Bergen

Die evangelische Kirchengemeinde in Bergen hat gemeinsam mit Rügen-TV einen Weihnachtsgottesdienst inklusive Krippenspiel aufgenommen. Am 24. und am 25. Dezember wird dieser jeweils um 16 Uhr auf dem Lokalsender ausgestrahlt. Über einen Link auf der Homepage www.kirche-bergen.de der St.Marien Kirchengemeinde wird der Gottesdienst im Laufe des 24. Dezember abrufbar sein.

„Diese Ausstrahlung ist ein zusätzliches Angebot für all jene, die am Heiligabend zu Hause bleiben müssen“, sagt Friederike Tauscher. Die Bergener Pastorin lobt das große Engagement der beteiligten Gemeindemitglieder, von denen eines zudem eine großzügige Spende geleistet hätte, um die Übertragung zu ermöglichen.

Den Weihnachtsgottesdienst haben die Pastorin und ihre Mitstreiter gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern aus Gospelchor und Kantorei unter Leitung von Kantor Frank Thomas unter Coronabedingungen aufgenommen. „Wir haben dieses Projekt auf die Beine gestellt, damit alle Menschen in dieser schrägen Zeit die frohe Weihnachtsbotschaft hören und erleben können. Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können, dann kommt nun Kirche zu den Menschen in die Wohnzimmer“, freut sich Pastorin Tauscher.

Auch die Tiere aus dem Krippenspiel treten im Fernsehen auf. Quelle: Uwe Driest

Darüber hinaus gibt es am Weihnachtstag selbst unter den vielerorts geltenden 3G-Regeln ein Gottesdienstangebot mit Krippenspiel um 15 Uhr, 17 Uhr und 22 Uhr. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung im Gemeindebüro unter Telefon 0 38 38 / 25 35 24 oder bei Pastorin Tauscher (0 38 38 / 2 31 00) erforderlich.

Von ud