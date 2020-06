Rügener Vater fordert: Maskenpflicht und Mindestabstand im Schulbetrieb aufheben

Sassnitz

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen sofort wieder in vollem Umfang und ohne Auflagen für alle Schüler geöffnet werden. Diese Forderung formuliert ein Vater auf der Insel Rügen in einem offenen Brief an die Ministerpräsidentin des Landes, Manuela Schwesig, und an die Bildungsministerin von MV, Bettina Martin. In seinem Schreiben kritisiert Ingo Alexander die Einschränkungen im Schulbetrieb im Zuge der Corona-Krise nicht nur als ungerechtfertigt. Sie stellten auch eine Gefährdung für das Kindeswohl dar, so der zweifache Vater.

Während seine sechsjährige Tochter wenigstens noch eingeschränkten Unterricht in der ersten Klasse einer Freien Schule bekommt, ist der 13-jährige Sohn, der sonst die 7. Klasse des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums besucht, seit Monaten zu Hause. „Am Gymnasium ist schon vorher viel Unterricht ausgefallen“, klagt der Diplomgeologe. Jetzt findet er praktisch gar nicht mehr statt.

Lernen fällt in der Schule leichter

Die Eltern sollen dafür sorgen, dass die Kinder zu Hause Wissen vermittelt bekommen. Doch das sei leichter gesagt als getan. „Diese ganze Situation geht ja an den Schülern nicht spurlos vorbei.“ Monatelang seien die Eltern die einzigen Bezugspersonen für die Kleinen, die sich nicht nur von der Schule, sondern auch von Gleichaltrigen fernhalten sollen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden.

Was den Kindern da fehlt, haben Ingo Alexander und seine Frau jetzt realisiert. Seit die sechsjährige Tochter wenigstens wieder eingeschränkt zur Schule gehe, sei sie förmlich wieder aufgeblüht. „Es tut ihr sichtlich gut, endlich wieder Kontakt zu Gleichaltrigen und nicht nur zur eigenen Familie zu haben.“ Auch das Lernen falle in der Schule offenbar viel leichter. Wenn Schüler von den eigenen Eltern unterrichtet werden, kommt es schnell mal zu Konfliktsituationen, haben die Insulaner erfahren.

Motivation ist schwierig

Die Schwierigkeit ist dabei nicht nur der zu vermittelnde Stoff oder die Art und Weise, wie man es den Kindern beibringt. Der Nachwuchs sei zunehmend schwerer zu motivieren, sagt Ingo Alexander. „Für viele Kinder ist die Corona-Zwangspause doch nichts anderes als eine zusätzliche Ferienzeit. Da sehen sie gar nicht ein, dass sie diese zum konzentrierten Lernen nutzen sollen.“

Mit dem gestrichenen Schulbesuch fehle sehr vielen Kindern die Struktur eines normalen Alltags. „Die fühlen sich dadurch schlichtweg überflüssig“, sagt der Vater. Wie wichtig eine solche Alltagsstruktur für Kinder ist, sei ihm erst jetzt in der Krise richtig deutlich geworden.

Ansteckungsrisiko sei gering

„Diese Situation ist für viele frustrierend, für Eltern wie für Schüler“, weiß der 48-Jährige. Zumal aus seiner Sicht der Nutzen dieser Vorsichtsmaßnahmen in keinem Verhältnis zu dem Schaden steht, den sie anrichten: „Die daraus folgenden negativen Auswirkungen für die Kinder, wie Lern-/Bildungsdefizite, Mangel an sozialen Kontakten, Erzeugung von sozialen, gesundheitlichen und zukunftsorientierten Ängsten sind in meinen Augen wesentlich schwerwiegender als der erhoffte gesundheitliche Nutzen für die Gesellschaft.“ Er verweist auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, wonach 0,01 Prozent der Deutschen infiziert seien. Im Landkreis Vorpommern-Rügen gebe es aktuell nicht eine einzige nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus.

„Das Ansteckungsrisiko wäre selbst im Regelbetrieb in den Schulen äußerst gering und da die vorliegenden Erkenntnisse über die gesundheitlichen Gefahren, die von Covid-19 ausgehen, deutlich zeigen, dass kein besonderes Risiko für Kinder besteht, sehe ich keine Notwendigkeit für das weitere Aufrechterhalten der Einschränkungen im schulischen Betrieb“, heißt es in dem Brief, der der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt.

Er fordert von Schwesig und Martin die sofortige Aufhebung aller Beschränkungen im Schulbetrieb, die Aufhebung der Abstandsregeln in den Schulen sowie der zusätzlichen Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel der Maskenpflicht. Wer für die Solidarität mit den gefährdeten Bevölkerungsgruppen plädiere, möge daran denken, dass bei der Reduzierung der Vorsichtsmaßnahmen die Kinder nicht ausreichend bedacht worden seien.

Von Maik Trettin