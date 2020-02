Putbus

Erst seit einem halben Jahr lebt Florian Henschke (26) auf Rügen. Der gebürtige Magdeburger studierte Tourismus in Greifswald und bewarb sich danach erfolgreich auf eine Stelle im Marketing der Tourismuszentrale Rügen. Eine bezahlbare Wohnung fand er auf die Schnelle in Bergen-Süd. Von dort fährt er nun täglich zu seiner Arbeitsstelle im ehemaligen Pädagogium von Putbus. „Ich helfe mit, das Konzept für eine Gästekarte zu erarbeiten, damit künftig der Öffentliche Nahverkehr unentgeltlich sein kann“, sagt er. Derzeit fühlt er sich noch etwas einsam auf der Insel. „Ich freue mich deswegen sehr darauf, dass meine Freundin nach ihrem Studium in Rostock zu mir auf die Insel ziehen möchte.“ Denn bleiben möchte er hier. „Ich sammele Fossilien und Bernstein, aber meine ganz große Leidenschaft sind Leuchttürme“, sagt er. Am besten gefallen ihm die in Warnemünde, am Darßer Ort und der am Ende der langen Mole im Sassnitzer Hafen.

Von Christa Driest