Rügener Wanderfreude: Feier zum Vereinsjubiläum wegen Corona verschoben  

Eigentlich sollte es eine richtig große Party geben: Die Wanderfreunde Sellin-Baabe-Göhren sind am 24. November immerhin 30 Jahre alt geworden. Doch die Sektkorken müssen vorerst auf den Flaschen bleiben. Denn wegen der Corona-Pandemie musste der Wanderverein schweren Herzens die Feier zum Vereinsjubiläum absagen, die am 28. November in der Aula der Selliner Schule stattfinden sollte.

Schon die traditionelle „Geführte Wanderwoche“, die im Mai geplant war, sowie zahlreiche weitere Touren und Vereinsevents mussten aufgrund der Corona-Lage in diesem Jahr ausfallen. Doch Sabine Sakuth, seit vier Jahren Vereinschefin, ist trotzdem optimistisch: „Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Die Feier zum 30-jährigen Bestehen holen wir ganz sicher bei nächster Gelegenheit nach, in welcher Form auch immer.“

Wichtig sei zunächst, dass alle Mitglieder gesund durch diese schwierige Zeit kommen. „Gerade die Älteren unter uns. Immerhin haben wir eine ganze Reihe Aktive in unseren Reihen, die die 80 schon weit überschritten haben“, so Sakuth.

Wanderwoche vom 8. bis 14. Mai 2021

Die Planungen für das kommende Jahr sind trotz aller Vorbehalte schon gemacht: Die mittlerweile „31. geführte Wanderwoche Insel Rügen“ soll vom 8. bis 14. Mai 2021 über die Bühne gehen. „Seit Wochen sind nur noch wenige Startplätze frei“, verrät Sabine Sakuth.

„Zahlreiche Wanderfreunde, die sich für dieses Jahr schon angemeldet hatten, hielten uns die Treue und kommen nun eben im Mai 2021 auf die Insel. Über diesen tollen sportlichen Zusammenhalt kann man sich nur freuen. Wir werden natürlich alles daran setzen, den Wanderfreunden aus nah und fern wieder viele erlebnisreiche Touren hier auf der Insel Rügen zu bieten.“

Seit nunmehr 30 Jahren begeistern die Wanderer Gleichgesinnte aus der Region, aus Deutschland und dem Ausland für die Schönheit Rügens und werben somit gleichzeitig für Deutschlands größte Insel. Der Verein wurde am 24. November 1990 mit 23 Mitgliedern aus der Taufe gehoben. Gründungsaktivisten waren Karin und Wolfgang Probst aus Sellin.

Seit 1987 gab es bereits die Sektion Wandern und Touristik bei der SG Dynamo Sellin, deren Leiter Wolfgang Probst war. Im September 1990 zählte die Truppe 31 Mitglieder und war die Basis für den neuen Verein. Wolfgang Probst wurde dann auch erster Vorsitzender. Seit der Geburtsstunde der Wanderfreunde halten der heutige Ehrenvorsitzende und seine Frau dem Verein die Treue.

Besonderheiten der Landschaft entdecken

Heute zählt der Verein 52 Mitglieder im Alter zwischen 50 und 88 Jahren. Der Name des Vereins rührt daher, dass die Mitglieder ursprünglich aus den drei Orten Sellin, Baabe und Göhren stammten. Mittlerweile wandern aber auch Frauen und Männer aus Thiessow, Trent, Gingst, Dranske und Bergen mit. Die Rügener Wanderfreunde sind im Deutschen Volkssport Verband (DVV) organisiert.

Neben einem regen Vereinsleben mit Wanderungen, Radtouren, Ausflugsfahrten, Arbeitseinsätzen und Vereinsabenden im Wanderheim am Selliner Sonnenhügel ist der Höhepunkt des Jahres immer im Mai die „Geführte Wanderwoche“, zu der bis zu 90 Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie Österreich und Luxemburg anreisen. Neben dem sportlichen Aspekt geht es darum, dass die Teilnehmer die Besonderheiten der Rügener Landschaft entdecken und die Insel möglichst wieder besuchen. Einige Teilnehmer sind Wiederholungstäter, einige werden per Mund-zu-Mund-Propaganda angelockt.

Das Vereinscredo: „Wandern hält Körper und Geist in Schwung und macht in der Gemeinschaft gleich doppelt Freude.“ Deshalb bedankt sich der Vorstand der Wanderfreunde SBG Rügen e. V. bei den Vereinsmitgliedern sowie allen Freunden und Förderern für ein tolles Miteinander. Sabine Sakuth: „Halten wir es wie Aristoteles: Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Mit dem Elan, dem Schwung und den Ideen unserer Gemeinschaft wird 2021 bestimmt wieder ein besseres Wanderjahr!“

Übrigens: In der ruhigen Herbstzeit seien Wanderungen durch die Granitz oder die Stubnitz ideal. Auch kürzere oder längere Touren durch die Dörfer und Städte der Insel würden sich immer anbieten. Schließlich gebe es nahezu in jedem Ort historisch Spannendes, wie beispielsweise in Sassnitz die Ruinen der ehemaligen Schlossanlage Dwasieden, so ein Tipp der Wanderfreunde.

Mehr Infos:www.wanderfreunde-ruegen.de

Von Gerit Herold