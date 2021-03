Bergen

Sie glänzen silbrig in der Sonne und sind nigelnagelneu. Die neuen Bänke in Bergens Zentrum. Noch ist es wohl etwas kühl um die Metallmöbel auf ihren Komfort zu testen, ein ebenfalls neues Spielgerät wurde aber sofort in Beschlag genommen. Zwischen den Bänken vor dem Eispalast befindet sich ein Memory-Spiel mit allerhand Tier-Silhouetten – Schnecken, Rehe oder Esel zum Beispiel. Zunächst alle Würfel umdrehen, so dass sie mit der Holzseite nach vorne zeigen, dann paarweise umdrehen.

Ganz offensichtlich ein Spaß nicht nur für kleine Passanten - bisher habe ich überwiegend Erwachsene an dem Gerät beobachtet. Und auch die Wartenden an der Bushaltestelle gegenüber haben neidisch rüber geschaut. Sie machten den Eindruck, ein bisschen Abwechslung gut vertragen zu können. Ich finde, das könnte doch mal eine Alternative sein. Spielend auf den Bus warten. Muss ja nicht Kegeln oder Hau den Lukas sein.

Von Anne Ziebarth