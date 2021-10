Mönchgut

Die neuen Mönchguter Strandtoiletten – die Klos der Zukunft? Zumindest ist das Interesse von Gemeinden groß, die nach alternativen stillen Örtchen für nicht erschlossene Standorte suchen. Nach dem Bericht der OSTSEE-ZEITUNG über die beiden neuen Öko-Klos ohne Wasserverbrauch und Chemie im Ostseebad Mönchgut habe dort das Telefon kaum noch stillgestanden. Tourismusmanagerin Franziska Gustävel ist selbst überrascht.

Kurverwaltung Ahrenshoop war schon da

„Unsere Eco-Toiletten sind unfassbar eingeschlagen, es kamen zahlreiche schriftliche Anfragen aus allen Himmelsrichtungen des Landes.“ Die Kurverwaltung Ahrenshoop sei bereits da gewesen, um sich ein Bild zu machen. Am Donnerstag komme nun die Kurdirektorin von Koserow mit ihrem Bauhofleiter. Zudem seien beim Kommunentreffen zur digitalen Kurkarte im September Kollegen von Fehmarn, aus Dahme, von der Insel Pellworm oder aus Königstein vor Ort gewesen, die sich die Toiletten angeschaut haben und alle sehr angetan waren.

Die hellblauen, holzverkleideten stillen Örtchen sind frei zugänglich und befinden sich an einem der meist befahrensten Radwege Deutschlands in Höhe der Strandparkplätze 1 und 3 zwischen Lobbe und Thiessow. Die sogenannten Eco-Toiletten gibt es in MV bisher nur im Biberhof Ferienhof, einem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Regenwasser zum Händewaschen Die sogenannten Eco-Toiletten sind autarke, nachhaltige und geruchlose Toiletten. Das Besondere ist neben dem Look vor allem die Benutzung. Hier wird nicht mit Wasser gespült, sondern mit Holzspäne-Streu. Die Fäkalien werden in lizenzierten Kompostanlagen zu fruchtbarer Komposterde. Die Toiletten benötigen kein Fundament und vermeiden eine Bodenversiegelung. Der Hersteller, Eco-Toiletten GmbH aus Rüdersdorf bei Berlin, hat für die öffentlichen Toiletten auf Mönchgut nach eigenen Angaben erstmals jeweils eine Einzelkabine mit autarkem Handwaschbecken verbaut. Das Wasser dafür wird über das Regenwasser gesammelt oder in trockenen Zeiten manuell aufgefüllt.

„Offensichtlich haben wir mit dem Anbieter und dem System den Nerv der Zeit getroffen und einen Problemlöser gefunden, denn im Endeffekt haben wir es alle mit den gleichen Sorgen zu tun: von uns wird eine gut ausgebaute und nachhaltige Infrastruktur in sensiblen Naturräumen nicht nur erwartet, sondern explizit gefordert“, so Franziska Gustävel. Das Zusammenspiel von Natur und Tourismus sei immer ein Ritt auf der Rasierklinge und man sei ständig bemüht, Lösungen zu finden, die allen Anspruchsgruppen gleichwohl gerecht werden. Meist seien dies Kompromisslösungen. „In diesem Fall haben wir aber tatsächlich etwas gefunden, womit wir allen Ansprüchen gerecht werden konnten“, freut sich die Tourismusmanagerin.

Neue Strandtoilette am Weststrand von Thiessow

Grundsätzlich seien auch alle Gäste bisher begeistert, da die modernen Klohäuschen nicht nur nachhaltig sind, sondern auch autark und sehr ansehnlich, so Gustävel. Deshalb wurde nun das WC-Konzept der Gemeinde überarbeitet. Nun werden drei weitere Eco-Toiletten angeschafft: Eine ist am Radweg zwischen Lobbe und Thiessow auf Höhe des Strandparkplatzes 2 geplant, die zweite auf dem Parkplatz in Groß Zicker und die dritte in Thiessow am Weststrand. Ursprünglich war vorgesehen, feste WC-Häuschen auf den drei Strandparkplätzen zu bauen und damit die Dixis zu ersetzten. Der Haken: Die Strandbesucher müssten die Straße überqueren.

So sieht es einer der beiden Strandtoiletten aus. Quelle: Gerit Herold

„Wir werden bei der Ausstattung der neuen Eco-Toiletten noch einmal nachjustieren und auf Barrierefreiheit achten. Von außen werden sie sicher gleich aussehen“, so Gustävel. Die beiden schon vorhandenen WCs konnten aus Platzgründen nicht behindertengerecht gestaltet werden.

Baabe denkt über Öko-Klo am Hafen-Parkplatz nach

Auch im benachbarten Ostseebad Baabe ist die Öko-Toilette ein Thema. „Wir finden sie sehr praktisch. Sie passt sich gut in die Landschaft ein“, sagt Tourismusdirektorin Uta Donner. Es gibt Überlegungen, so ein WC-Häuschen auf dem Parkplatz am Bollwerk zu errichten. „Sehr viele Gäste nutzen bisher den Busch dort für die Notdurft. Das ist sehr unangenehm“, weiß Donner. Über Art und Umfang einer Öko-Toilette am Hafen und darüber, ob gekauft oder gemietet, herrsche aber noch keine Klarheit. Dies werde in einer der nächsten Ausschusssitzungen noch einmal beraten. „Die untere Naturschutzbehörde möchte bei der Suche nach dem geeigneten Standort einbezogen werden, kann sich grundsätzlich vorstellen, dass so eine Toilette zur Anwendung kommen darf“, so Donner.

Mehrmals die Woche gereinigt durch Dienstleister

Die Gemeinde Mönchgut hat ihre modernen Klohäuschen gekauft. Sie sind ganzjährig geöffnet und werden mehrmals die Woche durch einen Dienstleister aus Stralsund gereinigt, der exklusiv für die Herstellerfirma arbeitet. Am Ende des Jahres werde man überlegen, wie die Reinigungs- und Entleerungsintervalle funktioniert haben. Möglich, dass die Gemeinde die Reinigung einmal selbst übernimmt.

Auch drei WC-Festbauten geplant

Neben den neuen Öko-Klos wird es aber auch neue WC-Festbauten geben, die ebenfalls im kommenden Jahr errichtet werden. In Middelhagen und Gager werden sie auf den Parkplätzen entstehen. In Alt Reddevitz wird dafür ein Teil des alten Feuerwehrschuppens ausgebaut. Geplant sind barrierefreie Unisex-Toiletten mit Wickelmöglichkeit für Babys. „Da der Platz auf den Parkplätzen begrenzt ist, bauen wir so klein wie möglich und so groß wie nötig“, so Gustävel.

Von Gerit Herold