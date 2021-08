Rügen

Die Insel Rügen leidet jede Urlaubssaison unter dem Verkehrswahnsinn mit vielen Straus. Schiff und Bus auf Kurkarte im Bereich Mönchgut-Granitz sollen Entlastung bringen. Doch bei einer aktuellen Verkehrszählung wurde stattdessen ein neuer Spitzenwert gemessen: Fast 19 000 Fahrzeugbewegungen wurden am 3. August auf der B 196 am Kreuzungsbereich Alt Süllitz gezählt.

Das Thema diskutieren Einheimische und Gäste der Insel in den sozialen Medien kontrovers. Sie suchen nach Antworten und Lösungen.

Anreisen seien nicht das Problem, eher sind die Tagesausflüge

Kathrin Minstedt sagt: „Mag ja sein, dass man mit Zug und Bus anreisen kann, aber nicht unbedingt seinen Urlaubsort erreicht. Und wenn man es dann endlich geschafft hat, stellt man fest, dass man ohne Auto voll aufgeschmissen ist, allein schon wenn man versucht, einzukaufen.“

Mario Frost entgegnet darauf: „Es gibt doch einige Urlauber, die durchaus mit dem Bus oder der Bahn anreisen. Die schaffen es auch, einkaufen zu gehen.“ Die Anreisen seien nicht unbedingt das Problem, eher sind die Tagesausflüge bei schlechtem Wetter, die gerade auf Mönchgut zu langen Staus führen, weil jeder mit seinem Auto von A nach B fahren müsse.

Toralf Eggert hat es ausprobiert und ist begeistert: „Wir waren diesen Sommer mit Zug und Rad auf Rügen. Entspannter kann kein Urlaub sein. Kein Touri braucht tatsächlich ein Auto vor Ort“, meint er.

„Ohne Auto ist man auf Rügen ganz schön aufgeschmissen“

Elke von Domarus hat als Rollstuhlfahrerin andere Erfahrungen gemacht. „Man redet immer großartig über Barrierefreiheit, aber getan wird kaum etwas. Das können Menschen ohne Handicap gar nicht einschätzen und verstehen!“, so die Leserin.

Manuela Heinelt findet: „Ohne Auto ist man ganz schön aufgeschmissen. Wenn man in einem Seebad seine Unterkunft hat und nur am Strand liegen will, ist das ok. Aber wie komme ich von Sassnitz nach Dranske oder von Wiek nach Jasmund? Wenn ich im Urlaub mehr als den Strand vor der Haustür sehen will, und nicht fit genug für lange Radtouren bin, wie soll ich mich da bewegen?“ Die Leserin findet es schön, dass Rügen so vielseitig ist und es keinen „Ballermann“ und keine großen Touristenburgen gebe. Aber: „Warum lässt man ständig immer mehr große neue Feriensiedlungen bauen, wenn man nicht so viele Menschen auf der Insel haben will? Denken die Rüganer denn, die Leute kommen mit dem Bus, bleiben dann in ihren schicken Hütten und lassen bloß brav Kohle da?“, fragt sie.

„Die Touristen stapeln sich ja mittlerweile hier auf Rügen“

Birgit Krämer sagt: „Die Insel wird zugebaut und neue beziehungsweise mehr Straßen gibt es nicht dazu.“ Und nun werde über das nächste Großprojekt auf dem Bug diskutiert. „Die Verantwortlichen haben sie doch nicht mehr alle. Macht weiter so und die Urlauber ziehen irgendwann weiter. Es gibt auch in Polen schöne Strände oder Skandinavien ist traumhaft schön und nicht so überlaufen. Ihr macht hier wirklich alles kaputt.“

Annett Dietzel formuliert es ebenso drastisch: „Wir werden hier überrannt. Geldgier (eher schon Raffgier) geht hier vor Natur, Umweltbelastung und auch vor den Schutz der Einheimischen! Die Touristen stapeln sich ja mittlerweile hier und wer bleibt auf der Strecke? Wir Einheimischen, die nicht mehr an die Strände gehen, die nach Feierabend vor leeren Regalen stehen und die nicht mal mehr an die geheimsten Ecken kommen, weil sie schon lange nicht mehr geheim sind! Aber liebe Investoren, Stadt- und Gemeindevertreter bestimmter Gemeinden hier auf Rügen, plant und baut ruhig weiter, bis euch eure Geldgier zerfrisst.“

Sommerferien sollen gestaffelt werden, um Chaos zu reduzieren

Für Dana Hubert ist das Verkehrschaos keine Überraschung: „Vielleicht sind ja auf der Insel einfach mehr Touristen, als die Insel es generell vertragen kann?! Aber so ist das eben, wenn jeder daran verdienen will. Davon abgesehen, dass bereits vor 1989 gefühlt jeder Hühnerstall als Ferienunterkunft vermietet wurde, kamen nach einer kurzen Flaute Anfang der 90er doch jede Menge Investoren, es wurde alles zugepflastert.“ Die Entwicklung des ÖPNV sei dabei im Gegenzug eher auf der Strecke geblieben.

Für Gordon Schulze ist klar: „Massentourismus, egal ob mit Übernachtung oder nur Tagesausflug, war schon immer der Tod der Regionen und sorgt vielleicht für Einnahmen, nicht aber für nachhaltige Wirtschaft. Es wird Zeit, dass die Zahl der Touristen je Region prozentual auf die Einwohnerzahl festgeschrieben wird und derer 25 Prozent nicht überschreiten darf.“ Seiner Meinung nach sollten zudem die Sommerferien auf ein verträglicheres Maß gekürzt und dann besser gestaffelt werden, um das alljährliche Sommerchaos zu reduzieren. „Es war äußerst angenehm im letzten Jahr, als der Lockdown diese Touristenströme massiv eingeschränkt hat.“

Mehr Züge, Automaut und Park-and-Ride sind einige Ideen

Erik Donner hat gleich mehrere Vorschläge, wie der Verkehr minimiert werden könnte: Umstiegsfreie Fernzugverbindungen aus dem Süden, mehrmals wöchentlich Nachtzüge, 15-Minuten-Takt bei den Bussen, Verbundticket, in dem Bahn und Rasender Roland drin sind, Etablierung eines Carsharing-Systems, Schließung der Radweglücken, Einführung einer Rügen-Automaut für Touristen. Das Bussystem sei eigentlich ganz okay, findet er, aber es sei noch viel zu unzuverlässig und die Fahrplanauskunft nicht digitalisiert.

Roy von Magadeburg meint, man könnte das Prinzip von griechischen Inseln oder Badeorten in der Türkei übernehmen, wo Autos vor der Insel parken - ähnlich wie das Ankommen mit dem Flieger. Die Gäste werden mit Bussen oder durch die Vermieter abgeholt, die Kurtaxe wird für Kleinlandbusse genutzt. Nur Insulaner könnten weiterhin Pkw nutzen.

Von Gerit Herold