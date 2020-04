Rügener Tourismus-Chef: „Wir brauchen einen Termin für den Neustart“

Bergen

Der Tourismus auf der Insel und im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern bleibt „geschlossen“. Am 17. April hat das Justizministerium MV das neue Gesetz- und Verordnungsblatt zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus herausgegeben. Daraus geht unter anderem hervor, dass Reisen nach MV auch weiterhin nicht gestattet sind. Betreibern von Beherbergungsstätten ist es somit noch untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Auch Gaststätten müssen vorerst geschlossen bleiben.

Die neue Verordnung gilt bis einschließlich Sonntag, 10. Mai 2020, ist dem Erlass zu entnehmen. Damit gehen den Touristikern, Vermietern und Gastronomen weitere Wochen verloren. Am Donnerstag dieser Woche hat Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) Vertreter der Interessenverbände zu einem Gespräch nach Schwerin eingeladen.

Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen, spricht im OZ-Interview über seine Erwartungen an das Treffen und wie es seiner Meinung nach mit dem Tourismus auf den Inseln Hiddensee, Rügen und Ummanz weitergehen kann.

Herr Schäfer, welche Erwartungen setzen Sie in das aktuelle Treffen der Interessenvertreter und des Tourismusministers in Schwerin?

Grundlage des Treffens ist ja das Anfang April entwickelte Strategiepapier vom Landestourismusverband, vom DeHoGa MV und von der Project M GmbH, das eine Lösungsskizze für den Neustart des Tourismus in unserem Land nach der Corona-Krise beinhaltet. An diesem Papier haben wir als Tourismusverband Rügen, wie andere Verbände ebenfalls, aktiv mitgewirkt.

Allen Beteiligten dieses Gesprächs bei Minister Glawe muss klar sein, dass mit dem Strategiepapier und der im Anschluss erfolgten weiteren Untersetzung eine Bewertung erfolgen muss, wie ein verbindlicher Fahrplan zeitnah erstellt werden kann, um zur Normalität zurückzukehren. Wir sind damit in der Branche in MV so weit wie kein anderes Bundesland und hoffen, dass die Politik die Chance erkennt, die aus diesem Angebot entsteht. Für uns als Tourismusverband Rügen ist es daher wichtig, dass alle um die weitere und künftige Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor Nummer eins im Land wissen.

Das Strategiepapier wird inzwischen auch bundesweit als Blaupause oder zumindest Anregung verwendet, wenn es auch in anderen Bundesländern darum geht, den dortigen Tourismus neu zu starten. Es geht um nichts anderes als eine Richtschnur für den deutschen Tourismus. Aus der besonderen Betroffenheit und Stärke der Branche heraus ist MV hier Vorreiter.

Tourismusverband Rügen Der Tourismusverband Rügen (TVR) wurde am 12. September 1990 gegründet. Damit begeht der TVR in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Der erste Gastgeberkatalog wurde im Jahr 1991 herausgegeben und präsentierte so kurz nach der Wende in der neuen Zeit die ersten Hotels, Pensionen, Gaststätten und Dienstleister, die den Grundstein für den heutigen Tourismus auf Deutschlands größter Insel legten. Knut Schäfer ist der sechste Vorsitzende in der 30-jährigen Geschichte des TVR. Es wurden bis zum Jahr 2017 insgesamt 23 so genannte Tourismus-Tage durchgeführt, die sich im Laufe der Jahrzehnte mit aktuellen und innovativen Themen für den Rügener Tourismus beschäftigt haben.

Welche zeitlichen Signale stellen Sie sich vor bzw. fordern diese als Tourismusverband auch ein? Wie soll die praktische Umsetzung erfolgen?

Wir benötigen dringend einen kurzfristig festgelegten Termin für den Neustart. Das darf nicht länger als maximal zwei Wochen dauern. Denn alle Vermieter, Hoteliers, Gastronomen und Dienstleister benötigen einen Vorlauf, um die damit verbundenen und sicher umfangreichen Maßnahmen vorzubereiten und auch praktisch umzusetzen, damit die ersten Gäste dann wieder anreisen können.

In dem Strategiepapier sind ja drei Phasen in einem Phasenmodell skizziert, wie der Neustart erfolgen kann. Diese Phasen müssen von der Politik zeitlich untersetzt und anschließend von den Gastgebern und ihren Mitarbeitern einstudiert werden, um aus der Praxis auch für die nächsten Phasen zu lernen.

Wir müssen die phasenweise Umsetzung der Maßnahmen immer unter den Aspekten der Qualität für die Gäste und natürlich auch der Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter und Einwohner der Insel und des gesamten Landes betrachten. Das wird eine Begleitung für die kommenden Monate bei der praktischen Arbeit in allen Bereichen sein.

Kann man das an einem Beispiel festmachen?

