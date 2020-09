Putbus

Der Werkstoff Holz war schon der richtige, als David Brahm einst seine Ausbildung zum Bootsbauer begann. „Man hat nach der Wende das genommen, was man kriegen konnte“, sagt der 43-Jährige. Doch überzeugt war er von der Berufswahl nicht. Als er sich zu fragen begann, was er vom Leben erwartete, hatte er längst schon die Liebe zur Musik entdeckt. Erst spät, mit Anfang 20, hat er sich selbst das Gitarrespielen beigebracht. Das konnte er dann sogar soweit ausbauen, dass er später auch Musikunterricht gab. Die Liebe zur Musik und zum Holz ließ den Wunsch reifen, im Beruf eines Zupfinstrumentemachers die Leidenschaft zu vereinen und auch eine berufliche Zukunft zu planen. „Ich habe mir damals in den Kopf gesetzt: Entweder das, oder gar nichts. Da bin ich konsequent“, so der Rügener.

Mit 31 Jahren zum Traumberuf

Lange suchte David Brahm nach einer Möglichkeit seinen Traum zu verwirklichen. „Elf Jahre lang habe ich nach einem Betrieb gesucht, der mich ausbilden kann und habe nur Absagen erhalten. Ich war dem Aufgeben nahe“, sagt Brahm. Ein Tipp führte ihn an die Berufsfachschule Klingenthal, die die Zupfinstrumentemacher auch in Vollzeit ausbildet, ohne einen Ausbildungsbetrieb. Nur sieben Leute werden hier pro Jahr aufgenommen. „Doch im zweiten Anlauf hat es 2008 geklappt“, sagt der Rügener. Gitarren, Harfen oder Mandolinen standen fortan im Vogtland auf dem Stundenplan, wobei die Spezialisierung der Gitarre galt. Doch wo zunächst Unterstützung von Seiten der Arbeitsagentur zugesichert wurde, folgte zum Ausbildungsstart in Klingenthal bald der nächste Dämpfer. „Bei einer schulischen Ausbildung kann man normalerweise BaföG beantragen. Doch dafür war ich mit 31 Jahren zu alt“, so David Brahm.

Doch er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen und fand Wege, sich seine Ausbildung zu finanzieren. „Wir konnten zum Beispiel Instrumente, die wir in der Ausbildung gebaut und dann zum Einkaufspreis erworben haben, wieder verkaufen. Außerdem habe ich auch wieder Gitarrenunterricht gegeben“, berichtet Brahm. Die Zeit in Klingenthal sei im Rückblick auch eine gute Lebensschule gewesen. Nach der dreijährigen Ausbildung zog es David Brahm in die Lutherstadt Wittenberg, wo er eine Werkstatt und Musikschule eröffnete. Außerdem entschloss er sich, nach dem Gesellenbrief gleich die Meisterschule in Angriff zu nehmen. Seit 2013 darf er sich Zupfinstrumentemachermeister nennen.

Workshops zum Instrumentebau in eigener Werkstatt

Nach einem zweijährigen Zwischenstopp auf La Palma ist David Brahm 2017 wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Gitarrenunterricht gibt er zur Zeit nicht mehr. Stattdessen hat er sich in den letzten Jahren auf dem Grundstück der Familie in Alt Pastitz seine eigene Werkstatt eingerichtet. Das Angebot spricht sich rum. „Das Handwerk ist hier oben sehr gefragt, weil es so selten ist. Der nächste Zupfinstrumentemacher ist in Barth zu finden“, sagt David Brahm. Mit Reparaturen und Neuanfertigungen von Instrumenten wird er von Musikschulen, Profi- und Hobby-Musikern beauftragt.

Die Begegnung mit Musikbegeisterten, die von ihren Wunschinstrument träumen, hat ihn jedoch dazu angeregt, ein weiteres Angebot in sein Repertoire aufzunehmen. In Workshops können die Teilnehmer unter seiner Aufsicht und Anleitung ihre eigene Gitarre herstellen. Boden, Decken, Zargen und Stege können so nicht nur fachgerecht, sondern auch noch mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit hergestellt werden und machen das persönliche Instrument zu einem ganz besonderen Unikat. „Kein Instrument klingt wie das andere, selbst wenn es aus dem selben Stück Holz gemacht wurde. Holz ist ein sehr lebendiger Werkstoff.“

Natürliche Materialien und möglichst einheimische Hölzer kommen bei ihm zum Einsatz. Während sich die Pflaume nicht nur aufgrund ihrer Färbung für die Stege eignet, greift man für die Decke dann auch gerne auf Fichte oder Zeder aus dem Süden zurück. Dieses Wissen machen sich mittlerweile immer mehr Musikliebhaber zu nutze, die entweder einige Stunden nach dem Feierabend oder gleich ganze Urlaubswochen auf der Insel dem Bau ihres Trauminstrumentes widmen. Mit seinen Baukursen teilt David Brahm jedoch nicht nur seine eigene Leidenschaft, sondern auch die der anderen. „Ich gebe Holz nicht nur ein Gesicht, sondern auch einen Klang.“

Von Wenke Büssow-Krämer