Insel Rügen

„Schön ist, wenn man in den Köpfen bleibt!“ - Mit diesem Slogan präsentiert sich Wolfgang Lippert auf seiner Internetseite. In den Köpfen ist der im Osten Berlins geborene Entertainer seit Jahrzehnten - heißgeliebt vom Publikum der Störtebeker Festspiele in Ralswiek auch als Kult-Barde, der den Festspielen den musikalischen Charakter verleiht.

Auch die waren jetzt zwei Jahre durch die Corona-Pandemie eingefroren, so wie manch anderes berufliches Projekt Lipperts. Aber die Fans können beruhigt sein: Ruhestand ist nicht in Sicht. Wir haben mit Wolfgang Lippert gesprochen und wollten von ihm wissen, wie es dem Entertainer geht, so kurz vor seinem 70. Geburtstag, im dritten Pandemie-Jahr?

„Ich bin der mit dem halbvollen Glas“

„Ich war inzwischen natürlich nicht pausenlos glücklich, weil einige Dinge passiert sind. Meine 101 Jahre alte Mutter ist gestorben“, erzählt Lippert, der auch auf Rügen wohnt. „Neben der Trauer sehe ich es als großes Glück, sie so lange gehabt zu haben. Ich bin der mit dem halbvollen Glas - das habe ich wohl von meiner immer optimistischen Mama. Ihr wunderbares und bescheidenes Wesen hat mich immer fasziniert. Auch ihre Durchsetzungskraft ist mir ein Vorbild.“

Neues Album mit dem Titel „Glücklich“

Trotz des Schicksalsschlages und den Belastungen in der Coronazeit hat das neue Album Wolfgang Lipperts den Titel „Glücklich“. Doch was macht Glück aus für den Entertainer, der schon so viel gesehen und erlebt hat. „Gesund zu sein, geliebt zu werden, mit Freunden zu sein und eine gute berufliche Perspektive zu haben“, so Lippert. Mit Blick auf Corona sagt Lippert: „Für unsere Branche ist es großer Mist. Ich habe versucht, die Zeit zu nutzen.“ Zunächst für sein zweites Nachwende-Album. Glück war es auch, dass seine MDR-Sendung „Damals war’s“ weiter produziert wurde, so der Moderator. In der Sendung wird je ein Jahr aus den vergangenen sechs Jahrzehnten gesucht - anhand der Hits jenes Jahres.

Wolfgang Lippert Quelle: Management

„Damals war´s“ gibt es jetzt live

„Ein bisschen traurig bin ich, dass es den ,Kessel Buntes’ nicht mehr geben wird“, meint der Sänger. „Aber auch glücklich darüber, dass ich weitere zwei Serien moderieren darf ,Damals war’s’ und ,Legenden Best of’, diese Sendung läuft schon am 27. Februar. Auch werden wir ,Damals war’s’ in diesem Jahr zum ersten Mal live senden – worauf ich mich ganz besonders freue. Die Sendung wird am 11. Juni ausgestrahlt.“

Wie es mit den Störtebeker-Festspielen weitergeht in diesem Sommer, steht noch nicht 100-prozentig fest, es verdichten sich die Anzeichen, dass sie endlich wieder stattfinden. Lippi drückt die Daumen, immerhin seit 20 Jahren ist er dabei. In diesem Jahr wieder? Er lässt es offen. „Wir hoffen alle sehr, dass in diesem Jahr gespielt werden darf.“ Mit Rügen verbindet ihn in jedem Fall mehr als das berufliche Auskommen. Mit seiner Frau Gesine hat er einen Zweitwohnsitz auf der Insel, den Ort möchte er nicht nennen. Nur so viel: „Die Insel ist mittlerweile unsere zweite Heimat geworden.“ Das Restaurant „Riff“ von Gesine Lippert in Ralswiek hat sie allerdings im vergangenen Jahr geschlossen.

