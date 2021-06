Rügen

Die Mittagssonne knallt. Torsten Binz läuft der Schweiß über die Stirn. Er ist seit den Morgenstunden im Dauerstress. Der Strandkorbvermieter in Baabe sitzt in einer Kiepe am Zugang zum Hauptstrand, eine Hand am Telefon, die andere am Laptop. Vor ihm eine kleine Menschentraube, die einen Strandkorb mieten will. Doch seine 200 der insgesamt 400 Kiepen am Baaber Strand sind alle schon vergeben.

„Ab morgen vielleicht, heute habe ich definitiv nichts mehr, alles voll, der Rest ist reserviert“, sagt Binz. Er hat gerade mit einem Kollegen im benachbarten Göhren telefoniert. Ein Paar hat Glück. Dort ist noch eine Kiepe zu haben.

Die meisten Strandgäste reservieren Kiepen vorher

Torsten Binz ist in Baabe Strandkorbvermieter. Bei ihm kann man die Kiepen online buchen. Quelle: Gerit Herold

Die meisten Strandgäste reservieren die Kiepen vorher, meist gleich für eine Woche. Viele mittlerweile schon, bevor sie ihren Urlaub auf Rügen antreten. „Ich war der Erste, bei dem man online buchen kann“, so Binz. Seit September letzten Jahres ist das möglich. 1500 Buchungen hat er bereits für dieses Jahr und die ersten 15 sogar schon für das nächste Jahr.

Der Baaber Strand sei besonders begehrt, weil er gut ebenerdig zu erreichen ist. Die ersten 16 Strandkörbe am Hauptstrand sind barrierefrei zu erreichen. Entlang der Düne führt zudem ein Weg aus Gummiplatten entlang. Und auch einen Elektrorollstuhl kann man mieten. Seit diesem Jahr können seine Gäste auch ein freies Wlan nutzen. Vorher hat das zwei Euro extra gekostet.

Schon Anfang der Woche hatte in Baabe der Kampf um die Strandkörbe begonnen. Wer einfach vorbeikommt, hat kaum eine Chance. „Höchstens, wenn einer im Laufe des Tages wieder frei wird. Manchen ist es zu warm am Strand“, weiß Binz.

Dreisitzer kommen bei Familien gut an

Der 50-Jährige ist seit sechs Jahren selbstständig. Zuvor hatte der Selliner schon zehn Jahre in der Strandkorbvermietung in Baabe gearbeitet und diese dann übernommen. Im Familienbetrieb helfen auch seine Frau Sylvana (55) und Sohn Nico (31) mit. Neu sind in diesem Jahr die Dreisitzer mit Drehteller, damit die 120 Kilogramm schwere Kiepe leicht ausgerichtet werden kann. „Die sind meist zuerst weg“, so Binz. Sie sind besonders beliebt bei Familien.

„Ja, der ist wirklich super“, bestätigen vergnügt Maximilian (3), Kira (13), Philipp (15), Steffi (38) und Kai (36) aus Berlin. Sie gehören zur Familie Heilmann-Streich und verbringen das Wochenende in Baabe. „Es ist unser erster Kurzurlaub nach Corona, endlich wieder mal Ostsee“, so Steffi Streich. Die Familie war vor zwei Jahren das letzte Mal auf Rügen und hat das erste Mal einen Strandkorb gebucht. „Online schon zu Hause, weil es so warm ist und wir nicht in der prallen Sonne sitzen wollten“, so Streich.

Weil der Strandkorb bequem ist und Schatten spendet, haben sich auch Steffi und Wolfgang Flögel eine Kiepe gemietet. Die Rentner aus der Nähe von Leipzig zieht es schon seit Jahrzehnten in den Südosten der Insel. „Hier ist es angenehm und nicht so voll wie in Binz.“

Hundestrand ist besonders sauber

Der Dreisitzer kostet 15 Euro am Tag und 90 Euro die Woche. Für den normalen Strandkorb sind am Tag zehn Euro fällig und für die Woche 60 Euro. Ähnliche Preise gibt es am anderen Ende der Strandpromenade im benachbarten Göhren. Dort hat auch André Hasse alle Hände voll zu tun, der 200 der insgesamt 400 Strandkörbe am Nordstrand des Ostseebades vermietet. Mittlerweile in vierter Generation. Der 41-Jährige hat das Geschäft 2012 von seiner Mutter Dora übernommen, die es zuvor 28 Jahre lang führte. Er arbeitet auch mit dem Hotel „Vju“ zusammen, das am Strand Hochzeiten im Strandkorb-Ambiente anbietet.

