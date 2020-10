Sassnitz

Zu DDR-Zeiten war es fast ein Ritual: Mit einem Eimer Fit-Wasser, einem Schwamm und vielen Tüchern traf „Mann“ sich am Sonnabendvormittag vor dem Haus oder im Garagenkomplex zur Fahrzeugwäsche. Trabi, Wartburg, Lada, Skoda oder Moskwitsch waren wertvolle Stücke, die gut gepflegt sein wollten.

Heute ist von diesem kollektiven Putzwahn kaum etwas geblieben. Maik Blossey jedoch hat nach wie vor Spaß daran, die Karossen zu polieren. Der junge Mann aus Prora auf Rügen liebt es, Autos zu wienern. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf das eigene: In Sassnitz hat er sich vor wenigen Wochen mit einer professionellen Fahrzeugpflege selbstständig gemacht.

Ein Mann für Haus und Hof

Erfahrung auf diesem Gebiet hat er schon früh gesammelt. Lange bevor er ein eigenes Auto besaß, wusch und putzte er das seiner Eltern. Der Vater fuhr mit dem Wagen in die Waschanlage. Das Trockenreiben, Aussaugen, Polieren und Scheibenputzen übernahm anschließend der damals zwölfjährige Sohnemann. Der mag es offenbar nicht nur im Auto sauber und aufgeräumt. Gemeinsam mit seiner Frau Kathleen bietet Maik Blossey seit sieben Jahren seine Putzdienste über den Haus-, Dienstleistungs- und Grundstücksservice an.

Die Firma gründete der gelernte Zimmermann, nachdem er in seinem ursprünglichen Job einen Unfall hatte. Der junge Rüganer musste und wollte sich beruflich neu orientieren. Seitdem reinigt er gemeinsam mit seiner Frau Ferienquartiere, mäht anderer Leute Rasen, kümmert sich um deren Gärten, erledigt Einkäufe oder macht bei ihnen zu Hause sauber.

Für viele mögen das ungeliebte Hausarbeiten sein. Maik Blossey hat Spaß daran. Warum? Er zuckt die Schultern. Dreck und Unordnung sind ihm einfach ein Graus. „Das habe ich wohl von meiner Mutter geerbt“, meint er lachend. Die hat in einem Hotel im sogenannten Housekeeping gearbeitet und war auch zu Hause sehr auf Sauberkeit bedacht. „Sie hat jeden Tag geputzt und ist auch am Wochenende, wenn wir ausschlafen wollten, schon früh morgens mit dem Staubsauger durch die Wohnung geflitzt“, erinnert er sich schmunzelnd. „Dabei war es schon überall blitzblank.“

Entspannung beim Putzen

Dass Männer auf diesem Gebiet den Frauen nicht das Wasser reichen können, ist ein längst widerlegtes Vorurteil. Ein Beispiel dafür sind offenbar die Blosseys. Beim Putzen sei er besser als seine Frau, behauptet der Familienvater selbstbewusst. Bei der Autoreinigung sowieso. „Das ist für mich keine notwendige Pflicht und schon gar keine Strafarbeit. Ganz im Gegenteil. Ich kann dabei wunderbar entspannen“, sagt der junge Mann, während er mit einem Tuch sanft die Motorhaube eines Coupes poliert.

In der Autopflege war er in den vergangenen Monaten auch als Angestellter eines Autohauses beschäftigt, bevor er sich selbstständig machte. Im ehemaligen VW-Autohaus im Sassnitzer Gewerbegebiet hat Maik Blossey eine Werkstatt gemietet. Ein Besuch ist für die Autos hier vermutlich so etwas wie ein Kosmetiktermin für Frauen und Männer: ein Rundumverwöhnprogramm.

Zur Grundreinigung geht es erst einmal in die Waschanlage. Die ist in der Regel besser als ihr Ruf. „Die Gummis der Reinigungsbürsten schaden einem gesunden, gepflegten Lack nicht“, ist Blossey überzeugt. Die hinterlassen meist weniger Spuren als eine Handwäsche mit Bürsten und Besen. Vorausgesetzt, dass der Lack eine Schutzschicht hat. „Lackversiegelung“, sagt Maik Blossey, „ist das A und O der Autopflege.“

