Rügener Verband will Fischsterben in Wostevitzer Teichen stoppen

Lietzow

Alle Jahre wieder beklagen sich Anwohner und Naturfreunde über Berge toter Fische, die sich im Saiser Bach stauen, der den Großen Wostevitzer Teich bei Lietzow mit dem Kleinen Jasmunder Bodden verbindet. Wegen Tierquälerei und Umweltfrevel gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Anzeigen.

„Ich bin tief besorgt und erschüttert über die Gewässerschutzmaßnahme Wostevitzer Teiche“, sagt Ingo Dallmann, der das in der Nähe gelegene Hotel „ Klaus Störtebeker“ betreibt. Die in Teich und Bodden lebenden Bleie oder Brassen genannten Karpfenfische würden den Teich verlassen wollen und in einem dort gespannten Netz verenden. „Die zahllosen Kadaver führen zu einem unerträglichen Gestank, über den sich auch unsere Gäste beschweren“, so Dallmann.

Problem seit Jahren bekannt

Das Problem ist der Naturschutzbehörde des Landkreises seit Jahren bekannt. „Das Fischsterben tritt auf, wenn hohe Temperaturen, wenig Sauerstoff und fehlender Wasseraustausch zusammenkommen“, sagt Amtsleiter Jan Trenkmann. Die Fische seien bereits tot, wenn sie die in den Bach eingelassene Verengung erreichten, weiß Behördenmitarbeiterin Gisela Steiner.

Die meisten Kadaver wären in der vergangenen Woche bereits entfernt worden. „Die sogenannte Bleisperre hatte das Ziel, die Anzahl der Bleie im Gewässersystem zu reduzieren“, so Steiner. Seit diesem Jahr würde mit einem professionellen Fischer eine Hegebefischung organisiert, der bereits zwölf Tonnen Bleie entnommen habe.

Übler Gestank an prämiertem Wanderweg

Das Fischsterben sei in der Vergangenheit weitaus massiver gewesen, wissen die Behörden. Um es ganz zu unterbinden, müsste aber die Wasserqualität der Wostevitzer Teiche verbessert werden. Seit den 1970er Jahren wurde Gülle in die Gewässer eingeleitet, wodurch das Ökosystem rund um die Teiche zerstört worden wäre.

In den Seen gebe es daher kaum Pflanzen, der Boden sei schlammig und der Sauerstoffgehalt sehr niedrig. Für die Bleie, die jedes Frühjahr vom Bodden den Saiser Bach zum Laichen hinauf in die Teiche schwimmen, werden sie damit zur Todesfalle.

Das seit vielen Jahren anhaltende, jährlich wiederkehrende Fischsterben im Saiser Bach mit zum Teil meterdick gestapelten toten Tieren und dem damit verbundenen unerträglichen Verwesungsgeruch belaste nicht nur Anwohner, „sondern auch Wanderer, die den vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ prämierten Bodden-Panoramweg, der von Neuenkirchen nach Mukran führt und dabei auch den Saiser Bach kreuzt, nutzen“, heißt es in einer Studie zu dem Missstand.

Hinzu käme, dass sich die Wostevitzer Teiche in einem schlechten ökologischen Zustand befinden, der auch auf periodisch aus dem Bodden über den Saiser Bach in die Teiche eindringendes salzhaltiges Boddenwasser zurückzuführen sei.

Nadelöhr durch Brücke ersetzen

Das Problem möchte nun der Landschaftspflegeverband (LPV) der Insel nachhaltig lösen. „Unsere Maßnahmen, die dieses Fischsterben beenden sollen und für die wir auch bereits einen Zuwendungsbescheid für Fördermittel in Höhe von 300 000 Euro erhalten haben, werden voraussichtlich im September beginnen“, sagt Geschäftsführerin Sabine Bath.

„Ich hoffe deshalb, dass dies das letzte Jahr mit solchen Bildern ist.“ Die Maßnahmen basieren auf einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2014. Allerdings sei die Umsetzung auch wegen der hohen Kosten von insgesamt 2,5 Millionen Euro nicht erfolgt. Das Planungsbüro Bioplan legte nun im Auftrag des LPVs Rügen einen abgespeckten Maßnahmen-Katalog vor.

Sabine Bath vom Landschaftspflegeverband Rügen erläutert die Maßnahmen. Quelle: Uwe Driest

Der hat zum Ziel, dass weder laichbereite Bleie, noch salzhaltiges Wasser aus dem Kleinen Jasmunder Bodden über den Bach in den Teich gelangen. Auch soll der Durchlass des Baches verbessert werden, indem zwei Rohre zurückgebaut werden, an deren Stelle dann eine Fußgängerbrücke tritt. „Durch die Beseitigung des Nadelöhrs werden die Bedingungen für alle den Bach durchwandernden Arten von Wirbellosen bis zu Fischotter und Biber verbessert“, heißt es in dem Bericht.

Lösung bis zum Jahresende

Schließlich sollen auch Schwankungen des Wasserstands im Teich verhindert werden. Mit der Stabilisierung der Wasserstände in den Teichen werde sich die Freisetzung von Phosphor und Stickstoffen aus den angrenzenden Bruchwäldern verringern und so auch die Überdüngung senken. „Dadurch wird das Wasser klarer und Wasserpflanzen können sich entwickeln, die derzeit völlig fehlen.“ Die Planer sind zuversichtlich, die Wostevitzer Teiche so „wieder zu einem artenreichen, klaren Flachsee“ machen zu können.

Kernpunkt des Konzepts ist ein sogenanntes Auslaufbauwerk in der Mündung des Bachs. „Damit wird sowohl das Eindringen von salzreichem Wasser in die Bachniederung und die Wostevitzer Teiche als auch die Einwanderung laichreifer Bleie im Frühjahr verhindert.“ Die Fischsperre soll bewirken, dass größere Fische nur aus dem Bach, nicht aber hinein, gelangen können. Die Arbeiten sollen im November abgeschlossen sein.

Von Uwe Driest