Sellin

Rike Waskewitzkann man eigentlich immer bei ihrer Arbeit zusehen. Denn ihre Töpferei in Sellin ist eine Art gläserne Werkstatt, wo unter ihren kreativen Händen geschmackvolle Tassen, Kannen, Teller, Schalen und vieles mehr entstehen. Ihre Keramik habe maritime Bezüge, meist verwende sie die Farben Blau und Weiß, sagt die 37-Jährige.

Sie ist im Ostseebad Binz aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie eine Lehre zur Glas – und Keramikmalerin in einer Rügener Werkstatt und in Meißen absolviert. „Ich wollte nicht studieren, sondern etwas mit den Händen schaffen und eine handwerkliche Ausbildung machen“, sagt die zierliche junge Frau. Das habe sie nie bereut. Und man spürt sofort: Sie liebt, was sie tut. Im Jahre 2007 hat sich die Sellinerin selbstständig gemacht. Zuerst hatte sie ihre Verkaufswerkstatt im Seepark, seit drei Jahren ist sie in der Granitzer Straße.

Sie freut sich, dass auf der Insel nun wieder mehr los ist, Urlauber und Einheimische wieder in ihren Laden kommen. „Die Leute sind gut drauf, es ist eine positive Stimmung.“ In den letzten Monaten hätten ihr aber viele Kunden die Treue gehalten und so hat sie etliche Bestellungen auf die Reise geschickt. Wenn sie ihre Töpferei zuschließt, ist sie gern in der Natur unterwegs, fährt Rad oder lässt am Strand die Seele baumeln. Zu ihren Lieblingsorten zählen Alt Reddevitz und der Kirchberg von Göhren.

Von Gerit Herold