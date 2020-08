Binz

Gäste, Angestellte und Weggefährten sprechen in Hochachtung und Dankbarkeit von Wilfried Rothkirch. „Einen besseren Lehrmeister und auch Chef hätte ich nicht haben können“, sagt ein Binzer Gastronom und alle, die ihn kannten, attestieren Wilfried Rothkirch, ein „toller Chef und wunderbarer Mensch“ gewesen zu sein, dessen hilfreiche, fragende und zuhörende Art geholfen habe, mit Fachkompetenz und nicht zuletzt Humor auch das schwierigste Problem zu lösen. Der langjährige Regionalvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) verstarb am 8. Juli im Alter von 80 Jahren.

Wilfried Rothkirch wurde 1940 in Dresden geboren. Nach einer Ausbildung zum Koch im HO-Gaststätten-Kreisbetrieb Dresden-Mitte machte er als Jungkoch auch im Hotel „Excelsior“, im Lingner Schloss sowie in Ahrenshoop und Heiligendamm Station. 1962 schloss er ein Studium an der Fachschule für Gastronomie in Leipzig als Ökonom für das Gaststätten- und Hotelwesen ab. Anschließend war er als Geschäftsführer und Hoteldirektor der Erholungsheime Rügen des DER Reisebüro Hotel Kurhaus Binz tätig.

Anzeige

Parallel dazu absolvierte er ein Fernstudium an der Fachschule für Gastronomie in Leipzig, das er als Fachökonom für Rationalisierung abschloss. Bis 1990 war er Direktor der Hotelbetriebe des VEB Reisebüro der DDR Hotelbetriebe Rügen.

Weitere OZ+ Artikel

Mit Rothkirch bekam Geschichte ein Gesicht

Nach der Wende wurde Wilfried Rothkirch Direktor des Travel Hotel Kurhaus Binz und ab 1997 Beauftragter für Travel Charme Hotels für die Insel Rügen. Im selben Jahr übernahm er den Vorsitz des Regionalverbands Rügen des Dehoga, den er zwanzig Jahre lang innehaben sollte. In dieser Zeit war er zugleich in Kommissionen zur Klassifizierung von Hotels und Restaurants für die Marke „Regionale Esskultur“ des Rügenprodukte-Vereins tätig.

Die große Leidenschaft von Wilfried Rothkirch sollte aber ein Leben lang die Hotellerie bleiben. Das Kurhaus Binz hat er über 35 Jahre, eigentlich 40, geprägt wie kein anderer. Zu den Gästen, darunter zahlreiche Persönlichkeiten des wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens, habe er stets ein sehr persönliches und respektvolles Verhältnis auf Augenhöhe gehabt, wie man es heute in der Branche nicht mehr oft anträfe, attestieren Weggefährten.

Wilfried Rothkirch und seine Frau hätten mit unermüdlichem Fleiß und Tatkraft aus dem Kurhaus Binz wieder das erste Haus am Platz gemacht, weiß ein ehemaliger Stammgast. Auch die ehemalige Vorstandskollegin Slavka Petan lobt den „langjährigen Direktor unseres geschichtsträchtigen, legendären Binzer Kurhauses in zwei so unterschiedlichen Gesellschaftssystemen“. Durch Wilfried Rothkirch habe „Geschichte ein Gesicht bekommen“.

Sein Lebensziel konnte er erreichen

Als Rothkirch Mitte der 60er-Jahre seinen Dienst als Hoteldirektor des Kurhauses antrat, konnte er kaum ahnen, dass ihn mehr erwartete, als nur eine neue Arbeitsstelle. Das 1908 eröffnete Flaggschiff des beginnenden Badetourismus in Binz wurde zum sozialistischen Ferienparadies für die Vertreter der „schaffenden Intelligenz“, „in dem nur Filmschauspieler, verdiente Ärzte des Volkes oder Generaldirektoren von den Kombinaten einen Urlaubsplatz bekamen“, erinnerte er sich einmal.

Für Rothkirch wurde das Kurhaus zur Lebensaufgabe, während er auch mit der Mangelwirtschaft umzugehen hatte. Die meisterte er mit Ideenreichtum und mit Hilfe vieler Gäste, die oft auf nützlichen Positionen saßen. So mancher Kontakt habe „die Materialbeschaffung, ob bei Holzstühlen, Geschirr oder Dachpfannen erleichtert“, erzählte er. Dennoch reichte die staatliche Unterstützung nicht aus und im Wendejahr machte das einstige Wahrzeichen von Binz einen jammervollen Eindruck.

Erst als 1993 die Travel Charme GmbH das marode Kurhaus übernahm, zeichnete sich Besserung ab und Ende 2001 öffnet das Hotel erneut, als Fünf-Sterne-Luxusquartier. „Ich bin froh, dass aus diesem Haus das geworden ist, was ich mir immer gewünscht habe“, kommentierte Wilfried Rothkirch damals. Damit hat das „Urgestein der Binzer und Rügener Hotellerie“, wie ihn der Binzer Hotelier Wolfgang Schewe nennt, seinen Lebenstraum verwirklicht.

Von Uwe Driest