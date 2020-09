Mit 31 Jahren hat David Brahm aus Alt Pastitz auf der Insel Rügen einen Neustart gewagt – und eine Ausbildung zum Zupfinstrumentemacher im sächsischen Klingenthal begonnen. Längst ist er mit Meisterbrief in der Tasche zurück und der einzige Instrumentemacher dieser Art in der Region. So fand er zu seinem Traumberuf.