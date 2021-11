Sehlen

Wer sagt, dass eine Trauerfeier nicht auch lustig sein darf oder dabei keine Rockmusik erklingen kann? Dass man sich von einem geliebten Menschen nicht mit einem Lächeln für immer verabschiedet mitten im Mohnblumenfeld?

„Es heißt ja Trauerfeier, es ist eine Feier. Ich ermutige die Leute, eigentlich alles zu machen, was sie wollen. Es gibt kein richtig und kein falsch beim Abschiednehmen. Man muss das machen, was man als Lebensgeschenk mitgeben will“, sagt Kathleen Aust.

Die 47-Jährige ist seit vier Jahren freie Rednerin auf Beerdigungen. Aber auch für freie Trauungen oder Feste findet sie in Absprache mit den Angehörigen die passenden Worte. Oft auch auf Plattdeutsch. Sie kümmert sich neben einer individuellen Rede auch um eine Traumkulisse am Naturstrand oder im Wald und schafft von der Musik bis zur Deko das passende Ambiente.

Vermehrt Bestattungen auf See und im Friedwald

Vermehrt würden sich die Familien für die Seebestattungen oder den Friedwald entscheiden. Besonders berührt hat sie die sogenannte Baumbestattung „Tree of Life“ im eigenen Garten. Dabei wird die Asche des Verstorbenen mit Muttererde gemischt und mit einem ausgesuchten Bäumchen eingetopft. Nach mehrmonatiger Wachstumsphase bei einer zertifizierten Baumschule kann der Lebensbaum dann schließlich an einem gewünschten Ort gemeinsam eingepflanzt werden.

„Die Trauerrede ist das letzte Geschenk an eine geliebte Person“, weiß Kathleen Aust. Dabei will sie nicht über Leben und Tod philosophieren. Es ist ihr wichtig, den Hinterbliebenen bei allem Schmerz auch ein Lächeln unter Tränen zu ermöglichen. Mit Anekdoten bis hin zu liebenswerten Macken an den Toten erinnern. Dass Oma den besten Rotkohl konnte oder Opa immer nach Pfeifentabak roch. Wichtig ist, ob Kinder das am Grab aushalten oder die Oma lieber auf einer Zauberreise zum Stern wird.

Wie ohnmächtig man nach dem Verlust eines geliebten Menschen sein kann, erfuhr sie vor 20 Jahren bei einem Trauerfall eines jungen Mannes in der Familie. Um zu trösten, schrieb sie gegen die Sprachlosigkeit an. Ihre erste Trauerrede hielt sie, als die Mutter dieses Mannes starb. „Das schloss sich für mich der Kreis. Ich habe gedacht, das hast du mal geschenkt bekommen. Es ist meine Herzensangelegenheit“, so Kathleen Aust. Sie will die Menschen mit Worten umarmen. In den schönsten und schwersten Stunden. Bei Willkommen und Abschied. Für sie ist das kein Spagat, sondern die Einheit des Lebens. „Wenn ich kein grundlustiger Mensch wäre, könnte ich keine Trauerreden halten.“

Aufgewachsen in Sehlen

Daneben ist sie auch redaktionell tätig. Das Schreiben ist für sie die Brücke zwischen den Hochzeiten und Beerdigungen, auf der sie mit dem Kopf in der Natur hängen kann, sagt sie. Kathleen Aust kommt aus Sehlen. Sie liebt ihren Heimatort, in dem sie mit ihren zwei Geschwistern aufgewachsen ist. Hier lebt sie mit Mann und Sohn (23) und kann inmitten ihrer großen Dorf-Familie und umgeben von Natur immer Kraft tanken. Früh morgens rein in die Gummistiefel und nach ein paar Metern im Wald tief durchatmen. Dort fühlt sie sich am wohlsten, wo die Tautropfen wie Diamanten in den Spinnnetzen funkeln. Immer schon. „Ich bin ein Dorfkind“, sagt sie. „Und ein Glückskind.“

Dabei war ihr Weg bisher durchaus herausfordernd, mitunter sehr steinig, aber immer spannend. 1974 geboren erlebte sie gleich nach ihrer Schulzeit die großen gesellschaftlichen Umbrüche und die wilden, unsicheren Neunzigerjahre. Ihre beruflichen Mädchenträume wie Maskenbildnerin oder Kinderbuchillustratorin zerplatzten wie Seifenblasen. Künstlerisch ambitioniert und dann doch kaufmännisch ausgebildet, bekam sie Jobs und verlor sie auch wieder. Lehrreiche Erlebnisse, die sie nicht missen möchte.

