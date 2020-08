Rügenerin zieht Puppen die Mönchguter Tracht an

Baabe

Als sie die beiden sah, war sie sofort schockverliebt. „Ich bin wie ein Geier draufgestürzt“, lacht Gerda Mathis. Es war vor ein paar Jahren, als sie zwei Puppen auf dem Selliner Flohmarkt entdeckte. Für 100 Euro erstand sie die 75 Zentimeter großen Liebhaberstücke. Es war der Anfang der Geschichte, wie aus ihnen Fiete und Heike wurde.

Handgewebte Wollstoffe für Männerwesten

„Sie sind wunderschön mit ihren Haaren und langen Augenwimpern. Ich wusste gleich, dass ich ihnen die Mönchguter Tracht anziehen will“, erinnert sich die 76-Jährige. Doch das war gar nicht so einfach. Zur Hilfe kam ihr das Buch Pommersche Volkstrachten, das auch Anleitungen zum Nachnähen enthält – sogar auch für Puppen. Jürgen Klingenberg aus Sellin gab ihr zwei Stoffballen in roter und blauer Farbe, die Goldstaub sind: handgewebte Wollstoffe, die einst in der Weberei Urban in Altefähr hergestellt wurden und für die Männerwesten benutzt werden.

Die schwarzen Stiefelchen für Fiete hat Gerda Mathis in liebevoller Handarbeit gestaltet. „Dafür habe ich einen Lederrock geopfert“, sagt sie. Für die Mütze hat sie sich ein Vorbild-Exemplar von einem männlichen Tänzer der Mönchguter Trachtengruppe Alt Reddevitz ausgeborgt. „Es war eine wahnsinnige Arbeit. Aber wenn ich etwas mache, dann ordentlich.“

Puppenpaar steht im Haus des Gastes

Das hübsche Puppen-Paar steht derzeit in einer Vitrine im Haus des Gastes in Baabe. Seit dem „Mönchguter Heimatabend“ im November letzten Jahres. Fiete und Heike begrüßten die Gäste der beiden ausverkauften Veranstaltungen, bei denen 80 Mitwirkende eine historische Mönchguter Hochzeit auf die Bühne brachten. Mit dabei war auch Gerda Mathis. Natürlich mimte sie „de Brutputzer“, die die Braut als Ankleidern festlich anputzt und ihr die Hochzeitskrone leihweise aufsetzt.

Beim Mönchguter Heimatabend wirkte Gerda Mathis (r.) auch mit. Quelle: Trine Herold

Als Mitstreiter für den Heimatabend gesucht wurden, hat Gerda Mathis nicht lange überlegt. „Das Mönchguter Brauchtum hat mich schon immer begeistert, er ist wichtig, dass es nicht verlorengeht.“

Puppenmutti nähte sich auch eigene Tracht

Deshalb hat sich die agile Frau auch eine eigene Mönchguter Tracht angefertigt. In diese schlüpft sie auch gern, um den traditionellen Anputz der Poken bei verschiedenen Anlässen zu präsentieren, wie zum Beispiel bei Museumstagen in Göhren, bei der Wappenübergabe in Baabe oder auch bei Empfängen von Politikern. „Die ersten Jahre des Heidebergfestes haben wir Frauen der Heidesänger in Mönchguter Tracht Kuchen verkauft“, so Mathis. Sie bringt sich gern ein, ist im Seniorenbeirat der Bergener Stadtvertretung, für die sie als CDU-Mitglied bei der letzten Kommunalwahl kandidierte.

In Bauern- und Fischerfamilie aufgewachsen

Seit Jugendtagen liebt sie es, an der Nähmaschine zu sitzen und kreativ zu sein. „Ich habe an einer alten Singer mit nur einer Spule angefangen“, erinnert sie sich. Von ihrer Leidenschaft hat auch ihre Schwester profitiert. Gerda Mathis stammt aus einer Bauernfamilie aus Grevesmühlen, die 1953 nach Lauterbach zog und hier zur Fischerfamilie wurde. Geld für schicke Kleider war knapp. „Damals wurden die Fischer nicht subventioniert. Sie mussten im Winter davon leben, was sie im Sommer erwirtschaftet hatten“, weiß Mathis.

In ihrem Berufsleben hat die zweifache Mutter in vielen Bereichen gearbeitet – auf der Post, Sekretärin des Bürgermeisters, im Fischbetrieb, als Landschulheimleiterin, in der Mutter-Kind-Klinik. Ihrem Lieblingshobby Nähen – sie ist auch lesesüchtig – ist sie immer treu geblieben. Seit vielen Jahren besucht sie gemeinsam mit ihrer Freundin Heidi Raffel einen Nähkurs in der Volkshochschule, wo es neben dem Stoffgestalten vor allem auch um Erfahrungsaustausch und nette Gespräche geht. Das modische Outfit mit maritimen Motiven, in dem sie zum OZ-Gespräch erscheint, ist natürlich eine Eigenkreation: Ein blau-weißes Kleid mit Segelbooten. Ganz in den Farben des Ostseebades Baabe, in dem die Bergenerin 56 Jahre lebte.

Die ersten Puppen entstanden als Gastgeschenk für Baabes Partnergemeinde in Polen. Quelle: privat

Mit einer Baaber Delegation fuhr sie im Jahre 2013 zu einer Jahresfeier nach Jurata auf der Halbinsel Hel. Der polnische Kurort ist die Partnergemeinde. Als Gastgeschenk fertigte Gerda Mathis zwei Trachtenpuppen an. „Es waren sozusagen die Prototypen“, sagt die Mönchguter Puppenmutti. „Die kamen dort sehr gut an. Die Polen wertschätzen Traditionen.“

Ihre Trachtenpuppen gestaltet Gerda Mathis auch auf Bestellung. Reich werden will sie damit nicht, aber Arbeit und Materialeinsatz seien nicht gering. Auch Fiete und Heike würde sie verkaufen. Aber nur, wenn sie da bleiben, wo sie hingehören – auf Mönchgut.

Von Gerit Herold