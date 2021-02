Sassnitz

Auf einer neuen Internetseite kann man jetzt auch digital in die urigen Buchenwälder eintauchen, die einst Europa in großen Teilen bedeckten. Heute gibt es nicht mehr viele dieser Gebiete, deshalb gelten sie als UNESCO-Weltnaturerbestätte. Unter ihnen werden seit mittlerweile zehn Jahren auch die beiden Wälder Jasmund und Serrahn (Mecklenburgische Seenplatte) geführt.

Zum diesjährigen Jubiläum der Einschreibung der deutschen Wälder in die Liste der Welterbestätten startet der Internetauftritt der UNESCO-Welterbestätte „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas” unter www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de im neuen Design und mit erweitertem Inhalt. Die neue Website lädt jetzt zu einem virtuellen Besuch aller 78 Welterbeteilgebiete in 12 europäischen Ländern ein und erklärt, was jedes Gebiet einzigartig macht.

UNESCO-Welterbe seit 2011

Die fünf deutschen Gebiete Grumsin, Hainich, Jasmund, Kellerwald und Serrahn werden besonders detailliert vorgestellt. Besucher können erfahren, welche Lebensräume und Arten dort vorkommen, was sie außergewöhnlich macht und welche touristischen Angebote existieren.

Auch Ingolf Stodian, Dezernent des Nationalparks Jasmund kommt auf der Internetseite zu Wort. „Dass diese Wälder vor 10 Jahren UNESCO-Welterbe wurden, ist jedoch nicht nur ihrer Faszination zu verdanken. Geschützt wird hier der größte zusammenhängende Buchenwald im baltischen Raum“, erläutert Stodian, und ergänzt: „Dieser befindet sich seit 10 Jahren in guter Gesellschaft der fünf wertvollsten alten Buchenwäldern von den Mittelgebirgen bis an die Küste Deutschlands.“

Für eigene Exkursionen in den deutschen UNESCO-Welterbe-Wäldern stehen auf der Website Karten mit Wanderrouten sowie ein Link zu einer GPS-geführten Wander-App bereit.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Buchen für die Völkerverständigung

„Die Website unterstützt die Ziele der UNESCO und leistet einen Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern in Bildung, Wissenschaft und Kultur“, heißt es vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV. „12 europäische Nationen setzen innerhalb dieser Welterbestätte ein Zeichen guter Zusammenarbeit. Gemeinsam managen sie diese Stätte, sichern ihren Schutz, führen eine Überwachung und eine Besucherinformation durch. Mindestens einmal im Jahr treffen sich die Vertreter aller beteiligten Nationen, um aktuelle Problem zu besprechen und zukünftige Entwicklungen abzustimmen.“

Von OZ