Nehmen wir die jetzt abgesagten und ins kommende Jahr verschobenen Störtebeker-Festspiele. Wir nehmen die Festspiele mit ihrer überregionalen Strahlkraft als gegeben hin. Die Auswirkungen der Verschiebung haben jetzt viele Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen schon zu spüren bekommen. Diese Auswirkungen werden noch zunehmen in den kommenden Wochen. Die Relevanz der Festspiele für die Destinationen ist enorm.

Also müssen wir bei der phasenweisen Rückkehr zur Normalität jetzt die Einbindung dieser Großveranstaltung, wie auch anderer attraktiver Events ab 2021, fest im Auge haben und praktische Abläufe entwickeln, damit wir gut für die Zeit einer neuen Normalität aufgestellt sind. Denn solange es keinen Impfstoff gibt, kann es immer wieder Rückschläge geben.

Meinen Sie, dass es Veränderungen im Tourismus und auch bei den hier tätigen Unternehmen und den Mitarbeitern geben wird, wenn sich wieder Normalität eingestellt hat?

Der Faktor Gastgeberqualität muss sicher neu definiert werden. Damit will ich nicht die Bemühungen und die bisherige Qualität vieler hunderter Unternehmer auf den Inseln in Abrede stellen.

Doch wir müssen uns in dieser Krise fragen, warum machen wir das? Sicher, um Geld zu verdienen, Arbeitsplätze zu schaffen und auch eine Infrastruktur vorzuhalten, die diese Insel lebens- und liebenswert macht. Aber – der Tourismus darf nicht nur als Mittel zum Verdienen angesehen werden.

Was zeichnet unsere Destinationen auf den Inseln denn aus? Unsere natürlichen Schönheiten. Feste, Veranstaltungen und anderes mehr auf einem hohen Niveau sind für die Kurzweil unserer Gäste sicher auch wichtig. Hier können wir allerdings auch einmal vieles auf den Prüfstand stellen.

Aber die Natur und ihre Vielfalt müssen bei uns allen mehr bewusst als Motive eines schönen Urlaubs in die Köpfe. Viel ruhiger und gelassener genießen und erleben, sich auf die schönen Dinge in der freien Zeit einlassen, das wird mehr in den Fokus unserer Gastgeber rücken, damit sie ihre Gäste begeistern können, sich für die Inseln zu entscheiden. Da bin ich mir sicher.

Wie kann denn dann die neue Normalität aussehen?

Diese neue Normalität muss bei uns als Gastgeber und Dienstleister anfangen. Wir dürfen keine Berührungsängste gegenüber unseren Gästen haben. Wir müssen sie vor falschen Infos schützen, die es leider auch gibt. Wir müssen auf sie zugehen und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie bei uns in besten Händen sind.

Das wird für uns alle gemeinsam eine große Herausforderung, ein komplett neuer Lernprozess. Mit dem schrittweisen Phasenmodell werden wir immer besser und auch schlauer im praktischen Umgang mit der jeweiligen Situation sein. Wir müssen in diesem Jahr diese Herausforderung bestehen, ohne baden zu gehen. Dann werden wir alle diese Lerneffekte für das Jahr 2021 nutzen können, damit die Krise gemeinsam bestanden werden kann. Wir haben keinen Schönwettertourismus auf den Inseln.

Wir sind durchaus krisenerprobt, auch wenn das Virus natürlich eine besondere Herausforderung für die Branche ist. Wir müssen alte Stärken und neue Kräfte bündeln, um als eine Gemeinschaft hier hindurchzukommen. In diesem Zusammenhang sprechen wir dann auch darüber, dass es mittelfristig keine Vollauslastung der Kapazitäten geben wird und wir trotzdem auf ein neutrales Betriebsergebnis hoffen.

Das bedeutet aber auch, dass es Unternehmensverluste gibt und weitere finanzielle Hilfe geben muss?

Ich begrüße ausdrücklich die von Finanzminister Olaf Scholz dieser Tage ins Spiel gebrachten weiteren finanziellen Hilfen des Bundes für den Tourismus. Immerhin ist der Tourismus aus heutiger Sicht die letzte Branche, die in Deutschland augenscheinlich wieder nach dem Shutdown hochgefahren werden wird. Hier wird eine dauerhafte Hilfe in einem schmerzhaften Zeitraum benötigt.

Ja, ich sehe es auch so, dass es nach der Krise das eine oder andere Unternehmen, den einen oder anderen Anbieter nicht mehr geben wird. Hier müssen wir Ideen entwickeln, wie von der Arbeitslosigkeit betroffene Menschen in den dann vorhandenen Arbeitsmarkt auf den Inseln integriert werden können. Dafür sind wir als Tourismusverband ebenso da wie die Landes- und Kreispolitik.

Von Robby Günther