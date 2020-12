Mit einer Aktion von den Betreibern der Waldbühne Rügen sollen zwei Vereine finanziell unterstützt werden. Dafür werden Autogramme von Künstlern wie Beatrice Egli versteigert. Die Erlöse gehen an „KinderLachen009 Rügen“ und an den Tierschutzverein Rügen/Hiddensee. So können Sie mitmachen.