Kunstkeramik für die Bundeskanzlerin

Viele Jahre lang war sie auch das Gesicht und die Stimme des regionalen Fernsehsenders „Rügen TV“, bis sie das Handtuch warf. Sie machte sich als Töpferin selbstständig und war sehr erfolgreich mit ihrer Kunstkeramik, die auch die Bundeskanzlerin bekommen hat. Und auch der von ihr verehrte Tatort-Star Dietmar Bär stand eines Tages in ihrem Laden und kaufte ein Stück. Doch dann zwang ihre Bandscheibe sie zur Aufgabe. Wieder nahm sie das Mikrofon in die Hand und zog als Fernsehreporterin über die Insel bis zum Aus des Senders.

Recherchieren, schreiben und reden, das lag ihr schon immer, erinnert sie sich. Sie rezitiert gern und mag Gedichte. Heute ist sie ganz und gar angekommen bei sich und bei dem, was sie richtig gut kann: den Menschen zuhören, ihre Geschichten erzählen und sie berühren. Eine Gabe, die sie Geschenk nennt. Um für einen fröhlichen oder traurigen Anlass die richtigen Worte zu finden, bezieht sie die Betroffenen mit ein. „Es ist sehr wichtig, Vertrauen aufzubauen“, weiß sie. Zugute kommen ihr dabei die Erfahrungen aus dem Journalismus.

Freie Trauungen haben extrem zugenommen

Extrem zugenommen haben die Anfragen für freie Trauungen. Diese Zeremonie ist möglich, wenn die Ehe zuvor standesamtlich geschlossen wurde und kann an den außergewöhnlichsten Orten vollzogen werden. Kathleen Aust war dabei schon am Palmer Ort, am Kap Arkona und auf dem Schiff quer über die Ostsee unterwegs. „Unsere Insel bietet die schönsten Plätze. Manchmal sind wir zu viert, manchmal 80 Leute“, erinnert sie sich an eine verrückte Hochzeitsgesellschaft, die eine Stunde zu spät kam und dann mit weißen Regenschirmen im Regen stand.

Boomen würde vor allem aber eine Zeremonie: die Erneuerung des Eheversprechens. Besonders schön sei die goldene Hochzeit eines Paares gewesen, die einer Zeitreise glich. Die Kinder hatten den Eltern den feierlichen Akt geschenkt, der genau in dem Standesamt und mit gleichem Brautstrauß stattfand, wie schon vor 50 Jahren. Eine andere Familie hat die goldene Hochzeit der Eltern und die silberne der Kinder so zusammen gefeiert.

Manche Zeremonien sind besonders emotional

Manche Zeremonien seien besonders emotional, weil Freude und Trauer oft ganz eng beieinanderliegen. Denn es kommen auch junge Leute, die ein schweres Schicksal haben, weil sie bald sterben oder ihr Partner oder sogar ein Kind nicht mehr lange lebt. Dass die Menschen sich ihr anvertrauen, dafür sei sie sehr dankbar, so Kathleen Aust.

Den schwersten Gang hatte sie, als im vergangenen Jahr ihre Mutter starb. Erst im letzten Moment fand sie die Kraft, sich neben den mit Butterblumen bemalten Sarg zu stellen und die letzten Worte vor den 170 Menschen in der Sehlener Dorfkirche doch selbst vorzutragen. „Mama, wir rocken das“, hatte sie ihr kurz vorher versprochen und dann auch ihren Lieblingssong von Rammstein abgespielt. „Ich bin dankbar, dass ich es tun konnte“, sagt die Tochter. Dieser Abschied habe sie noch feinfühliger und verständnisvoller für ihre Arbeit gemacht. Und noch stärker. Sie stehe fest wie ein Baum, sagt Kathleen Aust. Das Waldkind.

