Sassnitz

Normalerweise nervt das Handy bei der Arbeit an Bord. Aber an diesem Vormittag springt Silvio Mundt ruckzuck in die Kajüte als es klingelt. Als er aufgelegt hat und wieder heraus kommt, strahlt der Fischer: Seine Mutter kommt vom heimatlichen Baabe zum Liegeplatz im Sassnitzer Stadthafen und bringt Verstärkung mit.

Die können Silvio Mundt, seine Frau Kathrin, sein Vater Erwin und sein Kollege Torsten Awe gut gebrauchen. Der Kutter ist buchstäblich randvoll mit Hering. Die Ostsee leergefischt? Der Baaber Fischer rollt mit den Augen und grinst. „Unsinn!“, sagt er, „es gibt jede Menge Fisch und den auch in guter Qualität.“ Man müsse ihn nur aus dem Meer holen dürfen und Abnehmer finden.

Anzeige

Viel Dorsch und fette Flundern

Darin sieht Mundt die größte Schwierigkeit für sich und seine Kollegen, die wie er mit ihren Kuttern vor der Küste Rügens unterwegs sind. Mit Schleppnetzen hat der Baaber in den zurückliegenden Sommermonaten in Sassnitz rund sechs Tonnen Dorsch angelandet. Und es hätte noch mehr sein können. Silvio Mundt wäre gern noch öfter rausgefahren und nach erfolgreichem Fang wieder heim gekehrt. „Aber mehr Quote hatten wir ja nicht“, erklärt er schulterzuckend. Selbst die sechs Tonnen durfte er nur deshalb abfischen, weil er anderen Fischern deren Quoten abgekauft hatte. Mickrig seien die Exemplare auf keinen Fall gewesen, gut genährte Tiere, ebenso wie die Flundern, denen sie bis vor kurzem nachstellten.

Ostsee ist wärmer als sonst

Seit Mitte Oktober liegt ihr Hauptaugenmerk auf dem Hering. Den holen die Baaber aus den küstennahen Stellnetzen. Übermäßig viel kommt da in der Regel nicht zusammen. In der Herbstsaison waren es bislang bei guten Fängen mal 800 Kilo bis eine Tonne. Anfang dieser Woche landete Fischer Mundt in Sassnitz 1,7 Tonnen an. Bei dieser Menge wird an Bord jede helfende Hand gebraucht, um die Fische aus den Maschen des Netzes zu puken. Das muss möglichst fix gehen, der Fisch darf nicht zu lange an Bord in den Netzen bleiben, sagt Kathrin Mundt. „Sonst wird er weich und lässt sich immer schwerer aus den Maschen lösen.“ Das derzeit relativ warme Wasser – die Temperaturen in der Ostsee liegen mit elf Grad Celsius um drei bis vier Grad über den sonst im November üblichen – beschleunigt diesen Prozess noch.

Absatz wird für Küstenfischer zum Problem

Den Fisch zu fangen, ist das Eine, ihn dann auch zu vermarkten, etwas ganz anderes. Zwar liegt mit Euro-Baltic eine der großen europäischen Fabriken für die Heringsverarbeitung praktisch vor der Haustür. Und die habe beispielsweise mit einigen Sassnitzer Fischern, aber auch mit anderen Vereinbarungen über die Liefermengen für dieses Jahr getroffen, wie der Geschäftsführer Dirk Richter versichert. Allerdings nur für Heringe aus der Schleppnetzfischerei. Möglicherweise seien die Mengen, die mit Stellnetzen gefangen würden, zu klein, vermutet Silvio Mundt. Oder der Aufwand, die nach unterschiedlichen Methoden gefangenen Fische zu sortieren, sei zu groß. Für ihn steht fest: „Wenn du dich nicht selbst um die Vermarktung kümmerst, guckst du in die Röhre.“

Restaurants kaufen lieber beim Großhändler als beim Fischer

Die Mundts haben das vor Jahren getan. Sie gehören derzeit zu den wenigen Fischern, die den Hamburger Großmarkt mit frischem Ostsee-Hering beliefern. Gern würden sie die Gaststätten der Region direkt beliefern. Aber zum einen liege derzeit die Gastronomie aufgrund der Corona-Beschränkungen ohnehin am Boden. Zum anderen können die Fischer die Erwartungen der Lokale nur selten erfüllen. Schließlich könne man nicht auf Bestellung fangen, sondern brauche neben der Quote auch das richtige Wetter und eine Portion Glück. „Bei Sturm kannst du nun mal nicht raus fahren und ob du etwas fängst und in welcher Menge, weißt du auch erst hinterher“, unterstreicht Kathrin Mundt. Den Restaurants sei das zu ungewiss. Deshalb setzen sie in der Regel auf immer verfügbare Tiefkühlware vom Großhändler.

Sprengen Robben die Heringsschwärme?

Jens Engelbrecht ist an diesem Tag weniger erfolgreich vom Fang zurückgekehrt. Der Lauterbacher Fischer steht an der Brücke im Sassnitzer Stadthafen und fachsimpelt mit seinem Baaber Kollegen. „Es ist doch ein Ding der Unmöglichkeit!“, schimpft er. 90 Prozent der in Deutschland verbrauchten Fischmenge werde importiert. „Dabei könnten wir die Mengen locker selbst fischen!“ – wenn man sie denn ließe. Der Lauterbacher fischt seit Jahren im Greifswalder Bodden. Er hat beobachtet, dass sich gerade beim Hering etwas verändert. Die Schwärme sind nicht mehr dort, wo sie sonst jahrzehntelang zu finden waren. Sie scheinen kleiner und versprengter zu sein. Engelbrecht glaubt, dass die Rückkehr der Robben damit im Zusammenhang steht. Sie würden bei der Jagd die Schwärme auseinandertreiben und außerdem die Herings-Weibchen beim Laichen stören.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Heringslarven verhungern

Dass die Stellnetze der Fischer vor der Rügener Küste und im Greifswalder Bodden nach wie vor gut gefüllt sind, verwundert die Wissenschaftler vom Rostocker Thünen-Institut nicht. Schließlich kämen die Schwärme nach wie vor zum Laichen hierher. Doch aufgrund des Klimawandels, dessen Folgen auch viele Fischer beobachten, verhungern viele Heringslarven regelrecht in ihrer „Kinderstube“, wie Institutsleiter Dr. Christopher Zimmermann auf OZ-Nachfrage erklärt.

Wie es im nächsten Jahr aussieht, wenn die Quoten noch niedriger ausfallen, daran mögen die Fischer im Sassnitzer Hafen gar nicht denken. „Tja“, sagt Silvio Mundt, „wir werden sehen.“ Das klingt wenig optimistisch. Aber er macht weiter. So wie auch Jens Engelbrecht. Um den Absatz zu sichern und sich eine zusätzliche Einnahmequelle zu schaffen, will der letzte verbliebene Lauterbacher Fischer im Haupterwerb den Kutter „Jasmund“ im Lauterbacher Hafen zum Fischkutter umbauen. Wenn alles klappt, sagt er, soll im Frühjahr Eröffnung gefeiert werden.

Von Maik Trettin