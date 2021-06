Rügener Trabi-Fan hat schon Preis für sein Schickimicki-Gefährt gewonnen

Gager

Klaus-Peter Frank hat Benzin-Öl-Gemisch im Blut. Seinen Trabi hat der passionierte Autoschrauber und Bastler in aufopferungsvoller Arbeit in seiner Freizeit auf-, aus- und umgebaut. Der Zweitakter ist nun 20 Zentimeter länger und 15 Zentimeter breiter als so, wie er das Werk in Zwickau verließ. Außerdem stattete der gelernte Autoschlosser sein Kabrio mit allerlei Extras vom automatischen Schiebedach bis zur Rückfahrkamera aus. Besonders stolz ist er auf die im Kofferraum versenkbare Mini-Bar inklusive Musikanlage. Darin befinden sich zwei geschliffene Kristall-Gläser aus einer Erbschaft und eine kleine, aber gute Flasche Wein. „Falls unterwegs einmal eine Frau zusteigt“, sagt er augenzwinkernd.

Am Motor ist alles außer dem Luftfilter original. So bekommt der Oldie mehr Luft. Quelle: Uwe Driest

Am Motor ist alles bis auf den Luftfilter original. „Den habe ich durch einen größeren ersetzt, damit der Motor besser Luft bekommt und besser zieht.“ Das Original sei zu eng gewesen. Die Sitze – die vorderen Sitze stammen vom Ford Ka, die Sitzbank ist noch original - hat er in Polen neu beziehen lassen. An den Rädern sind die Felgen vom Trabi, aber die Reifen vom VW. Damit nicht genug, versah er sein Gespann mit einem einachsigen Anhänger, der nicht nur Stauraum bietet und zwei Fahrräder transportieren kann, sondern aufgeklappt auch einen Zeltschlafplatz bietet.

Trabi-Treff mit Getriebeweitwurf und Mannschaftstauziehen

Für die intensive rote Farbe hat er vom Wasserhahn bis zur Schiffsschraube alles gesammelt, was aus Messing ist, das Material geschrotet, zu Mehl gemahlen und in die Farbe gemischt. Alles bis hin zum Schaltknüppel ist schön farblich abgestimmt, so dass das Gesamtkunstwerk einen ästhetischen Genuss ergibt.

Im Kofferraum befindet sich eine versenkbare Mini-Bar inklusive Musikanlage. Quelle: Uwe Driest

Kein Wunder, dass sein Gespann beim jährlichen Treff für alte DDR-Autos in Anklam zuletzt den ersten Preis in der Kategorie „Umbausatz“ – unter Eingeweihten „Schickimicki-Klasse genannt – errang. Das war 2019 und seither fielen die Treffen coronabedingt aus. Auf dem Flugplatz Anklam treffen sich alljährlich Besitzer und Liebhaber von Trabis und anderen alten Ost-Autos bis hin zum Lkw W50. Neben Fahrzeugbewertungen von Trabis und DDR-Wohnwagen stehen dabei immer auch Wettbewerbe wie das Bierdosenstapeln, Trabiziehen, Getriebeweitwurf und das Mannschaftstauziehen auf dem Programm. Zum 25. Jubiläum 2019 waren rund 800 Fahrzeuge, zumeist Trabis, in Anklam. Viele Trabi-Fans aus dem In- und Ausland bleiben dann gleich eine Woche.

Mit Wasserverdampfer von 1922 Reusenpfähle eingerammt

Der Trabi ist heute - wie andere Ost-Fahrzeuge auch - offiziell zum Oldtimer erklärt worden. Das ist für Liebhaber wie Klaus-Peter Frank auch eine Verpflichtung. Der in Bitterfeld geborene Schrauber kam nach Rügen, als seine Eltern eine Bauernwirtschaft auf der Insel übernahmen. Nach der Lehre zum Autoschlosser arbeitete er bei Wasserbau und Küstenschutz, fuhr auf einem Schiff und baute Brücken. Später wechselte er zur örtlichen LPG und nach der Wende zur Gemeinde. „Seit ich vor drei Jahren in Rente ging, mache ich als freischaffender Künstler weiter“, sagt er schmunzelnd.

In die Farbe mixte der Schrauber Messingschrot für einen besseren Glanz. Quelle: Uwe Driest

Sein roter „Plastebomber“ ist gleichwohl nur das Flaggschiff von Klaus-Peter Frank, dessen Sammlung zudem aus diversen Mopeds, wie Schwalbe, Star und Spatz, besteht. Dass die alle fahrtüchtig sind, ist ihm dabei wichtig. Auch alte Motoren sammelt er. Glanzstück ist hierbei ein Wasserverdampfer aus dem Jahr 1922. „Den habe ich von einem Fischer, der damit Reusenpfähle rammte.“ Neueste Errungenschaft ist ein Framo, Baujahr 1962. „An so einem habe ich nämlich gelernt“, erinnert er sich.

Der Anhänger verfügt über einen doppelten Boden, auf dem sich ein Zelt errichten lässt. Quelle: Uwe Driest

Weil er in Jugendjahren mit einem Freund Discos in Groß Zicker, Göhren und Sellin veranstaltet hat, verfügt Klaus-Peter Frank zudem über mehr als 200 Bänder aus der Zeit als DJ. Mit seinem Fundus aus DDR-Technik der 60er und 70er Jahre möchte er nun ein kleines privates Museum in seiner ausgebauten Garage errichten. Wichtig ist dem Trabi-Freund aber vor allem, regelmäßig mit seinem quietschroten Blickfang die Straßen der Insel zu verschönern. „Damit bin ich fast jeden zweiten Tag unterwegs.“ Im nahenden Sommer möchte er sich zudem auch zu gemeinsamen Ausfahrten mit anderen Nostalgikern verabreden.

Von Uwe Driest