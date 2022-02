Lauterbach

Burkhard Lenz ist verärgert. Als er am Montag zu seinem Fahrgastschiff „Julchen“ zum Lauterbach Hafen fährt, merkt er, dass die Gangway, also der Steg als Ein- und Ausstiegshilfe, entwendet wurde.

Der ehemalige Politiker, der von 2006 bis 2021 als Abgeordneter für die CDU im Landtag in Schwerin saß, ist Inhaber der Fahrgastreederei Lenz, die in der Saison Fahrten von Lauterbach zur Insel Vilm anbietet. Dort finden regelmäßig Exkursionen über die Insel statt. Sein Fahrgastschiff liegt an der Nordseite des Hafens. Für ihn kommen nur zwei Möglichkeiten infrage. Entweder ist die Gangway geklaut oder ins Wasser geschubst worden.

„So etwas noch nie erlebt“

„Ich bin seit 31 Jahren selbstständig. So etwas ist mir noch nie passiert. Eher, dass Unbekannte mein Boot nachts losgebunden haben. Aber die Gangway, die vor dem Schiff an der Kaikante liegt, wurde bisher nie angerührt“, sagt er.

Er ließ sie anfertigen, als er sein Schiff im Jahr 1995 in Dienst gestellt hatte. Sollte sie nicht mehr auffindbar sein, muss eine neue Einstiegshilfe her. „Schon allein die Bänke im Boot haben 2000 Euro gekostet. Ich nehme an, dass eine neue Gangway aus Aluminium mit seitlichen Anbauteilen mindestens 3000 bis 4000 Euro kosten wird“, sagt Burkhard Lenz.

Müllsäcke, Strickjacke, Kleiderständer

Er ging selbst auf Spurensuche und fand Schleifspuren auf dem Betonboden, die an der Kante zum Hafenbecken enden. Er bat seinen Bootsmann Steven Zillmann um Hilfe, der mithilfe eines Wurfankers Montagvormittag den Boden im Wasser in der näheren Umgebung absuchte. Aber das nur mit mäßigem Erfolg.

Wenn etwas am Haken hing, waren es nur alte Müllsäcke, Stoffreste und auch eine Strickjacke. „Das größte Fundstück war ein alter Kleiderständer aus Metall. Mit so viel Müll haben wir gar nicht gerechnet. Es ist schon bemerkenswert, was hier alles im Hafenbecken liegt. Aus der Suchaktion ist eine kleine Müllsammelaktion geworden“, sagt Burkhard Lenz. Er will Anzeige erstatten und hofft, dass die Gangway wieder auftaucht.

Von Mathias Otto