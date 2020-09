Göhren/Putbus

Abstand halten, Hygieneregeln befolgen: Die Hotels auf Rügen wollen ihren Gästen trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, einen angenehmen Aufenthalt bereiten – für Urlaubsfeeling sorgen.

Eine Familie rückt mit Kind, Kegel und Koffer an – und zieht zielstrebig an der Rezeption vorbei. Im Regenbogencamp Göhren ist das dieser Tage kein ungewöhnlicher Anblick. „Wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir Abläufe kontaktlos gestalten können. Das reicht bei uns vom kontaktlosen Ein- und Auschecken durch vorherige Onlinebuchung über eine Landingpage mit allen Informationen, die ich als Urlauber brauche, bis hin zu kontaktloser Kinderanimation“, erklärt Daniel Nickel, der Resortmanager der Regenbogen-Ferienanlage in Göhren.

Zutritt zum Sanitärbereich nur mit Tischtennisball

Auf gute Ideen kommt es an: Der Zugang zu den Sanitärbereichen wird im Regenbogencamp über Tischtennisbälle geregelt Quelle: Gaia Born

Er und sein Team freuen sich, dass ihre Ideen funktionieren: „Es läuft gut. Der größte Teil der Gäste hält sich an die Vorgaben und reagiert mit großem Verständnis. Jeder Gast ist gefragt, mit seinem Verhalten dafür zu sorgen, dass Urlaub funktioniert. Ein Beispiel: Um die Anzahl der Gäste im Sanitärbereich zu kontrollieren, muss sich jeder Gast vor Eintritt einen Tischtennisball aus einem Behälter nehmen. Ist keiner mehr da, muss er so lange warten, bis ein anderer Gast den Sanitärbereich verlässt und einen Ball zurücklegt“, erklärt er.

Und betont: „Wenn wir merken, dass ein Gast die Situation nicht ernst nimmt und sich nicht an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen hält, kann es passieren, dass wir den Urlaub beenden. Wohl und Gesundheit der anderen Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns dafür zu wichtig.“

Nicht jeder akzeptiert die Corona-Regeln

So sieht das auch Hannes von Kroge, Junior-Chef der Raulff Hotels auf Rügen. „Die Arbeit unter Corona-Bedingungen ist schon eine Herausforderung und es ist wohltuend, wenn aufmerksame Gäste unser Bemühen erkennen. Viele unserer Stammgäste zeigen Solidarität, einige haben sogar Anzahlungen im Shutdown gespendet“, berichtet er.

Aber es habe auch Zwischenfälle gegeben. „Ein Gast aus einem Risikogebiet konnte keinen negativen Corona-Test vorweisen, verweigerte die Abreise und hinterließ das Hotelzimmer mit Schriftzügen wie ‚Corona-Trottel‘ oder ‚Merkel-Masken‘ an Wand und Tür. Extreme gibt es in beide Richtungen. Manch einem Gast wird auch nicht genug Maske getragen“, erzählt Hannes von Kroge.

Mittlerweile haben sich Gäste und Service im Badehaus Goor, das zu den Raulff Hotels auf Rügen gehört, an die Masken und Hygienebestimmungen gewöhnt Quelle: Gaia Born

Seit den ersten Lockerungen hat sich viel getan: Hotels dürfen wieder Büfetts anbieten, wenn sie Mindestabstände gewährleisten können; Wellness-Bereiche sind unter bestimmten Voraussetzungen wieder nutzbar. „Das war schwierig. Einige Gäste verallgemeinern Pressemeldungen zu den Lockerungen und stellen Forderungen, die bei bestem Willen nicht umsetzbar sind. ‚Schwimmbäder dürfen wieder öffnen‘, hieß für uns, die Kapazitätsgrenzen umzusetzen: Es musste ein Anmeldeverfahren geschaffen, Zeitfenster eingerichtet und die Überwachung und der erhöhte Reinigungsaufwand organisiert werden. Überhaupt mussten wir den Service für den Gast leider in vielen Bereichen deutlich zurückfahren, um im Hintergrund mit hohem Arbeitsaufwand den Anforderungen zu entsprechen“, erklärt Hannes von Kroge.

Angst vor neuen Einschränkungen

Sein Blick in die Zukunft ist realistisch und geschärft: „Auch wenn wir versuchen, immer hoffnungsvoll und positiv nach vorne zu schauen, herrscht merkliche Ungewissheit, ob erneute Einschränkungen wegen der steigenden Infektionszahlen zu erwarten sind. Wenn der Fokus einzig und allein auf dem Umsatzzuwachs liegt, verringert sich der Corona-Schutz. Auch wir als Hoteleigentümer und Arbeitgeber mit etwa 170 Mitarbeitern auf Rügen tragen gesellschaftliche Verantwortung. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es keine erneuten Beschränkungen oder Shutdown geben wird, sind die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen irreparabel.“

Doch einen Lichtblick gibt es. Hannes von Kroge: „Aktuell ändert sich das Reiseverhalten der Menschen, der mittelfristige Trend geht zum Inland und zur Regionalität. Besonders jetzt profitieren Nord- und Ostsee. Die Auslastung in den Häusern ist seit Juli sehr gut, das hohe Gästeaufkommen auf der Insel lässt sich überall erkennen. Dies merken wir tatsächlich auch im Rosencafé Putbus.“

„Viele Menschen freuen sich einfach, dass sie endlich wieder Urlaub machen können.“

Und auch Daniel Nickel von der Regenbogen-Ferienanlage ist glücklich, dass die Gäste nicht ausbleiben: „Viele Menschen freuen sich einfach, dass sie endlich wieder Urlaub machen können. Dafür bieten wir Lösungen an. Unsere kontaktlose Kinderanimation in Form einer Familien-Rallye kommt gut an. Außerdem vermieten wir unseren kompletten Wellnessbereich stundenweise an Personen aus einem Haushalt. Und um unsere Gäste zu unterhalten, haben wir statt unserer Musikevents Musiker, die für unsere Gäste kleine Privatkonzerte am Mietobjekt spielen“, berichtet er.

Im Regenbogencamp sei man mit dem Motto „Wir heißen das Unerwartete willkommen“ bislang sehr gut gefahren. „Alles, was wir nicht beeinflussen können, nehmen wir an und gucken, was die beste Lösung ist. Und durch diese Brille schauen wir auch in die Zukunft“, sagt er abschließend.

Von Gaia Born