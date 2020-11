Torsten Awe hat alle Hände voll zu tun auf dem Fischkutter von Silvio Mundt. 1,7 Tonnen Hering holten die Mönchguter Fischer Anfang der Woche an einem Tag aus ihren Stellnetzen in der Ostsee. Den Fang landeten sie in Sassnitz an. Quelle: Maik Trettin