Weißer Lack besonders empfindlich

Dabei meint er nicht den in Waschstraßen oft angebotenen Lotuseffekt. Der sei in der Regel nach drei bis vier Tagen verschwunden. „Eine ordentliche Versiegelung überdauert etwa sechs bis sieben Waschanlagenfahrten.“ Wichtig nach einem solchen Waschgang: Das Auto unbedingt trockenreiben. Viel mehr Aufmerksamkeit verlange das Blechkleid in der Regel gar nicht. Ohne die schützende Versiegelung leide es allerdings. Der Lack bleiche aus und werde stumpf und bekomme mit den Jahren feine Spuren, die wie Furchen im Gesicht eines Menschen das Alter verraten. Besonders empfindlich sind nach Maik Blossey Erfahrung weiße Lacke und natürlich die von Natur aus stumpfen. Letztere waren eine Zeit lang bei einigen Autobesitzern angesagt, sind aber wieder aus der Mode gekommen. Zum Glück, sagt der Proraner. „So ein Lack ist unglaublich pflegeintensiv. Das geht eigentlich gar nicht.“

Fummelige Dreiecksfenster kosten Nerven

Die Dienste von Maik Blossey nehmen Autohäuser der Region ebenso in Anspruch wie private Fahrzeugbesitzer. Acht bis zehn Stunden braucht der „Putzteufel“ für die komplette Aufbereitung eines Fahrzeugs. „Das geht nicht ruckzuck“, sagt er. Die Autohäuser und Werkstätten können ihre Mitarbeiter nicht so lange abstellen, um einen Wagen zu reinigen. Deshalb nehmen sie die Dienste von professionellen Fahrzeugaufbereitern in Anspruch. Zur Behandlung von Flecken auf den Polstern zum Beispiel müsse man sich Zeit nehmen. „Sonst gibt es Wasserränder.“ Fummelig sei oft die Reinigung der kleinen Dreiecksfenster, die manche Fahrzeugmodelle im Übergang zwischen den Vordertüren und der Frontscheibe haben. Eine Herausforderung sind auch Tierhaare, vor allem, wenn sie sich im Nadelfilz des Kofferraums oder des Wagenbodens verfangen haben. Die bekomme man nur durch intensives Bürsten wieder raus.

Fußmatten am besten aus Gummi

Die größte Dreckecke eines Fahrzeugs ist in der Regel der Fußraum des Fahrers und Beifahrers. Dort bleibt alles liegen, was sie mit den Schuhen von draußen in den Wagen schleppen. Besonders gut haftet der Schmutz auf Textilfußmatten. Maik Blossey rät zu denen aus Gummi. „Die machen sich viel einfacher sauber.“ Nach dem Absaugen oder Ausschütteln könne man sie einfach mit Fit-Wasser reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und zum Trocknen hinlegen. „Dann sehen die wieder tipptopp aus.“ Staub sammelt sich auch gern in den Lüftungsdüsen. Mit einem feinen Pinsel und einem Staubsauger rückt der Profi diesen Verunreinigungen zu Leibe. Ein Schmutzversteck sind auch die Türfalze, die sich leicht mit normalem Seifenwasser reinigen lassen. Prinzipiell sollte man Chemikalien nur vorsichtig einsetzen. Gummis zum Beispiel können sehr empfindlich darauf reagieren. Maik Blossex schwört auf normalen Moosentferner, wie man ihn auch zum Reinigen von Grabsteinen einsetzt. „Der muss für die Autopflege aber mit viel Wasser verdünnt werden.“

Vor keinem „Dreckhaufen“ kapituliert

Viele Autofahrer bereiten jetzt ihren Wagen auf den Winter vor. Mit der Unterbodenwäsche können sie sich Zeit lassen, bis die kalte Jahreszeit vorbei und das Salz von den Straßen ist, winkt Blossey ab. Wer dem Auto jetzt etwas Gutes tun möchte, sollte den Unterboden versiegeln lassen. „Dann ist er besser geschützt und weniger angreifbar.“ So manchem scheint das Auto aber auch ziemlich egal zu sein, selbst, wenn es viel Geld gekostet hat. Dass es der Deutschen liebstes Kind sei, wie immer wieder spöttisch behauptet wird, kann Maik Blossey jedenfalls nicht bestätigen. „Dann würden viel mehr Leute ihre Fahrzeuge besser pflegen.“ Kapituliert hat der „Putzteufel“ aber vor noch keinem Auftrag. „Bis jetzt habe ich noch alles sauber gekriegt“, sagt er schmunzelnd.

Von Maik Trettin