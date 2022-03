Rügener Zweiradmechaniker: „Fahrräder auf der Insel immer beliebter“ 

Sellin

André Erdmann macht sich gern die Hände schmutzig. Er repariert, was zwei Räder hat. Der Zweiradmechaniker hat genug zu tun, denn immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Gerade, wenn sie Urlaub haben. „Fahrräder werden immer beliebter. Man kann nie genug zum Verleih haben“, weiß der 42-Jährige.

Gerade hat er eine neue berufliche Herausforderung: Er ist Betriebsleiter im „2-Rad-Sellin“, das zu Ostern öffnet. In dem Laden in der August-Bebel-Straße 5 stehen 120 verschiedene Modelle bereit: von Citybikes über Kinderräder bis zu E-Bikes. Auch Motorroller der Marke „Lambretta“ können hier ausgeliehen werden, die italienisches Flair auf die Insel bringen sollen. Neben dem Verleih gibt es auch eine Reparaturwerkstatt und die Möglichkeit, Zweiräder zu erwerben.

In seiner Freizeit steigt André Erdmann am liebsten aufs Mountainbike und fährt durch die Stubnitz. „Ich bin nicht so der Tourenfahrer, sondern will Spaß beim Fahren haben“, schmunzelt der Sassnitzer, der in der Hafenstadt aufgewachsen ist.

Von Gerit Herold