29 neue Rüganer im Oktober

Das Sana-Krankenhaus in Bergen konnte im Monat Oktober 29 neue Erdenbürger in Empfang nehmen. Bis zum Monatsende waren es damit 274 Rüganer mehr.

Am 4. Oktober konnte Ludwig Kuß zum ersten Mal von seiner Mutter in den Arm genommen werden. Der junge Bergener wog bei seiner Geburt um 1.19 Uhr stolze 4160 Gramm und maß 53 Zentimeter. Liam Korinth hat sich den 17. Oktober als seinen Geburtstag ausgesucht. Um 6.13 Uhr wurden für ihn 3180 Gramm und 51 Zentimeter eingetragen. Er ist nun in Buschwitz zu Hause. Ein weiterer neuer Bewohner Bergens kam am 20. Oktober zur Welt.

Madison Kottinger wird in Sellin aufwachsen. Sie kam am 26. September um 20.44 Uhr mit 3400 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-RUG

Alexander Weiß brachte um 11.25 Uhr 3160 Gramm auf die Waage. Das Maßband zeigte 52 Zentimeter an. Auch Sassnitz kann sich über einen neuen Einwohner freuen. Klara Favier wurde im Bergener Krankenhaus am 23. Oktober um 7.28 Uhr von ihrer Familie begrüßt. Sie brachte 3070 Gramm bei einer Größe von 47 Zentimeter mit. Am 25. Oktober folgte um 4.21 Uhr mit Lara Nordt ein weiteres Mädchen für die Geburtsstatistik.

Für werdende Eltern ist der nächste Informationsabend im Sana-Krankenhaus Bergen in Vorbereitung. Für den 26. November stehen ab 18 Uhr in der Cafeteria die Themen“ Möglichkeiten zur Schmerzlinderung unter der Geburt“, „Untersuchungen bei Neugeborenen“, „Information über Hilfen für Schwangere und Familien vor und nach der Entbindung“, sowie Trageberatung, mentale Geburtsvorbereitung und seelische Geburtsnachsorge auf dem Plan.

Auch der Kreißsaal kann an diesem Abend besichtigt werden. Außerdem bieten sich reichlich Gelegenheiten, seine Frage von den Fachleuten beantworten zu lassen.

Von Wenke Büssow-Krämer