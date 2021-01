Bergen

Der Schwung scheint etwas raus zu sein aus der Initiative „Wirmachenauf“. Eigentlich hatte die Initiative um einen Kosmetikstudio-Betreiber aus Krefeld für vergangenen Montag zur Ladenöffnung aufgerufen. Dann wurde die Protestaktion gegen die Corona-Einschränkungen aber um eine Woche verschoben. Seitdem gibt es keine weiteren Informationen. Wir wollten von den Nutzern unserer Facebook-Seite wissen, wie sie zu diesem Thema stehen.

„Es ist für alle eine schwere Zeit“, schreibt Harald Nett. „Wir wohnen in Sassnitz und mir gefällt es auch nicht, wenn wir in andere Orte oder Städte fahren und es gibt kein Essen oder Kaffee. Aber es ist nun mal so durch Corona. Alle sollten sich an die Regeln halten. Die Gesundheit der Menschen geht nun mal vor, sonst haben wir die Einschränkungen noch viel länger. Wir hoffen auf den Sommer, dass dann alles vorbei ist“

Anders sieht das der Nutzer mit dem Namen Oli Oli. „Ich würde es mir wünschen, wenn alle ihre Geschäfte sofort aufmachen“, schreibt er. „Natürlich würde ich das auch unterstützen. Es reicht jetzt, dieser ganze Unsinn muss endlich aufhören.“

Angelika Helge macht sich Sorgen um die Zukunft der kleinen Läden. Zum Beispiel: „Wenn man heute gehört hat, dass große Modegeschäfte wie Adler Insolvenz anmelden mussten, dann fragt man sich, wie viele von den kleinen Läden überhaupt überleben können ... aber das bedenkt keiner.“

Die Nutzerin mit dem Namen Annett Anderson schreibt: „Es gibt Geschäfte, die das ganz toll regeln, Vorbestellung telefonisch oder per Mail, im Ort kostenlose Lieferung oder per Post gegen eine kleine Gebühr. So bekommt der Kunde, was er wünscht und es wird was verkauft ... “

Facebook-Nutzerin Yvonne Schiller fasst ihre Ansicht in einem Satz zusammen: „Öffnen und überleben!“

Ralph Klatt hingegen hat eine andere Meinung zur Öffnungsaktion. „Verantwortungslos!“, schreibt er. „Danke an alle, die durch ihre Nachlässigkeit, ihr oberflächliches Denken, ihren Egoismus und ihre ,geistige Überlegenheit’ diese Zahlen (...) zustande haben kommen lassen. Ganz besonderen Dank an die Querdenker-Affen und deren Komplizen auch in den politischen Organen des Bundestages, die durch ständige Verharmlosungen die Ausbreitung des Virus vorantreiben.“

