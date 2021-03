Rügener Unternehmer wäscht wegen Corona Geschirr ab: "Bin mir für nichts zu schade"

Bergen

Dass René Kempe nicht arbeiten kann, trifft nicht nur ihn selber, sondern auch seine Kunden. Der rührige 62-Jährige betrieb eine gut gehende Agentur für die Organisation von Veranstaltungen auf der Insel Rügen. Bis zum Lockdown vor nun genau einem Jahr. Seither sind sämtliche Veranstaltungen vom Kaffeeklatsch bis zum Tanztee untersagt und Renè Kempe musste sich etwas einfallen lassen, um nicht untätig zu bleiben.

„Das Jahr war eine Katastrophe“, sagt er. Zwar erhielt er im Frühjahr vergangenen Jahres die erste finanzielle Hilfe als Solo-Selbstständiger und auch die Novemberhilfe lief reibungslos. „Nach drei Stunden hatte ich die Zusage und nach drei Tagen das Geld auf dem Konto. Das war schon immens.“ Im Dezember war er zunächst durch das Raster gefallen, bekam schließlich aber doch noch etwas Geld. Sämtliche Hilfen hätten aber den Umsatzverlust von rund 72 000 Euro nicht ausgleichen können, sagt er.

„Ich war mir für nichts zu schade“

Nun wohnen René Kempe und seine Frau Elvira immerhin im eigenen Haus mit Garten am See im Bergener Kiebitzmoor. So konnte sich das Paar aus dem Weg gehen. „René hat immer viel gearbeitet“, sagt Elvira Kempe. „Wenn wir jetzt den ganzen Tag in einer Wohnung im Block verbringen müssten, hätten wir bestimmt schon eine Krise.“ Sie hätten sich schon etwas einschränken müssen, sagt Elvira Kempe. Die in Hamburg lebende Tochter mitsamt Enkelkind hat das Ehepaar vor einem guten Jahr zuletzt besucht. „Wir nutzten aber auch aus, dass die Insel in diesen Tagen leer ist und man überall gut hinkommt. Deswegen haben wir uns viel auf der Insel umgesehen, waren zum ersten Mal auf Zudar und Ummanz“, erzählt René Kempe.

„Die innere Unzufriedenheit, nicht arbeiten zu dürfen, ist aber extrem belastend.“ Ab April hat er deswegen Fischbrötchen vor Block II in Prora verkauft. „Ich war mir für nichts zu schade und habe in einem Hotel auf 40-Euro-Basis beim Frühstücksservice geholfen und dort auch den Abwasch gemacht.“ Bis Weihnachten machte er zudem Bürodienst in der Versicherungsagentur eines Bekannten.

Ostseewellen-Party nach Rügen geholt

Nach dem Fest aber ging gar nichts mehr, erzählt er und schwärmt von alten Zeiten. Als der Bergener Telekomplatz, wo bis Ende der Neunziger Jahre Zirkus und Oktoberfest stattfanden, einem Wohngebiet wich und auch die NDR-Party wegen zu hoher Kosten ausfiel, holte Kempe die Ostseewellen-Party in den Klosterhof der Stadt. Auch dieses Spektakel fiel Corona zum Opfer. Nun hofft er darauf, wenigstens den neuen Termin am 14. August halten zu können. Davor steht noch das Dorffest in Thesenvitz auf dem Plan. „Dann holen wir auch wieder andere Gewerke wie Baltic Sound und lokale Caterer ins Boot.“

Die Wohngebietstour, die er im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft Rugard in Bergen-Süd und Rotensee, Putbus, Samtens, Glowe oder Binz organisiert hatte, fiel ebenso aus wie die bunten Nachmittage für Senioren oder Kinder. Vor zwei Jahren hatte sich Kempe zudem für viel Geld eine nagelneue mobile Cocktailbar angeschafft. Mit dem Anhänger war er in der Saison zwischen Baabe und Glowe unterwegs und hatte auch einen festen Standort an der Jugendherberge in Prora.

Senioren leiden unter Ausfall von Sportkursen

Wäre er in seinem vorherigen Beruf geblieben, wäre es ihm auch nicht besser ergangen. Kempe hat nämlich nicht nur Koch gelernt, sondern auch Kultur- und Sportwissenschaften studiert. „Ich habe das erste Sportstudio der Insel in Binz gegründet und später eines in Bergen betrieben. Später machte er Sportangebote zu seinem zweiten Standbein und bot vor dem Lockdown mehrmals wöchentlich Kurse für Senioren in der Binz-Therme oder dem Bergener Rugard-Saal an. Da seien immer so 70 Teilnehmer gekommen.

Auch das geht seit dem 19. März nicht mehr. „Die Leute halten mich heute auf der Straße an und fragen, wann es endlich weitergeht. Nach einem Jahr ohne Sport hat sich der gesundheitliche Zustand der meist älteren Damen merklich verschlechtert. Die klagen über Schmerzen in Rücken und Bewegungsapparat.“ Den Menschen würden aber auch das soziale Miteinander und die Kommunikation fehlen, seit auch Plattdeutsch-Nachmittage mit der Ummanzerin Rita Hoff ebenso entfallen wie Shanty-Abende mit den Singenden Seeleuten Hannes & Hans.

Nun hat René Kempe erst einmal alle Planungen soweit wie möglich in den Herbst verschoben und ist gespannt auf den Kanzlerinnen-Gipfel am kommenden Montag. „Wir hoffen, dass wir an Ostern zum ersten Mal im Park von Rotensee ein Osterfeuer ausrichten können.“ Mit der Oster-Dekoration auf dem eigenen Grundstück ist er schließlich schon lange fertig.

Von Uwe Driest