„Geboren auf Rügen: Geburtsstation erhalten!“ stand auf dem Transparent, dass Kerstin Kassner (Linke) hatte anfertigen lassen. Bergens Stadtpräsidentin hatte am Freitag zu einem „stillen Protest“ vor dem Eingang des Sana-Krankenhauses geladen. „Mit einer begrenzten Teilnehmerzahl und unter strikter Beachtung einschlägiger Hygiene- und Abstandsregelungen.“ Gefolgt waren dem Aufruf etwa 30 Personen, darunter auch Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) und der Rügener Staatssekretär Heiko Miraß (SPD). Auf Plakaten forderten mehrere Teilnehmer „Gute Arbeit – Gutes Geld“, „Gesundheit ist keine Ware“ oder auch „Krankenhäuser zurück in kommunale Hände“.

Anlass war die Mitteilung der Sana-Klinik gewesen, die Geburtsstation der Klinik ab Mitte Mai zumindest vorübergehend abzumelden. Als Grund hatte die Geschäftsführung Personalmangel genannt, nachdem mehrere Ärzte gekündigt hätten. Tatsächlich sind auf der Homepage der Klinik Stellenanzeigen für Chef-, Ober- und Facharzt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe ausgeschrieben. Sowohl die Konzernleitung als auch die Landesregierung beteuern, an der Lösung des Engpasses zu arbeiten. Um Politik und Klinikum nicht aus der Verantwortung zu entlassen, engagieren sich derzeit auf der Insel viele Menschen. „Denn“, so Kerstin Kassner, „wenn etwas erst einmal weg ist, ist es schwer, es wieder zu bekommen. Das erlebten wir auch in Wolgast. Die Schließung müsse daher so kurz wie möglich ausfallen oder bestenfalls noch vermieden werden.“

Schließung könnte nur der Anfang sein

Vor den Folgen warnte Kinderarzt Thomas Hirsch, bis zu seinem Ruhestand selber am Krankenhaus tätig: „Eine Schließung wird sich auch auf die Versorgung von Kindern auswirken und damit wäre dann auch die Kinderstation gefährdet.“ Damit aber drohe eine Abwärtsspirale, mahnte die Bürgermeisterin. „Zum Zuhause-Fühlen gehört auch, dass die Menschen das vorfinden, was sie zum Leben brauchen: eine ganzheitliche Versorgung.“ Das sei ein Standortfaktor von hoher Priorität und damit ausschlaggebend für die demografische Entwicklung. „Auch wenn wir in einer strukturschwachen Region leben, ist eine Entfernung von bis zu 80 Kilometern bis zu einer Geburtsklinik nicht akzeptabel“, so Ratzke.

„Unsere Insel, unsere Klinik“, fand auch Heiko Miraß. „70 000 Einwohner brauchen ein Krankenhaus.“ „Schwangere haben schon jetzt Ängste und Sorgen angesichts der drohenden Schließung“, berichtete Gesine Hinz, die für die AWO die Schwangerenberatung durchführt. Auch würden Mitarbeiter befürchten, die Schließung könne erst der Anfang sein, sagt Margitta Bergmann, jahrelange Betriebsrätin im Sana-Krankenhaus. „An so einer Entscheidung hängen auch Arbeitsplätze. Wir haben in schlechten Zeiten den Gürtel enger geschnallt, um Entlassungen zu vermeiden.“

Gutachten: Nur noch acht Stationen in MV

Solche Befürchtungen werden durch eine Studie verstärkt, welche die Enquete-Kommission „Zukunft der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern“ in Auftrag gegeben hatte. Darin empfehlen die Gutachter, die Zahl der Geburtsstation im Land auf acht zu reduzieren. Davon müsse sich die Landesregierung klar distanzieren, so Anja Ratzke. „Solange das im Raum steht, haben Interessenten für eine Stelle in der Klinik nicht die nötige Sicherheit.“

Das hatte der Rügener Landtagsabgeordnete Burkhard Lenz (CDU), der Stellvertreter in der Kommission ist, im Vorfeld getan: „Das Gutachten enthält viele gute Ideen, aber bei der Reduzierung auf nur noch acht Geburtsstationen wird unsere Fraktion nicht mitgehen.“ Lenz betonte zudem die Bedeutung eines guten Betriebsklimas für eine nachhaltige Lösung.

Kinderärzte und Hebammen dringend gesucht

Auch das Sana-Krankenhaus gab eine Erklärung ab. „Wir sind sehr an einer Problemlösung interessiert und zum Thema Geburtshilfe mit allen Beteiligten in Kontakt, unter anderem auch mit dem zuständigen Ministerium und ebenso mit den freiberuflichen Hebammen“, so Sprecherin Doreen Ohlhoff. Dabei würden derzeit verschiedene Lösungsmodelle diskutiert, die für den Standort auf Rügen „sicher, funktional, nachhaltig und auch realistisch umsetzbar wären. Wir prüfen alle Möglichkeiten und Alternativen und sind offen für Ideen und Vorschläge aller Beteiligten.“

Dem Appell schließt sich auch die Bürgermeisterin an. „Ohne Ärzte und Hebammen können nun mal keine Geburten stattfinden“, so Anja Ratzke. Jeder Mensch sei aufgerufen, bei der Lösung des Personalproblems zu helfen. Kreatives Motto: „Suche Arzt, biete Rügen“. Kerstin Kassner lädt alle Interessierten ein, sich am Montag um 19 Uhr auf ihrer Facebook-Seite interaktiv zu verständigen.

