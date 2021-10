Dranske

Die Nachricht von OZ-Leser Hans-Heinrich Meckel aus Dranske liest sich wie eine Todesanzeige. „Es gibt eine traurige Meldung zu machen. Am 20.10.2021 um 14.06 Uhr wurde unser Fährschiff Sassnitz in Aliağa (Türkei) zum Verschrotten auf Land geschoben“, schreibt er. „Nachdem die Königslinie Sassnitz – Trelleborg 2020 aufgegeben wurde, ist nun auch unsere „Sassnitz“ Geschichte. Wir Rügener sind sehr mit diesem Schiff verbunden und es war ein Teil von uns. Es wurde am 24.06.1988 getauft.“

Die als „Königslinie“ bezeichnete Fährverbindung zwischen Sassnitz auf Rügen und dem schwedischen Trelleborg wurde am 6. Juli 1909 eingerichtet. Benannt ist sie nach dem damaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. als König von Preußen und dem schwedischen König Gustav V., die zur Premiere anwesend waren. Die jetzt verschrottete „Sassnitz“ trat ihren Dienst 1989 an.

Rügener verabschiedeten sich emotional vom Schiff

Seitdem befuhr die Eisenbahnfähre die Strecke Sassnitz-Trelleborg, auch nachdem die Reederei Stena Line die Verbindung mit der Königslinie von der Reederei Scandlines übernommen hatte. Im Oktober 2014 ging das 1982 gebaute zweite Fährschiff auf der Strecke, die „Trelleborg“ außer Dienst. Nun zog nur noch die „Sassnitz“ ihre Bahnen, für rund 60 Mitarbeiter war das Schiff auch Arbeitsplatz.

Als im Jahr 2020 schließlich das Aus der bisherigen Königslinie verkündet wurde, mussten auch die Rügener Abschied von ihrer „Sassnitz“ nehmen. Am 28. April 2020 säumten Hunderte Menschen die Fußgängerbrücke und versammelten sich auf den Balkonen, um zu sehen, wie die Fähre den Hafen verlässt. „Hans-Joachim Koß blies zum Abschied auf seiner Trompete ,Zur See’, eine Melodie aus der gleichnamigen DDR-Fernsehserie. Als das Schiff sich einmal um die eigene Achse dreht – ein Manöver, wie es bei Seebestattungen üblich ist – hatten auch hartgesottene Seeleute einen Kloß im Hals.“

Katamaran sorgt für Verbindung von Rügen nach Schweden

Heute gibt es wieder eine Königslinie, wenngleich die Schiffe nicht miteinander zu vergleichen sind. Zweieinhalb Stunden braucht der Katamaran Skane Jet der Reederei FRS Baltic, um vom Sassnitzer Fährhafen in Mukran bis nach Ystad zu gelangen. Das ist nur etwa die Hälfte der Zeit, die die Sassnitz gebraucht hat. Trotzdem werden bestimmt viele Rügener die „Sassnitz“ nicht vergessen.

Von Anne Ziebarth