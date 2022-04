Rügen

In diesen rückwärtsgewandten, kriegerischen Zeiten verblasst ja mancher Alltagsärger. Jedenfalls wenn sich solche Ereignisse nicht gerade allzu sehr häufen. Bei mir sind das tolldreiste Spamanrufe angeblicher „Umfrage-Institute“, Leute, die mir Strom- oder Internetverträge oder auch die Teilnahme an einem Gewinnspiel andrehen wollen.

In letzter Zeit kommen neben solchen Werbeanrufen noch sogenannte „Ping-Anrufe“ hinzu. In diesem Fall klingelt das Telefon nur kurz. Kriminelle Zeitgenossen, die hinter diesen unerwünschten Anrufen stecken, setzen auf die Neugier des Angerufenen und hoffen auf einen Rückruf. Fällt man drauf rein, kann es sehr teuer werden. Die Kosten werden oft direkt abgebucht. Das ist mir zwar nicht widerfahren, aber ich frage mich doch, wer so viel Gehirnschmalz und Energie in betrügerische Aktivitäten steckt. Man hört doch immer von Fachkräftemangel. Könnten diese Leute nicht einfach versuchen, ihren Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit zu bestreiten?

Von Uwe Driest