Wolfgang Lippert (vorn) und Frau Gesine (hinten Mitte) feierten und Freunden und Wegbegleitern bis tief in die Nacht den Abschied von ihrem Restaurant in Ralswiek. Quelle: Julius Vincent Evers

Größter Hit: „Erna kommt“

Lippert ohne Mikrofon - das ist unvorstellbar. Dabei startete sein Berufsleben einst fern der Öffentlichkeit: Er ließ sich als Automechaniker ausbilden. Mit 26 Jahren absolvierte der Sohn eines Kapellmeisters eine Klavier- und Gesangsausbildung an der Musikschule Friedrichshain in Ost-Berlin. Seine Karriere begann 1983 gleich mit einem Hit: „Erna kommt“ vom Erfolgskomponisten Arndt Bause. Der Song wurde auch westlich der Mauer gecovert - von Hugo Egon Balder. Ist das nun Fluch oder Segen einen solchen Hit gelandet zu haben? „Es ist ein Segen einen Hit zu haben , der mir dazu noch so viel Glück gebracht hat und mir bis heute Freude macht“, sagt Lippert.

In den 1980ern avancierte Lippert in der DDR zum Star, auch nach der Wende hielt die Popularität an, während die meisten anderen DDR-Künstler lange kaum mehr wahrgenommen wurden. Auch heute gilt er vielen als Ost-Ikone. Aber was macht für ihn selbst das Ostdeutsche aus? „Offenherzig, mutig und ,situationselastisch’“, sagt er und ergänzt lächelnd. „Die Rechte an dieser Wortschöpfung liegen bei mir.“ Vor 30 Jahren wurde Lippert Nachfolger des rund zwei Jahre älteren Thomas Gottschalk in der ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“. Es war der Höhepunkt seiner Karriere.

So kennen Wolfgang Lippert viele Störti-Fans: als Bänkelsänger bei den Störtebeker Festspielen. Quelle: Stefan Sauer

Auch Pechsträhnen im Leben

Danach hielt das Pech bei der Frohnatur Lippert an: Bei der „Goldmillion“-Familienshow etwa wurde ihm zwar ein „gelungener Einstand“ bescheinigt. Allerdings sanken die Zuschauerzahlen. Die Sendung wurde 1995 eingestellt. In den 90er Jahren gab es auch mehrere private Tiefschläge: Der Entertainer fiel auf Betrüger herein und musste Privatinsolvenz anmelden. Auch der Kauf eines Berliner Kiez-Kinos brachte ihm kein Glück. Und dann gelangte er noch mit einer im Baumarkt mitgenommenen unbezahlten Zange in die Boulevard-Blätter. Danach kämpfte sich Lippert zurück, zählt heute zum Stamm-Moderationsteam beim MDR und natürlich auch auf der Störtebekerbühne.

Der Sänger und TV-Moderator Wolfgang Lippert mit seiner Frau Gesine in Ralswiek Quelle: Stefan Sauer

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erfahrungen seien für ihn trotzdem etwas sehr Wichtiges. Welche er gerne streichen möchte? „Man kann Dinge aus seinem Leben nicht streichen, denn sie haben immer auch etwas bewirkt“, sagt er. „Leben ist ein Lernprozess - lebenslang übrigens. Ich denke, ich bin eher dankbar, bis jetzt so ein schönes und spannendes Leben gehabt zu haben.“

Zweimal Rügen-Paris noch in diesem Frühjahr

Kaum zu glauben, dass nun bereits der 70.Geburtstag ansteht. Ob die Zahl vor der 0 nun beunruhigend ist, weiß Lippert noch nicht. Wäre das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für einen Preis für sein Lebenswerk. „Nein, nein“, winkt er ab, „Lassen sie uns noch ein wenig warten.“ Nicht mehr allzu lange warten muss Lippert aber auf das nächste schöne Erlebnis mit seiner Frau Gesine. Eines der Lieder auf dem neuen Album heißt „Zweimal Rügen-Paris“. Der Plan soll möglichst bald in die Tat umgesetzt werden.

Von Sophia-Caroline Kosel und Gerit Herold