Strandkorbvermieter in vierter Generation: André Hasse hat im Jahre 2012 die Strandkorbvermietung in Göhren von seiner Mutter Dora (r.) übernommen. Quelle: Gerit Herold

Seit ein paar Tagen sind auch bei André Hasse die Kiepen schnell gebucht. 170 nagelneue hat er Ende Mai in seinen Strandabschnitten in drei Reihen aufgestellt. Gefragt ist vor allem der Hundestrand, nicht nur bei Hundebesitzern. „Wer einmal dort war, der will da auch wieder hin“, weiß der Göhrener. Der Grund: Dort sei es besonders sauber. „Und es gibt keine Möwen“, ergänzt eine Urlauberin.

Durch den verzögerten Tourismusstart stehen auch in Göhren erst seit Ende Mai statt sonst schon zu Ostern die Kiepen am Strand. Nach einem Jahr Corona würden die Urlauber selbst auf die nötigen Abstände achten. Früher rutschten ab und an Sonnenanbeter auf Handtüchern zwischen die Kiepenbereiche. Torsten Binz hatte seinen im letzten Jahr zuerst mit Flatterband abgesperrt, was sich aber als unnötig erwies und wieder verschwand.

Probleme mit Vandalismus haben die beiden Strandkorbvermieter nicht. Als es noch den Zeltplatz und die Disco in Baabe Anfang der 90er Jahre gab, war das noch anders. Da brannten schon mal die Körbe oder wurden eingebuddelt, erinnern sich beide. Seinerzeit kostete die Kiepe vier Mark am Tag Miete.

Strandkorb bis nach Luxemburg verschickt

Heute geht der Trend zum Kauf der sommerlichen Sitzgelegenheit. „Viele Urlauber wollen sich ihren Strandkorb mit nach Hause nehmen“, weiß André Hasse. Sein Kollege Torsten Binz hat in diesem Jahr 80 Stück deutschlandweit verkauft. Einer ging bis nach Luxemburg auf die Reise. Ein neuer kostet 1600 Euro, ein gebrauchter zwischen 600 und 700 Euro. „Die sind qualitativ hochwertig und aus sibirischer Lärche mit einer Lebensdauer von 15 Jahren. Ich kaufe immer 90 Körbe im Jahr als Vorrat“, so Binz.

Die außen weißen Kiepen sind innen entweder blau-weiß, grau-weiß oder rot-weiß gestreift. Die Kombination Weiß und Blau sei dabei besonders beliebt, weil das sofort mit Meer und Strand verbunden werde. Auch die Gastronomie und Hotellerie habe in den letzten Jahren diese Sitzmöglichkeiten für sich entdeckt. „Ich vermiete an sie rund 200 Strandkörbe, es wird von Jahr zu Jahr mehr“, so Torsten Binz.

Stammplatz mit Blick auf Fischerboote

Petra und Roland Wüste mit Enkelin Laura am Strand von Baabe. Das Selliner Ehepaar hat seit Jahren seinen Stammplatz im Strandkorb Nummer 245 mit Blick auf die Boote am Fischerstrand. Quelle: Gerit Herold

Petra und Roland Wüste haben es sich in ihrem Stammplatz gemütlich gemacht. Mit dabei ist Enkelin Laura, die genau weiß, in welche Kiepe es immer geht. „2,4,5“, sagt die Vierjährige. Warum es seit drei Jahren gerade dieser Korb ist? Das Selliner Rentnerpaar liebt den Blick auf die Boote am Fischerstrand von Baabe.

Abends beginnt dann für die Strandkorbbesitzer das große Kiepen-Rücken. „Alle werden gen Osten ausgerichtet, weil dort die Sonne aufgeht, rein scheint und trocknet, falls es geregnet hat“, so Binz. Mitte bis Ende Oktober holen die Strandkorbbesitzer dann ihre Kiepen wieder vom Strand hoch. Dann beginnt die Zeit der Reparatur und Wartung.

Von Gerit Herold