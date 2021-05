Rügen

Rund 30 Kunden waren am Freitagmittag im Kaufhaus Stolz in Sellin. Einige stöberten in aller Ruhe, andere tätigten gezielt ihren Einkauf. „Ich finde es gut, dass wieder auf ist, ich habe schnell gekauft, was wir brauchten“, sagte eine Baaberin und eilte aus der Tür zum Auto. Vor der Eingangstür standen ein paar Kunden an. Zutritt nur, wenn die Ampel auf Grün steht und die Kontaktdaten handschriftlich auf einem Zettel oder über die Luca-App hinterlassen werden.

Nicht gedacht, noch in den Genuss zu kommen

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir doch noch in den Genuss kommen. Wir dachten schon, dass wir die Läden gar nicht mehr von innen sehen können“, meinte Katharina Pschibul aus Lindau am Bodensee begeistert. Sie ist mit ihrer Tochter seit zwei Wochen in einer Mutter-Kind-Klinik zur Kur und noch eine Woche auf Rügen. Nun führte der erste Weg ins Selliner Kaufhaus. „Ich habe von den Öffnungen auf Facebook erfahren, das war wirklich eine gute Nachricht. Man möchte ja doch auch ein Andenken mit nach Hause nehmen“, so Katharina Pschibul. Ein Spielzeug für den Nachwuchs wird aber wohl auch drin sein, meinte sie.

Schulhefte und Patronen zum Schulstart

Den ersten Tag der Ladenöffnungen auf der Insel Rügen nutzte auch Familie Thiel aus Göhren gleich für einen Einkauf im Kaufhaus. „Am Montag geht ja die Schule wieder los und wir brauchen noch Schulsachen“, erzählte Papa Benjamin. Die Töchter Nele und Cheyenne, die beide die Grundschule besuchen, benötigen für den Schulstart noch Hefte und Patronen.

„Gott sei Dank, können wir das jetzt hier einkaufen, denn sonst mussten wir dafür extra immer nach Bergen in den Real fahren“, so Mama Nancy Thiel. Sie freut sich, dass das Shoppen jetzt ganz ohne Testpflicht möglich ist. Und dass sie und ihr Mann ab Montag wieder arbeiten können und gleichzeitig die Schule wieder öffnet. „Ich bin seit Dezember zu Hause“, so Nancy Thiel, die in Göhren beruflich im Wellnessbereich eines Hotels neu anfängt. Ihr Mann Benjamin ist dort bereits seit Ende des Jahres als Hausmeister beschäftigt.

Daniela Ehrke freut sich, in ihrem Geschäft in der Selliner Wilhelmstraße wieder Kunden begrüßen zu können. Quelle: Gerit Herold

In der Selliner Wilhelmstraße, die als Hauptflaniermeile zur berühmten Seebrücke führt, war die Kundschaft noch rar. In der Prachtallee mit ihren vielen Hotels, Pensionen und gastronomischen Einrichtungen hatten aber auch nur ein paar Geschäfte ihre Pforten geöffnet. Im „Ostsee-Qutfit“ blieb die Kundschaft noch aus. „Ohne Urlauber lohnt sich das wohl noch nicht. Aber wir wollen den Einheimischen auch etwas geben, die hier auch gerne einkaufen“, weiß die Verkäuferin.

Nur Wasser reicht für einen Ausflug nicht

„Wir können auf die Einheimischen nicht zählen, obwohl wir sie natürlich sehr gerne wollen. Ohne die Touristen ist es aber noch sehr ruhig“, sagte Marcus Burmeister, Filialleiter von „style by donna“. Man werde nun tagtäglich über die Öffnungszeiten entscheiden. „Es gibt ja momentan keinen Beweggrund, hierherzukommen. Nur Wasser reicht da nicht. Im März hatten wir kurz auf, da war es genauso“, so Burmeister.

Auch Daniela Ehrke im Laden nebenan glaubt, dass es in Sellins Ortszentrum nur belebter wird, wenn auch die Gaststätten und Cafés wieder öffnen dürfen. Trotzdem hat die Sellinerin ihr Modegeschäft „Düne 24“ bereits aufgesperrt. Viele ihrer Stammkunden aus ganz Deutschland hätten schon nachgefragt, wann sie ihren Laden wieder öffnet. „Ich freue mich, meine Kunden und auch die Touristen bald wieder begrüßen zu können und starte positiv in die Saison“, so Daniela Ehrke. Bis die Urlauber und Tagesausflügler wieder zuhauf auf der Insel sind, werde sie ihren Laden verkürzt, aber auch flexibel nach Kundenwünschen, öffnen. Dafür hat sie ihre Telefonnummer an der Ladentür angebracht. „Ich kann schnell vor Ort sein“, so die Einzelhändlerin.

Im Ortszentrum des Ostseebades Binz hatten am Freitag auch schon etliche Geschäfte geöffnet. Auch hier nutzten die ersten Kunden dies für einen Einkaufsbummel in der Hauptstraße. Der große Run auf die Läden blieb aber auch hier aus.

Von Gerit Herold