Rügener Tafel wuppt Corona-Krise mit viel Engagement

Bergen

Es war ein sehr schwieriges Jahr, dem Maria Elsner aber auch etwas sehr Positives zusprechen kann. Sie ist Leiterin der Tafel auf Rügen. Mehr als 1700 Bedürftige auf der Insel versorgen sie und ihr Team.

Während andere Tafeln im Land sehr unter der Corona-Pandemie gelitten haben, zeitweise sogar schließen mussten, haben sich Familien auf die ehrenamtlichen Helfer verlassen können, haben das gesamte Jahr über Lebensmittel für einen kleinen Obolus bekommen.

Anzeige

Die Rüganer haben vom Beginn der Krise an zusammengehalten

„Es war ein Jahr, das uns vor viele Herausforderungen gestellt hat“, sagt Maria Elsner. Aber auch ein Jahr, das eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft auf der Insel ausgelöst hat, wie die 52-Jährige meint. „Schon beim ersten Lockdown sind Hoteliers und Gastronomen auf uns zugekommen, haben uns die frischen Lebensmittel angeboten, die sie noch im Lager hatten“, erinnert sie sich.

Und beim zweiten Lockdown nun sei es nicht anders gewesen. „Die Rüganer haben vom Beginn der Corona-Krise an zusammengehalten“, sagt sie. „Das rührt mich nach wie vor sehr“, fügt sie hinzu.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der Krankenschwester zur Tafel-Leiterin und Suchtberaterin

Seit 2013 leitet Maria Elsner die Einrichtung, die seit 2012 im Stadtteil Rotensee ihr Domizil hat und vom Verein Netzwerk Rügen betrieben wird. Einst hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. „Und auch in dem Beruf gearbeitet, unter anderem zehn Jahre lang in der Mutter-Kind-Klinik in Baabe“, erzählt die quirlige Frau.

Danach sattelte sie um, wurde Sozialarbeiterin und bekam schließlich den Job beim Verein angeboten. Mittlerweile ist sie nicht nur Leiterin der Tafel, sondern betreut auch Suchtkranke, absolvierte dafür noch ein Studium. „Die Arbeit im Verein ist mein Lebensinhalt. Ich kann so viel geben. Das ist unglaublich befriedigend“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Impfkampagne: Stolperstart in Vorpommern-Rügen

15-köpfiges Team stellt sich den Herausforderungen

Und das spüren nicht nur die Suchtkranken, sondern auch die Kunden der Tafel. Wobei die 52-Jährige da bescheiden bleibt, die Anerkennung lieber an ihr Team weitergibt. „Was wir hier ermöglichen, geht nur dank des tollen Teams, das ich hier habe. Vergessen darf man dabei nicht, dass einige von ihnen auch Familie haben, selbst auch bedürftig sind“, hebt sie hervor. Aktuell zählt ihr Team rund 15 Personen, hauptsächlich ehrenamtliche. Sie holen Lebensmittel, sortieren diese, geben sie an verschiedenen Standorten auf der Insel aus. „Sie haben es ermöglicht, dass wir über die gesamte Zeit und trotz aller Herausforderungen die Bedürftigen auf der Insel versorgen konnten“, sagt sie.

Dass es an Lebensmitteln mangelt, die Erfahrung hat man bei der Rügener Tafel in den vergangenen Monaten nicht gemacht. Eher seien es organisatorische Herausforderungen gewesen, für die Lösungen gefunden werden mussten. „Hygienekonzept, Abstandsregeln, Ansteckungsgefahr minimieren – in allen Auflagen steckten für uns diese Herausforderungen“, sagt Maria Elsner. Probleme? Nein, so würde sie das nicht nennen. „Obgleich die beschränkte Platzkapazität und die kleinen Räume schon ein Problem bergen.

Aber wer, wenn nicht Maria Elsner, würde eine Lösung dafür finden. So gibt es jetzt in den Keller-Räumen der Tafel bei jeder Ausgabe feste Teams – eines, das sich um Brot- und Backwaren kümmert, eines ist zuständig für Obst und Gemüse und eines für Fleisch-, Wurst- und Milchprodukte. Aus drei Beutelchen für jeden Bedürftigen wird einer gemacht, den der Kunde dann vor dem Gebäude überreicht bekommt. Jeder Kunde hat seinen festen Abholtag und -termin.

Corona-Krise ließ Kundenstamm wachsen

Rund 1700 Kunden, hauptsächlich Familien unterstützt die Tafel aktuell. „Vor der Pandemie sind es rund 1500 gewesen“, berichtet die Leiterin. Corona habe auch bei ihnen etwas bewegt. „Mehr Akzeptanz, Wertschätzung und Dankbarkeit“, sagt sie. „Vor der Pandemie waren die Menschen zum Teil missmutig, haben sich mehr ausgekotzt. Jetzt sind sie viel verständnisvoller, uns gegenüber und auch den anderen Bedürftigen gegenüber“, berichtet Maria Elsner. „Wenn die Not groß ist, rücken die Menschen zusammen. Das hat die Corona-Krise hier auf der Insel gezeigt“, sagt sie.

Und so hätten sich auch ihre ehrenamtlichen Helfer mehrfach doppelt hilfsbereit gezeigt. Ein Beispiel: „Nach acht Stunden Arbeit hier in der Tafel sind einige noch nach Mukran gefahren, weil wir kurzfristig das Angebot bekommen haben, von den drei dort liegenden Kreuzfahrtschiffen Lebensmittel abholen zu können. Niemand hat mit den Augen gerollt“, berichtet sie.

Bange vor der Zukunft

Es ist nur eines der Beispiele für die große Hilfsbereitschaft auf allen Seiten. Hilfsbereitschaft, die es auch ermöglicht hat, 150 Kindern eine Weihnachtsüberraschung zu überreichen. „Sonst gab es eine Weihnachtsfeier. In diesem Jahr haben wir Termine verteilt, sodass sich jedes Kind sein Geschenk unter den geltenden Corona-Regeln abholen konnte“, erzählt Maria Elsner. Die Hoteliers und Gastronomen, die Sparkasse, die Ostmecklenburgisch Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH, der Toom-Baumarkt, der Weihnachtsbäume gespendet hat, der Lions-Club, Karls Erlebnishof in Zirkow: „Sie alle und viele weitere Unterstützer haben dafür gesorgt, dass wir die Bedürftigen auf der Insel auch in der Corona-Krise versorgen konnten“, sagt die Tafel-Leiterin dankbar und wird dann doch nachdenklich.

„Bis jetzt haben wir ganz viel Glück gehabt. Wenn die Krise aber noch viel länger anhält, weiß ich nicht, wie lange wir unser Angebot in dem Umfang noch aufrechterhalten können.“

Von Anja Krüger