Rügener hat schon früh seine Leidenschaft für Fische entdeckt

Sellin

Jonathan Plötz ist seit Kindertagen ein leidenschaftlicher Petrijünger und hat einen Angelschein. Fische hat der 15-Jährige auch in seinem Zuhause. Er ist schon lange ein Aquarianer. Zu seiner Konfirmation im letzten Jahr hat er sich einen großen Wunsch erfüllt mit einem neuen großen Aquarium.

„Ich habe blaue Antennenwelse, rote Neons, Rotkopfsalmler und Kongowelse“, so der Fischliebhaber. Ihn zieht es oft ans Wasser, er besitzt einen Segelschein und ist gern mit dem Boot der Familie auf Rügens Gewässern unterwegs. Er möchte auch einmal einen Bootsführerschein erwerben.

Oft anzutreffen ist der Selliner aber auch auf der Skaterbahn. Zudem fährt er in seiner Freizeit gern Fahrrad und spielt mit Freunden Computerspiele. Er kann zudem Gitarre spielen und ist ein begeisterter Hobby-Koch.

Jonathan besucht den gymnasialen Bildungsgang in Klassenstufe 9 an der CJD Schule Rügen in seinem Heimatort. Später möchte er vielleicht einmal in der Gastronomie arbeiten oder sogar ein eigenes Restaurant betreiben. Aber auch der Bootsbau interessiert ihn. Neben seinen Eltern und seiner Schwester Freya (12) gehören auch zwei Katzen und zwei Kaninchen zu seiner Familie.

Von Gerit Herold