Bergen

Das Sana-Krankenhaus in Bergen kann den Betrieb der Frauenklinik, einschließlich der Geburtshilfe, zukünftig nicht mehr gewährleisten. In einer Mitteilung der Geschäftsführung wird erklärt, dass derzeit nur noch zwei statt sechs notwendiger Hebammen im Einsatz sind. Außerdem ist das Klinikum nun auch von einer akuten Fluktuation der Fachärzte betroffen.

In den kommenden Monaten werden vier Ärzte der Frauenklinik das Krankenhaus verlassen. Dazu zählt auch Chefarzt Dr. med. Roger Rehfeld, der sich außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns beruflich neu orientiert. Darüber informierte das Kuratorium des Krankenhauses zum Wochenbeginn.

Schwangere müssen nach Stralsund fahren

Der Mangel an Hebammen gefährde seit Jahren die wohnortnahe geburtshilfliche Versorgung besonders in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern. Seither hat sich die Anzahl der Kreißsäle bereits deutlich reduziert. Die Geschäftsführung versichert, dass auch weiterhin Bemühungen unternommen werden, neues Personal zu gewinnen und dauerhaft zu binden.

Vorerst muss das Klinikum jedoch ab Montag, den 17. Mai 2021, das Versorgungsangebot der Geburtshilfe, inklusive der geburtshilflichen Notfallversorgung, abmelden. Schwangere müssen sich dann zur Entbindung in das Helios Hanseklinikum nach Stralsund oder in ein anderes geeignetes Krankenhaus ihrer Wahl begeben.

Allerdings soll das stationäre und ambulante operative gynäkologische Leistungsangebot – somit also auch geplante Entbindungen per Kaiserschnitt – in Bergen erhalten bleiben. Auch das ambulante Angebot der pränatalen Diagnostik für Schwangere bleibt über das MVZ oder Sana Arztpraxen gewährleistet. Wann eine Wiederaufnahme der Geburtshilfe in Bergen wieder möglich wird, bleibt offen.

„Erwarte sofortige Maßnahmen“

Auf die Meldungen reagierte Bergens Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner mit Entsetzen: „Das ist inakzeptabel. Damit gibt es auf der ganzen Insel kein durchgängiges Versorgungsangebot der Geburtshilfe und Schwangere werden auf die Gesundheitsversorgung in Stralsund verwiesen“, sagt sie. Zudem sei zu befürchten, dass die „vorübergehende“ Einstellung zum Dauerzustand werde. „Ich erwarte sowohl von der Sana Kliniken AG als auch dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Schwerin sofortige Maßnahmen zur Schließung der Personallücke, die zur Entscheidung für die Einstellung der Geburtshilfe geführt hat“, so Kerstin Kassner.

Nachdem sich staatliche Einrichtungen bereits in den zurückliegenden Jahrzehnten weitgehend von der Insel verabschiedet hätten, „kann das Land jetzt nicht einfach zusehen, wie ein elementarer Teil der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auch noch verschwindet“.

Von Wenke Büssow-Krämer