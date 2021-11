Rügen

Apropos Klimawald. Auf der Weltklima-Konferenz in Glasgow haben sich offenbar mehr als hundert Staaten verpflichtet, bis 2030 die Zerstörung von Wäldern zu beenden. Die beteiligten Länder sollen 85 Prozent der weltweiten Waldfläche, also etwa 34 Millionen Quadratkilometer, repräsentieren. Darunter sind neben demokratisch regierten Ländern wie Deutschland auch autokratische wie Brasilien oder Russland. Es dürfte also weiterhin gelten, wachsam zu bleiben. Das hat sich wohl auch der Rüganer Hans Dieter Knapp gedacht, der zum Thema passend am Freitag das von ihm mit herausgegebene Buch „Der Holzweg - Wald im Widerstreit der Interessen“ vorstellt (20 Uhr „Rote Kugel“ in Schweikvitz). Eine andere Einwohnerin der Insel Rügen hat sich gleich selber auf den Weg nach Schottland gemacht, um ab dem heutigen Mittwoch an der Konferenz teilzunehmen. Die Wissenschaftlerin Franziska Tanneberger, die auch Mitglied des Zukunftsrats des Landes MV ist, forscht zum Thema „Moorrenaturierung“ und präsentiert ihre neue Weltmoorkarte vor Vertretern der UN.

Von Uwe Driest