafterin, des Fräulein Dittmer zu sehr zugänglich, welche, herrschsüchtigen Characters, vielen Unfrieden in dem Kloster stiftete, so daß man die genannte von Harder ohne Trauer scheiden sah.“

Vortragsreihe „Frauenklöster und Damenstifte“ 30.4.2022. Prof. Dr. Mario Müller, Hildesheim. „Der männliche Blick auf die adligen Stiftsdamen: Das Memorabilienbuch des evangelischen Damenstifts“ – mit anschließender Buchvorstellung. 17.6.2022, Prof. Dr. Oliver Auge, Kiel. „Das Kloster Bergen und die Zisterzienserinnenniederlassungen des südwestlichen Ostseeraums. 15.7.2022, Dr. Dörthe Buchhester, Hildesheim. „Nichts als lesen, schreiben, beten? Die (Aus-)Bildung adliger Töchter um 1500“. 10.9.2022, Dr. Katja Hillebrand, Kiel. „St. Marien zu Bergen. Ein klösterlicher Bau im fürstlichen Gewand“. 17.9.2022, Prof. Dr. Felix Biermann, Szczecin und Halle/Saale. „Mittelalterliche Frauenklöster im nordostdeutschen Raum aus archäologischer Perspektive“. 1.10.2022, Prof. Dr. Sabine Bock, Schwerin. „Wo kamen die Stiftsdamen des evangelischen Damenstifts Bergen auf Rügen her?“ Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr in der St. Marienkirche zu Bergen.

Buch wird am 30. April vorgestellt

Die wechselvolle Geschichte des Klosters reicht von der Gründung durch Fürst Jaromar I. im Jahr 1193 über die verheerenden Stadtbrände Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Besetzung durch Österreicher und Schweden im Dreißigjährigen Krieg und Russen 1945. Die versahen die Klostermauern mit Schießscharten und in dieser Zeit gingen auch das Mobiliar und große Teile des Klosterarchivs verloren. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1947 wurden die Stiftsgebäude von Flüchtlingen aus dem Osten bewohnt. Bereits nach der Reformation war aus dem Kloster ein evangelisches Frauenstift geworden, dessen letzte Bewohnerin 1957 starb. „Von diesem Stift und den Stiftsdamen weiß man wenig. Das Memorabilienbuch möchte diese Lücke schließen, zumindest für die Zeit von 1858 bis 1945“, freut sich Marika Emonds.

Klosterbuch – Original und kommentierte Neufassung Quelle: Stadtmuseum Bergen

Das nun von Müller vorgelegte Buch zeigt auf der linken Seite die originale Handschrift und auf der gegenüberliegenden die zeilengenaue Übertragung in Druckschrift. „So können Leser dem Text folgen sich zugleich in die alte deutsche Schrift einlesen.“

Von Uwe Driest